JO 2024 | David Popovici obține bronzul în finala de 100 m înot liber

Înotătorul român, în vârstă de 19 de ani, a ieșit pe locul 3 la cursa de 100 m înot liber la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce luni a câștigat medalia de aur în finala de 200 m.

Finala de 100 m a fost câștigată de chinezul Pan Zhanle, care a obținut un record mondial de 46,40 secunde, urmat de australianul Kyle Chalmers (47,48) și David Popovici (47,49).

„Am realizat cel mai important lucru”, a declarat David Popovici marți, după calificarea în finala la 100 m.

„Au fost foarte OK semifinalele. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, să mă calific, a fost realizat. Aseară am adormit foarte greu, m-am culcat foarte târziu. Am avut multe lucruri de făcut: controlul doping, masa târzie, masaj, nu mai știu ce am făcut, însă m-am odihnit cât de bine am putut, la fel cum o voi face și în seara asta.

Mâine e ultima cursă de la acest concurs. Cine știe. Voi da tot ce am mai bun, nu am cum să fiu dezamăgit dacă nu iese așa cum mă așteptam eu în capul meu.

Nu voi putea să intru fără trac mâine. Am avut și ieri trac, a fost o finală foarte încordată, eram cu toții foarte agitați și blocați în căpățânile noastre”, a sportivul imediat după semifinala de marți.

Foto: Comitetul Olimpic Român/Facebook