Amazon elimină pe ascuns o carte care critică ideologia transgender

Amazon a eliminat din oferta sa o carte care prezintă problemele ideologiei transgender. Autorul a declarat că nu a fost anunțat, iar compania nu a oferit nicio explicație, informează TheEpochTimes.

Cartea lui Ryan Anderson, „When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment“, a fost eliminată de Amazon în jurul datei de 21 februarie. Momentul exact este greu de identificat deoarece autorul, care este președintele Ethics and Public Policy Center din Washington, a aflat despre această acțiune doar atunci când oamenii l-au informat că nu găsesc cartea în inventarul retailerului online, a declarat el pentru Daily Caller.

„Sper că v-ați cumpărat deja un exemplar, pentru că Amazon tocmai a eliminat de pe rafturile lor online cartea scrisă de mine, ‘When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment’“, scria Anderson într-un tweet din 21 februarie.

Începând cu după-amiaza zilei de 22 februarie, link-urile Amazon spre ambele variante ale cărții, în format fizic și electronic, afișau mesaje de eroare.

Publicată în urmă cu trei ani, cartea susține că efortul de a încuraja persoanele care se simt ca având un gen diferit să se supună procedurilor de schimbare a sexului este determinat mai degrabă de ideologie decât de recomandări medicale solide, potrivit lectorului de politică al Universității Princeton, Matthew Franck, care a revizuit-o în 2018.

„Ryan T. Anderson a scris cartea fundamentală pentru fenomenul transgender – cuprinzând medicina, psihologia, cultura, sociologia, legislația și politica publică“, a spus Franck. „Datorită ei, se prea poate să fi salvat mințile și trupurile – chiar și viețile – unor oameni pe care nu îi va cunoaște niciodată.“

Amazon nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea The Epoch Times.

Cartea a dispărut în aceeași perioadă în care Anderson a publicat un articol de opinie în New York Post, criticând un proiect de lege promovat de administrația Biden, care ar insera orientarea sexuală și identitatea de gen drept categorii protejate în baza Legii drepturilor civile din 1964.

„Proiectul de lege ar acționa ca o sabie – pentru a-i persecuta pe cei care nu îmbrățișează ideologiile de gen la modă“, a scris Anderson. „Ar distruge sistemul sexual binar care este înscris literalmente în codul nostru genetic și este fundamental pentru multe dintre legile noastre, inclusiv pentru cele care protejează egalitatea, siguranța și viața privată a femeilor.“

Congresul ar putea începe dezbaterile asupra proiectului de lege încă din această săptămână.

Ideologia transgender a devenit unul dintre punctele focale ale politicii progresiste de extremă stânga. Se potrivește modelului teoriilor critice „intersecționale“ cvasimarxiste care împart societatea în „opresori“ și „oprimați“, pe baza unor caracteristici precum rasa și „identitatea de gen“.

Luna trecută, președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care a solicitat guvernului redefinirea tuturor politicilor și reglementărilor sale privind discriminarea bazată pe sex pentru a include „identitatea de gen“.

Limbajul respectivului ordin indică faptul că sporturile pentru femei, băile și vestiarele femeilor din instituțiile cu finanțare federală, cum ar fi școlile, vor trebui să permită accesul bărbaților biologici care se consideră femei și invers. De asemenea, injectează „identitate de gen“ în definiția discriminării sexuale în domeniul spațiilor locative, la locul de muncă și în instituțiile care asigură servicii de sănătate.

În nomenclatura progresistă, „identitate de gen“ se referă la un concept fluid care include orice variantă cu care o persoană se identifică la un moment dat, bazat pe sentimente subiective.

Aproximativ 2,1 la sută dintre studenți se identifică ca transgender, potrivit sondajului National College Health Assessment din primăvara anului 2020. Doar aproximativ 0,3 la sută se identifică ca transgender de la bărbat la femeie sau de la femeie la bărbat. Pentru celelalte 1,8 la sută, cele mai populare identități de gen au fost „Non-binar“, „Genderfluid“, „Genderqueer“ și „Identitatea mea nu apare în listă“.

Discuțiile online între persoanele care se consideră ca aparținând unuia dintre noile sexe indică faptul că autoidentificarea lor se poate schimba de la o zi la alta. Uneori, ei se pot considera femei, alteori bărbați, androgini, sau una dintre multele alte „sexe“ alternative.

Cazul lui Anderson nu este prima dată când Amazon pare să se angajeze în cenzură pe această temă.

Anul trecut, jurnalista Abigail Shrier a declarat că Amazon nu i-a permis să cumpere spațiu de reclamă pentru cartea sa, „Daune ireversibile: nebunia transgenderismului care ne seduce fiicele“.

Amazon nu a răspuns nici în trecut la o solicitare de comentariu cu privire la decizia respectivă.

În noiembrie 2020, Target a eliminat cartea lui Shrier din oferta sa, după ce activiștii transgenderismului s-au plâns online de aceasta.

Target a anulat decizia în urma unei reacții publice.

