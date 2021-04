Judecătorul Suprem Clarence Thomas trasează modul legal de eliminare a cenzurii din social media

Judecătorul de la Curtea Supremă, Clarence Thomas, a trasat recent o modalitate de eliminare a cenzurii rampante de pe rețelele sociale practicată de monopolurile online, informează TheFederalist.

Într-o decizie writ of certiorari în cazul Președintele Joe Biden v. Knight First Amendment Institute de la Universitatea Columbia, Thomas a fost de acord cu ceilalți judecători, trimițând cazul înapoi la Curtea de Apel SUA al celui de-al 2-lea Circuit, cu instrucțiuni de a fi respins ca lipsit de obiect, acum că Biden este la Casa Albă.

Cazul, intentat în august, pune sub semnul întrebării ideea că Primul Amendament anulează capacitatea oficialilor guvernamentali de a bloca conturile terților pe Twitter, dacă se folosește contul personal pentru desfășurarea de activități oficiale.

Curtea inferioară a decis că Trump a încălcat Primul Amendament atunci când a blocat utilizatorii de pe platformă, care servea drept forum public.

„Scriu separat pentru a atrage atenția că această petiție evidențiază principala dificultate juridică în privința platformelor digitale“, a spus Thomas, „mai precis, că aplicarea vechilor doctrine la noile platforme digitale este rareori un lucru simplu.“

Thomas a continuat cu schițarea unui tipar de eliminare a protecțiilor ce permit monopolurilor tehnologice corporatiste să cenzureze la scară largă, de multe ori într-o singură direcție.

Argumentul judecătorului conservator se bazează în primul rând pe puterea de monopol pe care o dețin conglomeratele Big Tech din Silicon Valley, controlul unilateral al forumului public însemnând că nu există deloc un forum public real.

„Pare destul de ciudat să afirmăm despre ceva că este un forum guvernamental atunci când o companie privată are autoritatea nelimitată de a-l elimina“, a scris Thomas. „Disparitatea dintre controlul pe care îl are Twitter și controlul exercitat de domnul Trump este cel puțin frapant.“

În ianuarie, Twitter l-a eliminat cu totul de pe platformă pe președintele Trump.

„Platformele digitale din ziua de azi oferă căi pentru un volum de discurs fără precedent din punct de vedere istoric, inclusiv discursul figurilor guvernamentale“, a subliniat Thomas.

„Însă tot fără precedent este și concentrarea controlului acestui volum de discurs în mâinile câtorva entități private. În curând nu vom avea de ales decât să abordăm modul în care doctrinele noastre legale se aplică infrastructurii de date foarte concentrate, deținută de entități private, cum ar fi platformele digitale.“

Pe lângă Twitter, Thomas a evidențiat influența dominantă a Google și Amazon. Google, a menționat Thomas, servește drept „paznic“ între utilizatori și conținut, având putere peste 90% din căutările pe internet.

„Poate suprima conținutul prin anularea indexării sau reclasificarea unui rezultat al căutării, sau prin îndepărtarea utilizatorilor de un anumit conținut prin modificarea manuală a rezultatelor auto-completate“, a scris Thomas.

Iar Amazon, în calitate de distribuitor al majorității cărților electronice și a jumătate din toate cărțile fizice, „poate impune consecințe cataclismice autorilor, printre altele de exemplu, blocând listarea.“

La începutul acestui an, Amazon l-a eliminat de pe platformă pe savantul conservator Ryan T. Anderson și cartea sa „Când Harry a devenit Sally: Reacție la momentul transgender“, o carte care critică eforturile stângii de a integra ideologia transgender într-un mod radical.

Acum, dacă utilizatorii caută titlul cărții lui Anderson pe Amazon, nu apare cartea lui. Apare în schimb o lucrare intitulată „Lasă-l pe Harry să devină Sally: Reacție la momentul anti-transgender“.

Thomas însuși a fost victima cenzurii Amazonului. În februarie, în timpul lunii istoriei populației de culoare, compania a eliminat din serviciul său de streaming un documentar despre singurul judecător de culoare care activează în prezent la Curtea Supremă.

Titlul PBS, „Created Equal: Clarence Thomas in His Own Words“, apărea scos de pe platformă în timp ce Amazon promova încă alte titluri la categoria Black History Month, precum „All In: The Fight For Democracy“, cu Stacey Abrams și două filme despre Anita Hill, cea care l-a acuzat pe Thomas de agresiune sexuală și a încercat să-i împiedice confirmarea.

„Faptul că aceste platforme nu reprezintă singurul mijloc de distribuire a discursului sau informațiilor nu schimbă nimic“, a scris Thomas. „Dar atunci când evaluăm dacă o companie exercită o putere substanțială pe piață, ceea ce contează este dacă alternativele sunt comparabile. Pentru multe dintre platformele digitale de astăzi, nu există nimic comparabil.“

Tribuna.US