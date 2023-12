Homeschoolingul înregistrează „cea mai mare creștere în educație din America”, spun experții

Începând cu anul școlar 2017-2018, numărul părinților care fac homeschooling a crescut dramatic. Odată cu această creștere, au apărut și reacții de respingere din partea educatorilor de stat, cum ar fi Lynn Gray, membră a consiliului școlar al Districtului Hillsborough, care a declarat că părinții nu au „nicio înțelegere a educației”.

În opinia lui Gray, această creștere a educației la domiciliu va dăuna societății. Din punctul meu de vedere, educația la domiciliu nu este o alegere ușoară, dar este adesea mult mai plină de satisfacții. Acest lucru nu vine din perspectiva unui părinte părtinitor, ci a unui copil părtinitor care a experimentat atât școala la domiciliu, cât și școala publică, analizează Sarah Holliday pentru The Washington Stand.

Am fost educată acasă până în clasa a 8-a. Chiar și atunci, școala mea era foarte mică, într-o bază militară americană din Germania. Viața de până atunci a fost vibrantă și plină de experiențe îmbucurătoare, deoarece părinții mei ne-au implicat pe mine și pe frații mei în activități la biserică, sport, cor și teatru.

Am învățat multe de la mama mea. Experiențele mele contrazic stigmatul conform căruia educația la domiciliu dăunează abilităților sociale ale unui copil sau îi împiedică învățarea. Pentru mine, nu a început decât atunci când am fost înscrisă la un liceu mult mai mare din SUA și a devenit mai greu să mă implic la fel de mult în comunitate.

Rutina de la școala publică părea frenetică în comparație cu cea de la școala de acasă și nu mulți dintre profesorii mei păreau să aibă în vedere interesul meu superior. Din primul an de liceu și până în ultimul an de facultate, am avut profesori liberali care își impuneau convingerile, am experimentat amenințări cu bombă și cu împușcături active la școală și am văzut o mulțime de studenți (și profesori) cărora nu părea să le pese deloc.

Știu că nu toate experiențele din școlile publice sunt ca a mea, dar multe sunt, și tot ce pot spune este că creșterea numărului de școli la domiciliu este atât bună, cât și necesară – mai ales că ideologia coruptă continuă să se infiltreze în sistemul educațional.

Potrivit The Washington Post, „Învățământul la domiciliu a devenit – cu o mare diferență – forma de educație cu cea mai rapidă creștere din America”.

The Post a colectat date din 32 de state (ceea ce reprezintă 60% din populația de vârstă școlară a țării) și a constatat că „numărul elevilor care învață acasă a crescut cu 51% în ultimii șase ani școlari””, cu o scădere de 4% a înscrierilor în școlile publice. Un alt sondaj a constatat, de asemenea, că alegerea școlii are un sprijin bipartizan din partea a 88% dintre democrați și 83% dintre republicani, ceea ce o face o formă rară de consens într-o țară foarte divizată.

Începând cu anul școlar 2017-2018, chiar și statele liberale au înregistrat creșteri dramatice în ceea ce privește educația la domiciliu: California a crescut cu 78%, NYC cu 103%, iar D.C. cu 108%. Aceste statistici au sfidat previziunile conform cărora educația la domiciliu va scădea după pandemie.

Odată cu această creștere, Post a remarcat îngrijorarea criticilor care susțin că nu există o supraveghere guvernamentală asupra elevilor educați acasă. Elizabeth Bartholet, profesor la Harvard Law School, a declarat:

„Ar trebui să ne facem griji dacă învață ceva”. De asemenea, acest profesor a afirmat că educația la domiciliu „prezintă pericole reale pentru copii și pentru societate”. Cu toate acestea, deși au existat multe îngrijorări ale părinților care au dus la acest boom, inclusiv împușcături în școli și hărțuire, aproximativ jumătate dintre părinții care își retrag copiii din școlile publice se datorează îngrijorărilor legate de ideologia radicală de stânga. Pot să spun direct că acest lucru are loc, dar nu este nevoie de prea multe cercetări pentru a vedea acest lucru. Este de înțeles că singurul „pericol” pe care îl reprezintă creșterea numărului de școli la domiciliu este pentru agenda stângii.

Pentru Stânga, această creștere a educației la domiciliu va duce probabil la mai multe încercări ale statelor de a reglementa fenomenul din ce în ce mai mult.

Tribuna.US