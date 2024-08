JO 2024 | O boxeriță italiancă, umilită de o „pugilistă” care suferă de o tulburare de dezvoltare sexuală care îi interzice să lupte în competițiile de box

„Mi-am reprezentat întotdeauna țara cu loialitate … Nu am mai putut lupta”

După ce pugilista italiană Angela Carini a fost lovită puternic de două ori de Imane Khelif, din Algeria, la Jocurile Olimpice de la Paris, căruia i se interzisese anterior să lupte împotriva femeilor, aceasta și-a întrerupt meciul după 46 de secunde și a izbucnit în lacrimi, spunând că nu a fost niciodată lovită atât de puternic.

Imane Khelif suferă de o tulburare de dezvoltare sexuală – motiv pentru care Federația Internațională de Box i-a interzis să lupte în competițiile feminine, dar nu și Comitetul Olimpic Internațional.

Carini, în vârstă de 25 de ani, se lupta cu algerianca Imane Khelif, care a fost descalificată de la Campionatul Mondial feminin din 2023 după ce nu a trecut testele de testosteron și de eligibilitate de gen. Președintele International Amateur Boxing, Umar Kremlev, a afirmat că testele ADN au “dovedit că are cromozomi XY și, prin urmare, a fost exclusă”.

În meciul lui Carini împotriva lui Khelif, un pumn i-a dislocat bărbia, iar al doilea s-a izbit de bărbia ei și i-a însângerat echipamentul.

„Vreau să vă arăt ceva. Nu știu dacă puteți auzi; este tatăl meu”, a spus Carini în lacrimi după meci, ridicând un telefon pentru a arăta o fotografie a tatălui său.

„Am făcut “ultimul kilometru” pentru că, într-o zi, m-am simțit obosită. Înainte de Tokyo, m-am simțit obosită. I-am spus: ‘Tată, sunt obosită, antrenamentul este intens, dar nu voi renunța’. El mi-a spus: “Angelina, un campion este un pic ca în ciclism; campionul, când vede ultimul kilometru, știi ce face? Pedalează și mai tare. Așa că ajungeți la acel ultim kilometru și pedalați. Mergi până la capăt, pentru că eu voi fi mereu cu tine”. Și așa am făcut. Până la sfârșit, am luptat cu sânge în ochi, pentru că am vrut această victorie cu orice preț, doar pentru tatăl meu”.

„Sunt devastată”, a spus Carini. „Am urcat în ring pentru a-mi onora tatăl. Mi s-a spus de multe ori că sunt un războinic, dar am preferat să mă opresc pentru sănătatea mea. Nu am simțit niciodată un pumn ca acesta. … Am urcat în ring să lupt. Nu am renunțat, dar un pumn m-a durut prea tare și am zis gata. Voi ieși cu capul sus”.

„După al doilea pumn, după ani de experiență, am simțit o durere puternică în nas. Am spus destul, pentru că nu am vrut”, a continuat ea. „Nu am putut termina lupta după pumnul în nas. Așa că a fost mai bine să îi pun capăt. Sunt în bucăți pentru că sunt o luptătoare; m-au învățat să fiu o războinică. Întotdeauna am încercat să mă comport cu onoare; întotdeauna mi-am reprezentat țara cu loialitate. De data aceasta nu am reușit pentru că nu am mai putut lupta. Indiferent de persoana pe care o aveam în fața mea, care nu mă interesa, indiferent de toate rândurile, eu voiam doar să câștig. Am vrut să înfrunt persoana pe care o aveam în fața mea și să lupt”.

„Nu sunt o persoană care cedează ușor”, a spus Carini când a fost întrebată dacă ar fi trebuit să evite lupta cu algerianul. „Nu, chiar dacă mi-ar fi spus că nu vom lupta, nu aș fi acceptat niciodată. Am o mentalitate de războinic. De data aceasta nu am reușit. Am simțit prea multă durere pe nas. Am spus destul. Nu este o înfrângere pentru mine, pentru mine dacă intri în ring ai câștigat deja, indiferent de orice altceva. Nu sunt aici să judec. Nu depinde de mine să spun dacă este corect sau nu. Eu doar mi-am făcut treaba. Am reușit să plec cu capul sus. Sunt o femeie matură, atunci când simt că nu mai pot continua, nu înseamnă să cedez, ci să am demnitatea de a spune ajunge. Eram convinsă că voi câștiga, eram concentrată, senină. Dar loviturile astea în nas m-au durut, am spus gata”.

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat: „Cred că sportivii care au caracteristici genetice masculine nu ar trebui să fie admiși la competițiile feminine. Și nu pentru că vrei să discriminezi pe cineva, ci pentru a proteja dreptul sportivelor de a putea concura în condiții egale. Am fost emoționată ieri când a scris “Voi lupta”, pentru că dedicarea, capul, caracterul, cu siguranță joacă și ele un rol în aceste lucruri. Dar atunci contează și să poți concura pe picior de egalitate și, din punctul meu de vedere, nu a fost un concurs echilibrat”.

Imane Khelif este femeie cu caracteristici de bărbat

Imane Khelif, în vârstă de 25 de ani, din Algeria, suferă de o tulburare de dezvoltare sexuală, ceea ce face să aibă cromozomi de tip XY, combinație specifică bărbaților. Asta înseamnă că are musculatura dezvoltată peste medie, prin care generează o forță deosebită a loviturilor, fapt pe care l-a simțit pe propria piele adversara sa din runda precedentă.

Numite și afecțiuni „intersexuale”, DSD-urile pot avea ca rezultat faptul că persoanele de sex feminin au cromozomi sau anatomie masculină.

Această afecțiune face ca Imane Khelif să aibă cromozomi XY și niveluri mai ridicate de testosteron – trăsături asociate de obicei cu sportivii de sex masculin. Aceste niveluri ridicate de testosteron au determinat-o să nu treacă un test de eligibilitate de gen și să fie descalificată la Campionatele Mondiale de Box din 2023.

Însă, în mod controversat, Khelif a primit undă verde pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Din aceste motive strict biochimice și strict naturale în speța dată, federația de box nu îi permite să participe la competiții de box. E, practic, ca și cum o femeie s-ar dopa. Sportiva în cauză a făcut recurs la care a renunțat”, spune Daniel Funeriu, fost Ministru al Educației din România și Doctor în Chimie.

„Această chestiune strict medicală nu are nimic de-a face cu tranziția „trans” mult invocată în mod greșit în această speță. Este strict un defect al genei SRY și ar fi bine ca cei care comentează să citească genetica, embriologia, biochimia și fiziologia care izvorăsc din acestea, înainte de a vorbi de tranziția „trans” care e o cu totul altă mâncare de pește.

Federația de box i-a interzis participarea pe baza unor elemente obiective, care îi dădeau sportivei un avantaj competitiv de natură a… denatura competiția. E ca și cum eu aș juca tenis cu Federer, dar terenul lui ar fi de 10 ori mai mare decât al meu și ar avea o paletă de ping-pong în locul unei rachete de tenis. Cred că l-aș bate”, continuă Funeriu.

Însă „Considerente de natură socio-politico-ideologice („s-a antrenat ca femeie, e nedrept acum să-i spui că nu poate concura ca femeie”) sunt în coliziune cu considerentele de natură fiziologică. Unii consideră că trebuie să prevaleze cele fiziologice (eu mă număr printre ei), alții consideră că trebuie să prevaleze cele de natură socio-politico-ideologice”, concluzionează Funeriu.

În final, Comitetul Olimpic Internațional a ales considerentele ideologice.

