IPOCRIZIE: După ce a refuzat ajutorul lui Trump, Lightfoot îi cere lui Biden să trimită trupe federale în Chicago

În urma unui week-end fatal de Ziua Independenței, primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, i-a cerut președintelui Joe Biden să trimită trupe federale în Chicago pentru a ajuta la combaterea și controlul violenței, informează PJ Media.

„În week-endul de Ziua Independenței cel puțin 108 persoane au fost împușcate în Chicago, inclusiv doi ofițeri de poliție; copii, inclusiv fete de 5 și 6 ani; și un grup de șase persoane în cartierul Washington Park, unde un alt bărbat a fost ucis câteva ore mai târziu”, potrivit relatărilor Chicago Tribune.

Dar când președintele Trump s-a oferit să trimită trupe federale la Chicago pentru a face exact ceea ce solicită Lightfoot acum, a fost respins categoric.

„Trupele” sunt forțe care provin din armată și evident nu de asta are nevoie Chicago”, a spus Lightfoot vara trecută. „Am arătat clar că nu avem nevoie și nici nu vrem trupe – sau orice alți ofițeri federali civili pe care i-am văzut la știrile din Portland. Am încredere că am făcut clar acest punct de vedere în numele vostru, al locuitorilor orașului Chicago”.

De fapt, Lightfoot chiar a dat vina pe Trump pentru violențele din orașul său, despre care a afirmat că „sunt rezultatul direct al eșecului conducerii federale”.

În mod curios, Joe Biden, care este un susținător al controlului armelor, nu a fost acuzat de un eșec în conducerea federală pentru numărul mare de infracțiuni armate din orașul lui Lightfoot.

Este aproape ca și când Lightfoot a respins ajutorul lui Trump din motive politice, alegând mai degrabă linia de partid decât să protejeze oamenii din orașul ei. L-a acuzat pe Trump pentru violența din Chicago, ca în final să-și dovedească propria capacitatea de conducere prin refuzul de a accepta ajutorul federal în timp ce orașul se sucomba în crima armată.

După respingerea ajutorului lui Trump, cererea de ajutor către Biden arată că Lightfoot va pune întotdeauna Partidul Democrat deasupra intereselor și vieții oamenilor din Chicago.

