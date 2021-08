Kenosha, Wisconsin: La un an după revoltele anarhiste, orașul încă nu și-a revenit complet

Cu un an în urmă, polițiștii din Kenosha care au răspuns la o reclamație de violență domestică l-au împușcat pe Jacob Blake, în vârstă de 29 de ani, de șapte ori în spate, provocându-i o paralizie parțială. Un mandat de arestare fusese emis pe numele lui în iulie 2020, sub acuzația de agresiune sexuală de gradul III, încălcarea proprietății și comportament turbulent.

La momentul în care a fost împușcat, Blake părea să fie înarmat cu un cuțit, a opus rezistență forțelor de ordine, a contracarat pistolul cu electroșocuri, a ignorat ordinele poliției și a intrat într-un vehicul cu trei copii, analizează Evita Duffy într-un articol The Federalist.

Împușcarea lui a reprezentat o utilizare justificată a forței pentru a asigura siguranța polițiștilor și a copiilor din vehicul. Niciunul dintre polițiștii implicați, inclusiv cel care a tras asupra lui Blake, nu a fost pus sub acuzare. Cu toate acestea, politicienii democrați și aliații lor din mass-media corporatistă au profitat de imaginile altercației, declarându-l un alt act de „rasism“ și dovada opresiunii sistemice din America.

Rezultatele acestei retorici au inclus două decese și traume de durată într-un oraș cu venituri medii din zona centrală a Americii, datorită revoltelor care au urmat și au provocat daune materiale de 50 de milioane de dolari. Potrivit unui membru al Consiliului Județean din Kenosha, 100 de afaceri au fost afectate, 40 de firme închizându-se definitiv.

Acum, când mass-media corporatistă publică articole comemorative la aniversarea de un an a revoltelor din Kenosha, rețineți că scopul lor este de a rescrie istoria și de a exonera politicienii și propovăduitorii teoriei rasiale responsabili de acele violențe. Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în Kenosha contează – nu doar pentru locuitorii de acolo care au trăit evenimentele, ci și pentru restul țării.

Cicatrici de durată

Reprezentantul republican Bryan Steil, care reprezintă Kenosha în primul district al Congresului din Wisconsin, spune că, deși cetățenii orașului sunt rezistenți, „încă există cicatrici“.

Amprenta fizică lăsată asupra orașului este clar vizibilă și astăzi. Zona de centru unde au predominat incendierile și jafurile arată dărăpănată și goală la un an după revolte. În locul în care se înălțau odinioară clădirile vechi de 110 ani a Danish Brotherhood și, respectiv 109 ani a Rode’s Camera Shop, e acum un mare teren viran și moloz. Cărămizile clădirilor de peste drum sunt încă înnegrite de fum.

„Nu erau simple clădiri“, spune Kimberly Warner, o mamă singură care deține două afaceri în centrul orașului Kenosha, „ci reprezentau istorie“.

La un an după revolte, ferestrele din centrul orașului Kenosha încă sunt acoperite cu plăci de lemn. Pe multe se văd desene rămase din mișcarea „Dragostea este soluția“, o încercare a membrilor comunității de a picta imagini pozitive și mesaje în urma revoltelor letale. Alte pancarte sunt mai pragmatice. Pe unul din ele, din centrul orașului, încă se vede scris „vă rog, sunt copii deasupra“, cu o săgeată care indică spre apartamentele de la etajul al doilea.

Chiar și cei ale căror afaceri nu au fost jefuite sau incendiate sunt încă afectați și în prezent. „Câțiva alți proprietari de afaceri pe care îi cunosc și mai mulți polițiști pe care îi știu suferă de PTSD din cauza incidentelor la care am asistat“, spune Warner, și vocea i se frânge. „Uneori nu vreau să închid ochii noaptea, pentru că îmi revine totul în minte.“

Mark Wistar, proprietarul The House of Nutrition and Wellness din centrul orașului Kenosha, spune că, la fel ca orice alți proprietari de afaceri, el și magazinul său au fost afectați major de lockdown-urile COVID-19. Când au început revoltele, multe companii din Kenosha aveau deja probleme, iar pagubele le-au dus în prăpastie. Deși multe și-au revenit, altele nu se vor redeschide niciodată.

Wistar, care făcea parte din consiliul de turism al orașului Kenosha, spune că orașul „depinde cu adevărat de turism“. Revoltele au dat orașului „un renume prost“, explică el. Deoarece mass-media „a făcut publicitate peste tot“, chiar și afacerile care nu au fost afectate fizic continuă să sufere datorită acestui stigmat.

Plăcile de placaj care încă acoperă vitrinele indică trauma de durată a proprietarilor de afaceri, dar au stârnit și frustrări în rândul altora. Mulți proprietari de afaceri au declarat că acele plăci fac orașul Kenosha să arate periculos și alungă turiștii care sunt oricum neliniștiți. Ei consideră că placajele de protecție trebuie să dispară pentru ca orașul să pară primitor și pentru ca oamenii să treacă cu adevărat peste ce s-a întâmplat. „Placajele trebuie date jos, astfel încât aceia dintre noi care încă funcționăm să ne putem vindeca“, spune Warner.

Când am întrebat de ce unele afaceri nu renunță la panourile de lemn, proprietarii de afaceri din centrul orașului au enunțat la unison că acest lucru se datorează în mare parte fricii. Câțiva dintre cei care au dat jos lemnul și încearcă să „revină la normal“ au refuzat să stea de vorbă, de frică că ar atrage astfel boicotul sau violență.

Trebuie să-l tragem la răspundere pe Guvernatorul Evers

Mulți locuitori ai orașului încă așteaptă ca guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, să fie tras la răspundere pentru revolte, frica rezultată și daunele emoționale pe care acestea le-au provocat comunității. Istoria revizionistă a cărui scop este evitarea unei astfel de tragere la răspundere a început imediat, Joe Biden cerând ca polițistul implicat să fie pus sub acuzare, iar Evers declarând sus și tare că împușcarea lui Blake a fost o tentativă de crimă și un act de rasism.

Demonizarea polițistului și canonizarea lui Blake s-au bazat pe o minciună. Ofițerul care l-a împușcat pe Blake a fost absolvit de orice vină. Blake a pledat vinovat la două acuzații de comportament turbulent și a fost condamnat la doi ani de probațiune.

Chiar și un locuitor din Kenosha pe care l-am intervievat în centrul orașului, care consideră că există rasism în Departamentul de Poliție din Kenosha și ar vrea ca Blake să nu fi fost împușcat, a declarat că înțelege de ce s-a tras asupra lui. „După ce am urmărit filmarea“, a spus el, „probabil că aș fi fost și eu puțin speriat dacă eram în locul polițistului“.

Mai important, totuși, este modul în care narațiunea falsă a lui Evers, Biden și a presei corporatiste au alimentat revolta periculoasă ce a dus la moarte și distrugere. Șefii a patru grupări a forțelor de ordine din Wisconsin i-au trimis anul trecut o scrisoare lui Evers, îndemnându-l să „se abțină de la a face declarații legat de incidentul ce implica poliția din Kenosha până când se vor cunoaște rezultatele anchetei“, deoarece ar pune în pericol viața ofițerilor și a cetățenilor.

Evers nu a făcut rău doar orașului cu retorica sa falsă. El a privit cum Kenosha este incendiată de infractori din afara statului timp de trei nopți și a refuzat cu încăpățânare să trimită rapid ajutorul necesar, acțiune despre care locuitorii consideră că ar fi putut împiedica revoltele. În decurs de 24 de ore de la primirea solicitării de ajutor, Evers a trimis la Kenosha mai puțini soldați decât trimisese în Milwaukee în timpul finalei NBA.

În cea de-a doua noapte, părea că mulți insurgenți de stânga, aparținând unor grupări precum Antifa și Black Lives Matter, au luat cu asalt orașul, semănând teroare și prăpăd.

Am fost acolo în a doua noapte, când poliția nu era încă deloc pregătită pentru valul de protestatari din exterior. La vremea respectivă am scris că orașul Kenosha arăta ca „ceva ce mai văzusem doar în fotografiile cu țări devastate de război“.

Întrucât forțele de ordine aveau personal suficient doar pentru a proteja clădirile publice, locuințele oamenilor și magazinele au rămas la latitudinea proprietarilor. „Bărbații și femeile stăteau în fața magazinelor și caselor lor cu bâte de baseball, pistoale, puști semiautomate și carabine“, am scris atunci.

Abia după ce trei persoane au fost împușcate și două au murit, în a treia noapte, Evers a acceptat ajutorul președintelui Trump și a trimis suficienți membri ai Gărzii Naționale pentru a înăbuși revoltele.

„Guvernatorul Evers se grăbește foarte tare cu ordinele de purtare a măștii, dar când orașul nostru arde tot, nu consideră că este o urgență“, spune Warner. „A permis ca orașul nostru să aibă de suferit și să fie incendiat“.

Astăzi, Evers încearcă în continuare cu disperare să rescrie narațiunea. „Săptămâna trecută, printr-o serie de articole, guvernatorul Evers, administrația sa și partizanii locali au inițiat un efort concertat pentru a îndulci ceea ce a făcut și nu a făcut guvernatorul înainte, în timpul și după revolte“, scrie Steil într-un articol de opinie publicat de Kenosha News.

Un alt oraș de lângă tine urmează să treacă prin ce a trecut Kenosha?

Statul de drept și procedurile poliției nu au contat pentru democrații din mass-media și din funcțiile publice care doreau să folosească împușcarea lui Blake pentru a-și promova agenda politică. Această agendă este aceeași care a fost pe parcursul întregii mișcări BLM: schimbări sociale radicale.

Scopul real al Stângii nu este eradicarea rasismului. Dacă ar fi fost, nu ar incita la revolte în cazuri în care nu rasismul este de vină. În schimb, scopul lor este socialismul – și ce modalitate mai bună de a pleda pentru „echitatea“ socialismului decât să susțină că întregul sistem american este potrivnic oamenilor de culoare.

Membrii Stângii mint cu nerușinare despre cazurile în care poliția deschide focul, precum cel al lui Blake, și îndoctrinează generația următoare să le creadă minciunile prin implementarea Teoriei Critice Rasiale în școlile din toată țara. Copiii din clasele K-12 învață că sunt inerent rasiști dacă au pielea albă și că nu au nicio șansă de succes dacă pielea lor e orice altă culoare. Deși încă există americani dispuși să se opună acestor minciuni, Stânga încearcă să se asigure că în următoarea generație nu vor mai fi astfel de oameni.

„Dacă se poate întâmpla aici, se poate întâmpla oriunde“, spune Winstar. Nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că Kenosha, un mic oraș al clasei muncitoare, ar putea avea parte de astfel de turbulențe, dar au avut loc. Și fiecare oraș mic din America trebuie să fie pregătit. Politicile Stângii vor transforma fiecare oraș după imaginea orașului Portland, Washington D.C. și New York City. Vor ca toți copiii să fie îndoctrinați forțat cu Teoria Critică Rasială, și fiecare oraș să reacționeze la incidentele armate și arestările efectuate de forțele de ordine cu revolte de „abolire a poliției“.

Suntem într-o luptă împotriva propagandei și a minciunilor. Mușamalizarea evenimentelor letale din Kenosha, ce puteau fi evitate, înglobează perfect ceea ce este în joc. Pur și simplu nu le putem permite lui Evers, Biden și mass-mediei de stânga să rescrie istoria. Ceea ce s-a întâmplat în Kenosha a fost rezultatul înșelăciunilor fabricate de democrați.

Prețul plătit din cauza poziției lor politice a fost catastrofal în ceea ce privește numărul de vieți pierdute și al mijloacelor de trai și viselor distruse. Nu putem uita imaginile și videoclipurile de la revoltele din Kenosha. Trebuie să rămânem vigilenți și să îi tragem la răspundere pe cei responsabili. Este singura modalitate de a împiedica repetarea situației într-un oraș de lângă tine.

Traducere și adaptare

Tribuna.US