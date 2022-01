La mulți ani, Romanian Tribune Newspaper – Chicago!

Deputatul Conf. Univ. Dr. Ben Oni Ardelean, Vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților și Președinte al Academiei de Leadership Politic a transmis un mesaj de felicitări echipei redacționale a ziarului Tribuna Românească și tuturor susținătorilor acesteia, mesaj care l-a și postat în spațiul public pe platforma social-media a Facebook.

Iată și textul scrisorii primite pe adresa redacției:

* * *

Domnului Steven Bonica

Director Executiv și Fondator

Ziarul Tribuna Românească

Chicago, Illinois

Dragă Steven,

Azi 24 ianuarie 2022, de Ziua Unirii, îmi face deosebită plăcere să îți scriu acest mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 20 de ani de la lansarea în distribuție a primei ediții tipărite a ziarului Tribuna Românească, cunoscut oficial ca Romanian Tribune.

Îmi aduc aminte de nenumăratele acțiuni pe care împreună cu echipa ta redacțională și colaboratorii tăi le-ați organizat de-a lungul acestor ani, tocmai datorită faptului că această platformă de comunicare în comunitatea românească din metropola orașului Chicago, și nu numai, a fost apreciată și dorită de membrii acestei comunități. Am fost onorat de fiecare dată când am avut ocazia să vă fiu alături și am trăit sentimentele acelor momente speciale, cu oamenii absolut deosebiți pe care-i aveți alături întotdeauna.

Desigur că îmi vin în minte și eforturile întreprinse de tine și soția ta, alături de echipa ce ați condus-o, în publicațiile ce le-ați înființat înainte de ziarul Romanian Tribune, precum almanahul Romanian-American Yellow Pages cu prima sa ediție în primăvara 1999, precum și revista Impact lansată în ianuarie 2001. Debutul vostru publicistic din 1995 cu anuarul Center Focus de asemenea este o amintire plăcută.

Mă bucur mult de constanța, persistența și perseverența cu care ați muncit fiecare de-a lungul acestor mulți ani pentru a lega comunitatea românească tocmai prin modul vostru de comunicare pozitivă și încurajatoare. Sunt de-a dreptul onorat și mândru de reușitele voastre, precum și de prietenia care s-a legat între noi dar și cu românii excepționali pe care i-am cunoscut prin intermediul vostru.

Prin ceea ce ați făcut și prin faptul că nu ați renunțat în pofida greutăților și neajunsurilor, ați ajuns să fiți relevanți nu doar în comunitatea românească de acolo dar și aici acasă, și în alte locuri pe unde s-au stabilit românii. Cei 20 de ani, cele 388 de ediții tipărite și toate celelalte publicații antemergătoare ziarului Tribuna Românească sunt o temelie puternică pe care sunt convins că veți construi mai departe și veți depune tot efortul ca românii din Chicago și alte părți ale SUA să simtă românește, să-și iubească originea, limba, și țara de origine.

Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă călăuzească în continuare, să vă dea sănătate și putere să continuați, iar harul Lui să vă susțină în toată activitatea voastră frumoasă pentru binele tuturor românilor de bună credință! La Mulți Ani și cât mai multe reușite!

Cu sinceră prietenie și admirație,

Conf. Univ. Dr. Ben-Oni Ardelean

Deputat în Parlamentul României

Vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților

Președinte Academia de Leadership Politic

Membru în Adunarea Parlamentară a NATO

