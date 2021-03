Joe Biden concediază avocatul numit de Trump pentru a proteja libertățile religioase ale americanilor

Președintele Biden a concediat-o recent pe Sharon Fast Gustafson, avocatul general al Equal Employment Opportunity Commission, după ce aceasta a refuzat să demisioneze în ciuda presiunilor de la Casa Albă, informează LifeNews.

„La momentul în care am fost nominalizată, am fost întrebată dacă mă angajez să fac tot posibilul pentru a-mi îndeplini mandatul de patru ani și am răspuns da“, a menționat Gustafson într-o scrisoare adresată lui Biden.

„Intenționez să onorez acest angajament, atâta timp cât nu sunt împiedicată să o fac. Am dat cu încredere acest sfat nenumăraților clienți aflați în situații asemănătoare, în ultimii 25 de ani: țineți-vă capul sus, faceți tot ce ține de voi și nu demisionați sub presiune. În solidaritate cu ei, voi urma acel sfat.“

Gustafson a fost numită în martie 2018 de fostul președinte Trump și a fost confirmată de Senat în august 2019, pentru un mandat de patru ani, pe care Biden a dorit să îl scurteze. EEOC este o agenție independentă în cadrul guvernului federal.

„Din câte știu, niciun avocat general anterior nu a fost demis pentru că fusese numit în funcție de partidul politic greșit“, a scris Gustafson.

Andrea Lucas, care a fost numită în EEOC tot de Trump, a criticat decizia Casei Albe.

„Consider că acțiunea întreprinsă astăzi de Casa Albă împotriva agenției noastre independente este profund tulburătoare, o abatere de la normele de multă vreme respectate de președinții ambelor partide, o injecție de partizanat acolo unde nu exista până acum și care demonstrează ce înseamnă de fapt ‘unitatea’ pentru acest președinte și administrația sa“, a postat Lucas pe Twitter.

„Ideea de unitate nu pare să fie valabilă în cazul lui Sharon Gustafson. Și dacă un astfel de principiu nu se aplică Comisiei pentru egalitate de șanse de angajare – însăși agenția însărcinată cu prevenirea și remedierea discriminării și a represaliilor – unde altundeva se aplică?“ a continuat ea.

„În zilele anterioare deciziei președintelui de a o demite pe doamna Gustafson, un raport și materiale aferente legate de discriminarea religioasă au fost eliminate de pe site-ul EEOC, la scurt timp după inaugurare“.

La începutul acestui raport apăreau scrisori de la Lucas și Gustafson. Lucas a spus că este „profund îngrijorată de faptul că în prezent, libertatea religioasă a devenit un drept defavorizat sau de mâna a doua în multe domenii ale societății și culturii noastre“.

Pe Twitter, ea a declarat că acțiunea administrației „dovedește“ punctul ei de vedere. „Acțiunile întreprinse de această administrație sunt destul de grăitoare cu privire la prioritățile lor. . . și se poate presupune lejer că nici combaterea discriminării religioase, nici a represaliilor – având în vedere concedierea doamnei Gustafson – nu este una dintre ele“, a subliniat ea.

„În schimb, se pare că această administrație intenționează să realizeze unitatea prin uniformitate, eliminând din guvernul federal, piața publică și piața economică orice persoană, orice gândire și conținut care face notă discordantă“.

Deși solicitarea lui Biden nu oferea niciun motiv pentru care cerea demisia ei, Gustafson era cunoscută drept un puternic apărător al libertăților religioase.

„Solicitarea dvs. de a demisiona nu a oferit niciun motiv pentru această cerere și nu știu care dintre consilierii dvs. v-a recomandat să o faceți“, a spus ea.

„Dar vă rog să fiți conștient de faptul că există persoane care se opun sprijinului pe care îl acord angajaților discriminați pe motiv religios și protecțiilor constituționale și statutare acordate entităților religioase. Aș dori să-mi continui munca în organizația EEOC pentru a preveni și remedia discriminarea ilegală la angajare.“

Drept răspuns, Gautum Raghavan, directorul adjunct al Biroului personalului prezidențial, i-a spus că este concediată începând cu ziua de vineri, 12 martie, la sfârșitul programului de lucru.

Congresmana republicană Virginia Foxx a criticat decizia Casei Albe.

„Acesta este un tipar. Președintele Biden solicită încheierea „războiului partizan“, iar apoi întoarce foaia și cere oficialităților confirmate de Senat să demisioneze, astfel încât să poată face loc prietenilor săi de stânga“, a declarat ea într-un comunicat.

„Președintele Biden ar trebui să ia exemplu de la consilierul general Gustafson, care și-a menținut angajamentul și a refuzat să cedeze presiunilor partizane. Această concediere fără precedent a unui funcționar public onorabil, la câteva ore după ce i s-a cerut demisia, este nejustificată și ar trebui anulată imediat. Avocatul general Gustafson ar trebui să fie repusă în funcție, astfel încât să își poată finaliza mandatul de patru ani, independent și fără influențe politice.“

Biden a făcut un lucru asemănător cu Peter Robb, consilier general al National Labor Relations Board. Ca și Gustafson, Robb ocupa o poziție confirmată de Senat pentru un mandat de patru ani, în cadrul unei agenții independente, la momentul în care Biden l-a concediat.

Tribuna.US