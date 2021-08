Vasile Bănescu, BOR: A susţine că genul are doar înţeles binar este fie sfidare a gramaticii, fie ocultare a adevărului

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că a susţine că genul are doar un înţeles binar denotă fie sfidarea prin ignoranţă a gramaticii, fie ocultarea adevărului prin minciună.

„A susţine că genul are doar un înţeles binar (‘masculin’ sau ‘feminin’) denotă fie sfidarea prin ignoranţă a gramaticii, unde genul este la el acasă, fie ocultarea adevărului prin minciună, plus discriminarea cruntă, prin tăcere, a ‘neutrului’. În discuţia politicianistă, nu în absentul dialog public, despre opţiunea între ‘sex’ şi ‘gen’ referitoare la noile cărţi de identitate, acest din urmă termen nu are nicio legătură cu identitatea biologică a persoanei care primeşte acest document, ci doar cu recenta ideologie a transgenderismului care începe să pătrundă ca un gaz toxic şi în interstiţiile spaţiului public românesc. Pe uşa larg deschisă a unor instituţii, a căror raţiune ultimă este chivernisirea responsabilă şi onestă a binelui comunitar în toate registrele lui, nu a diluării acestuia până la confundarea cu surogate pline de e-uri ideologice total nesănătoase”, a spus Bănescu.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că primele cărţi electronice de identitate vor fi înmânate titularilor în luna septembrie, în privinţa discuţiilor privitoare la sexul/genul posesorului precizând că s-a optat pentru varianta „gen”.

„Am avut aceste discuţii din noiembrie 2020 până în martie 2021 şi de comun acord am agreat că în traducerea regulamentului european gender înseamnă gen, dar ca să nu avem absolut nicio discuţie pe această temă am scris explicit în Hotărârea de Guvern că în România prin gen se înţelege masculin şi feminin. Este foarte bine că avem aceste dezbateri publice, de aceea avem şi acest proiect pilot, să vedem ce disfuncţionalităţi apar între instituţiile care colaborează în emiterea acestui document şi dacă cei care n-au avut o părere din noiembrie până în martie au acum o părere şi spun răspicat că trebuie să schimbăm ceva, se poate schimba”, a menţionat ministrul de Interne.

