Paul Cornu, românul care a ridicat primul elicopter din istorie

„Dacă omul poate zbura orizontal, de ce n-ar zbura și vertical?” – această întrebare simplă, dar genială, l-a făcut pe inginerul de origine română Paul Cornu să schimbe pentru totdeauna istoria aviației. Deși numele său nu este la fel de cunoscut ca al fraților Wright sau al lui Igor Sikorsky, Cornu rămâne un pionier al zborului vertical, inventatorul primului elicopter care s-a ridicat de la sol prin forțe proprii.

De la origini românești la visul francez al zborului

Paul Cornu s-a născut la 15 iunie 1881, în localitatea Glos-la-Ferrière, Normandia, într-o familie de origine română. Tatăl său, Julius Cornu, era un ceasornicar talentat, pasionat de mecanică și inovații – un model care i-a inspirat fiului dorința de a înțelege cum pot mașinile „prinde viață”.

Curiozitatea pentru zbor l-a însoțit pe tânărul Paul încă din adolescență. Într-o vreme în care omenirea abia învăța să se desprindă de pământ cu avioanele fraților Wright, Cornu visa la ceva mai îndrăzneț: o mașină care să se ridice vertical, fără nevoie de piste, vânt sau spațiu de decolare.

1907 – primul zbor vertical din istorie

După ani de muncă, încercări și calcule, Paul Cornu și-a prezentat invenția: un elicopter cu două elice orizontale contrarotative, alimentat de un motor pe benzină de 24 de cai putere. Aparatul avea o structură simplă, construită din lemn și metal, dar reprezenta o idee revoluționară pentru acea vreme.

Pe 13 noiembrie 1907, pe un câmp de lângă Lisieux, Cornu a urcat la bordul aparatului său și a reușit să se ridice de la sol aproximativ 30 de centimetri, pentru câteva secunde.

Deși zborul a fost scurt și instabil, momentul a intrat în istorie: a fost primul zbor vertical controlat al unui om cu un aparat autopropulsat.

„A fost o clipă scurtă, dar o clipă care a schimbat viitorul zborului vertical” – consemna mai târziu un cronicar francez al vremii.

Un vis prea mare pentru mijloacele timpului

Din păcate, lipsa resurselor financiare și a sprijinului tehnic l-au împiedicat pe Cornu să-și continue cercetările. Invenția sa nu a fost perfecționată, iar atenția lumii s-a îndreptat către alte figuri ale aviației, precum Igor Sikorsky, care avea să dezvolte primele modele funcționale de elicoptere în anii ’30.

Totuși, istoria nu poate ignora faptul că Paul Cornu a fost primul care a reușit să ridice un om de la sol folosind un aparat cu rotor, demonstrând practic ideea care avea să definească zborul modern.

Ultimii ani și recunoașterea postumă

Paul Cornu și-a petrecut restul vieții în Normandia, continuând să lucreze ca mecanic și inventator independent. A murit tragic în 1944, în timpul unui bombardament din cel de-al Doilea Război Mondial.

Abia decenii mai târziu, numele său a început să fie redescoperit. În Franța, la Lisieux, un monument comemorativ îi poartă numele, iar în România, tot mai multe proiecte educaționale și culturale îl readuc în atenție.

„Paul Cornu este un simbol al curajului tehnic și al gândirii libere. Fără el, elicopterul modern ar fi apărut mult mai târziu” – afirmă istoricul aeronautic Jean-Claude Fayer.

Moștenirea unui român care a visat în sus

Astăzi, fiecare elicopter care se ridică spre cer poartă, simbolic, amprenta lui Paul Cornu.

Visul său – de a învinge gravitația vertical, nu orizontal – a devenit realitatea cotidiană a secolului XXI.

Paul Cornu nu a avut parte de glorie în timpul vieții, dar a rămas în istorie drept „românul care a făcut primul pas către cerul vertical” – un visător care a îndrăznit să creadă că nimic nu e imposibil.

