Ipocrizie: UE cheltuiește mai mult pentru petrolul și gazele rusești decât pentru ajutorul financiar acordat Ucrainei

Se estimează că Europa a cumpărat combustibili fosili de la Rusia în valoare de 22 de miliarde de euro în 2024, dar a dat 19 miliarde de euro pentru a sprijini Kievul

Uniunea Europeană cheltuiește mai mulți bani pentru combustibilii fosili ruși decât pentru ajutorul financiar acordat Ucrainei, se arată într-un raport care marchează a treia aniversare a invaziei. Știre vine în contextul în care UE este implicată în discuții tensionate cu Donald Trump pentru stoparea războiului din Ucraina.

Statele membre ale UE au cumpărat petrol și gaze rusești în valoare de 21,9 miliarde de euro în cel de-al treilea an de război, conform estimărilor Centrului de cercetare pentru energie și aer curat (CREA), în ciuda eforturilor depuse pentru a elimina dependența continentului de combustibilii care finanțează mașinăria de război a lui Vladimir Putin.

În ceea ce privește GNL-ul rusesc, care nu este sancționat și rămâne un chilipir în comparație cu gazul super-refrigerat importat din SUA, importurile țărilor UE din Rusia – conduse de Franța, Spania, Țările de Jos, Ungaria și Belgia – au atins un maxim istoric în 2024.

Veniturile globale totale ale Rusiei din combustibili fosili în al treilea an al invaziei au atins, de asemenea, 242 de miliarde de euro și au totalizat 847 de miliarde euro de la începutul invaziei din Ucraina în februarie 2022.

Poziția dominantă a Rusiei pe noile piețe s-a consolidat, de asemenea, în al treilea an al invaziei. Cei mai mari trei cumpărători de combustibili fosili ruși, China (78 miliarde de euro), India (49 miliarde de euro) și Turcia (34 miliarde de euro) au fost responsabili pentru 74% din veniturile totale ale Rusiei din combustibili fosili în al treilea an al invaziei. Valoarea importurilor din India și Turcia a înregistrat o creștere de la an la an de 8% și, respectiv, 6%.

Vaibhav Raghunandan, analist la Crea și coautor al raportului, a declarat: „Achiziționarea combustibililor fosili ruși este, în mod clar, similară cu trimiterea de ajutor financiar Kremlinului și facilitarea invaziei sale. Este o practică care trebuie să înceteze imediat pentru a asigura nu doar viitorul Ucrainei, ci și securitatea energetică a Europei”.

Christoph Trebesch, economist la IfW Kiel, care nu a fost implicat în analiză, a declarat că există un decalaj izbitor între valoarea ajutorului pe care donatorii l-au mobilizat pentru Ucraina comparativ cu războaiele din trecut, donatorii europeni cheltuind în medie mai puțin de 0,1% din PIB pe an.

„Multe țări au fost mai generoase în conflictele din trecut. Germania, de exemplu, a mobilizat mult mai mult ajutor, mai rapid, pentru eliberarea Kuweitului în 1990/91 decât a făcut-o pentru Ucraina într-o perioadă de timp comparabilă”.

În trei ani de război ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, UE a acordat Kievului un total de 138 de miliarde de dolari, urmată de SUA cu 119 miliarde de dolari.

Rusia obține până la jumătate din veniturile sale fiscale din sectorul de petrol și gaze și a încercat să ocolească sancțiunile prin transportul combustibililor pe o „flotă fantomă” de petroliere vechi și neasigurate. Navele obscure sunt responsabile pentru transportul a aproximativ o treime din veniturile sale din exportul de combustibili fosili, potrivit Crea.

La final de mandat, președintele Biden a impus sancțiuni severe privind flota fantomă a Rusiei, determinând China să nu mai accepte astfel de transporturi ilegale. Administrația Trump nu a ridicat aceste sancțiuni și nu dă semne că o va face curând, în ciuda negocierilor avansate cu Rusia pentru stoparea războiului din Ucraina.

