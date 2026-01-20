J.D. Vance se poziționează pentru ceea ce va urma după Trump

Pentru un om care a fost acuzat că este un cameleon politic și că și-a schimbat opinia cu privire la multiple subiecte, inclusiv președintele Donald T

Pentru un om care a fost acuzat că este un cameleon politic și că și-a schimbat opinia cu privire la multiple subiecte, inclusiv președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance a fost neîncetat consecvent în mesajele sale.

Vance și-a petrecut primul an în funcția de numărul 2 al Casei Albe ca un câine de atac pentru Trump, apelând în același timp la baza mai populistă a președintelui și consolidându-și credibilitatea în rândul alegătorilor conservatori mai tineri, în special Turning Point USA, în urma asasinării co-fondatorului Charlie Kirk.

De asemenea, el s-a dovedit a fi mult mai eficient în funcție decât predecesoarea sa, Kamala Harris, care era percepută ca eșuând în mod repetat în îndeplinirea sarcinilor importante pentru administrația din care făcea parte.

Ca urmare, el și-a consolidat statutul de favorit pentru a moșteni mișcarea „Make America Great Again” atunci când Donald Trump va părăsi Casa Albă.

Singurul risc aparent pentru Vance este că el atinge apogeul prea devreme, pe măsură ce se intensifică discuțiile despre următorul candidat republican la președinție. Popularitatea secretarului de stat Marco Rubio a crescut vertiginos în ultimele săptămâni, chiar dacă acesta a declarat că i-ar ceda locul lui Vance în cazul în care acesta ar candida.

Vance și-a lăsat amprenta asupra vicepreședinției, în parte datorită faptului că Trump i-a delegat responsabilități, acoperind o serie de probleme de mare importanță, de la acordul de luna trecută cu TikTok până la negocierile de săptămâna trecută privind achiziționarea Groenlandei.

„Vicepreședintele lui Franklin D. Roosevelt, John Nance Garner, a spus odată că funcția de vicepreședinte „nu valorează nici cât o găleată de salivă”, dar, începând cu sfârșitul anilor 1970, aceasta a câștigat în putere și importanță”, a declarat strategul republican Cesar Conda pentru Washington Examiner.

Pe lângă subiecte precum imigrația, infracționalitatea și inteligența artificială, Vance a devenit „o voce importantă pentru politica externă America First”, potrivit lui Conda.

Asta include discursul lui Vance în fața liderilor mondiali la Conferința de securitate de la München din Germania de anul trecut, când a spus că „a venit un nou șerif în oraș”.

Vicepreședintele și-a subliniat punctul de vedere câteva săptămâni mai târziu, în timpul primei întâlniri a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când l-a implorat pe Zelenski să „mulțumească” Statelor Unite pentru sprijinul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

„Crezi că este respectuos să vii în Biroul Oval al Statelor Unite ale Americii și să ataci administrația care încearcă să împiedice distrugerea țării tale?”, l-a întrebat Vance pe Zelenski. „Ai spus măcar o dată «mulțumesc»?”

Pentru Vance, care a fost acuzat de detractorii săi că este dependent de internet, acest lucru a dat naștere unei serii de meme, pe care el le-a găsit amuzante.

În același timp, Vance a devenit un pivot esențial între Trump și Congres, în calitate de fost senator al Statelor Unite din Ohio și acum în calitate de președinte al Camerei, contribuind la confirmarea candidaților mai controversați ai lui Trump și la adoptarea agendei sale legislative, inclusiv prin votul decisiv pentru legea fiscală și de cheltuieli One Big Beautiful Bill Act.



La rândul său, și vicepreședintele și-a câștigat reputația de „șoptitor al lui Trump”, cum ar fi în cazul relației dintre președinte și CEO-ul Tesla, Elon Musk, după ruperea dramatică a relației lor de lucru, care fusese anterior strânsă, pe lângă faptul că a devenit un mesager politic disciplinat, dovadă fiind declarația pe care a făcut-o luna aceasta în fața reporterilor, de la podiumul sălii de conferințe de presă a Casei Albe, cu privire la moartea protestatarei Renee Good, care manifesta împotriva Serviciului de Imigrare și Vamă.

Conducerea politică a lui Vance în cadrul Partidului Republican a fost subliniată de poziția sa fără precedent de președinte al Comitetului Național Republican pentru Finanțe, oferindu-i un avantaj în strângerea de fonduri înaintea unei potențiale campanii prezidențiale din 2028.

„JD și abilitățile sale de strângere de fonduri vor fi esențiale pentru republicani în menținerea controlului asupra Congresului”, a declarat Conda, strategul republican. „Dacă păstrăm Camera Reprezentanților, el va câștiga multe puncte în fața membrilor Congresului în perspectiva unei posibile candidaturi în 2028”.

Dar, reflectând asupra primului an al lui Vance în funcția de vicepreședinte, biograful președintelui Ronald Reagan, Craig Shirley, i-a recomandat să rămână ferm pe poziția sa în cadrul administrației Trump, glumind că vicepreședintelui „i-ar prinde bine un abțibild pentru mașină”.

„Vance este un vicepreședinte conștiincios, urmând modelul stabilit de George H.W. Bush în anii 1980, când era al doilea în comandă după Reagan”, a declarat Shirley pentru Washington Examiner. „Are nevoie de o comisie de elită pe care să o prezideze sau de un grup de lucru pe care să îl conducă, ceva care să îl mențină în fața alegătorilor”.

Indiferent de asta, Vance este în prezent favoritul în primarele prezidențiale republicane din 2028, deși sondajele ipotetice timpurii sunt subminate de notorietatea numelui lui Vance în comparație cu alți potențiali candidați.

În acest sens, Vance are o medie de 49% din voturi, comparativ cu cel mai apropiat concurent al său, Donald Trump Jr., care are 11%, potrivit RealClearPolitics. Rubio și guvernatorul Ron DeSantis (R-FL) au fiecare 9% din voturi.

Ca răspuns, democrații, precum strategul democrat Andrew Bates, l-au descris pe Vance drept „o țintă atât pentru democrații, cât și pentru republicanii din 2028”.

Strategul republican John Feehery a declarat că Vance ar trebui să fie mai atent la popularitatea sa politică în rândul femeilor, pe multe dintre ele criticându-le ca fiind „femei fără copii, iubitoare de pisici” în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, precum și în rândul republicanilor mai radicali, care sunt îngrijorați de politica sa externă mai izolaționistă.

Când a fost întrebat care ar fi sfatul său pentru Vance înainte de 2028, Feehery a declarat: „Indiferent cât de distractiv este să închei acorduri de pace în străinătate, nu uita niciodată de dificultățile cu care se confruntă alegătorul american obișnuit”.

Cu toate acestea, Vance, în vârstă de 41 de ani, care a fost ales în Senat abia în 2022, după ce a fost veteran al Corpului de Marină în Războiul din Irak și absolvent al Facultății de Drept de la Yale, având o carieră ca avocat corporatist, asistent în Senat și investitor de capital de risc înainte de a-și publica memoriile adaptate de Netflix, Hillbilly Elegy, în 2016, are deja sprijinul TPUSA pentru 2028, chiar și al guvernatorului Glenn Youngkin (R-VA), care își încheie mandatul.

Purtătorul de cuvânt al TPUSA, Andrew Kolvet, a respins îngrijorările legate de popularitatea lui Vance în rândul femeilor, subliniind în schimb popularitatea vicepreședintelui în rândul bărbaților, așa cum s-a demonstrat anul trecut în timpul numeroaselor sale apariții în podcasturile manosphere.

În ciuda rivalității aparente dintre Vance și Rubio, care se pregătesc pentru probabile campanii electorale concurente în 2028, vicepreședintele are mai mulți susținători în cadrul administrației actuale.

„JD Vance a fost cel mai influent vicepreședinte din istoria modernă a Americii”, a declarat Alex Bruesewitz, consilierul lui Trump. „El este mâna dreaptă a președintelui și consilierul său de încredere. Întreaga echipă a lui Trump de la Casa Albă și mișcarea MAGA sunt incredibil de mândre de munca pe care a depus-o pentru a promova agenda președintelui”.

În august anul trecut, Trump însuși l-a numit pe Vance „cel mai probabil” moștenitor al său, declarând reporterilor: „Este evident prea devreme să vorbim despre asta, dar cu siguranță face o treabă excelentă și probabil că ar fi favoritul în acest moment”.

Trump l-a lăudat în plus pe Rubio, încurajându-i pe cei doi să candideze împreună, deoarece „dacă ar forma un grup, ar fi de neoprit”.

Rubio ar fi spus unor persoane de încredere că Vance are întâietate dacă ar dori să lanseze o campanie prezidențială.

