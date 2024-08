Pedofilii Olimpiadei 2024 Paris

Ceea ce am anticipat în postarea de sâmbăta trecută se adeverește: revoluția sexuală se simte confortabilă la Olimpiada din Paris.

Olandezul Van de Velde este unul dintre participanții pedofili, adică unul cunoscut. În 2014, a violat o fetiță britanică de 12 ani pe care a ademenit-o online. Azi, olandezul are 29 de ani, deci avea 19 de ani când a înfăptuit violul. El a zburat în Anglia pentru a o întâlni, în deplină cunoștință cu privire la vârsta ei, după ce a cunoscut-o pe Facebook.

Cazul este prezentat pe larg aici – https://www.theguardian.com/sport/article/2024/jul/27/dutch-olympian-who-raped-a-12-year-old-girl-is-not-a-paedophile-official-says?CMP=oth_b-aplnews_d-1

Britanicii i-au dat o sentință de 4 ani. A făcut un an de închisoare în Marea Britanie, apoi a fost transferat în Olanda, unde a făcut închisoare doar o lună, fiind eliberat. Iar în aceste zile, Van de Velde se află la Paris, unde reprezintă Olanda la campionatul olimpic de volei pe plajă.

Un britanic a depistat prezența pedofilului olandez la Paris și a atenționat autoritățile olandeze. Iată răspunsul primit:

„He’s not a Pedophile. You really don’t think that the Dutch National Olympic Committee woluld send someone to Paris who is a real risk / Nu este un pedofil. Chiar credeți că DNOC (Comitetul Olimpic din Olanda) ar trimite pe cineva la Paris care ar putea fi un risc real?”

Calific acest răspuns drept unul nu doar obraznic și agresiv, dar mai ales incompatibil cu prestanța și competența pe care trebuie să le aibă autoritățile publice.

Autoritățile olimpice au fost de asemenea, atenționate și au răspuns – chiar surprinzător, dar și sarcastic, că au luat măsuri ca Van de Velde să nu devină o amenințare la adresa participanților.

Incredibil acest coșmar. Incidentul denotă că cele mai imorale și grețoase practici sexuale sunt normalizate, intră în mainstream. Acum 100 de ani, la Paris nu s-ar fi pomenit așa ceva. 100 de ani mai târziu, realitatea este cât se poate de neconfortabilă.

Peter Costa

Foto: Maarten van Hassel/CC-BY-SA 4.0