Legiferarea căsătoriei gay la nivel federal este o tiranie și toată lumea știe asta

Nu este greu să ne imaginăm ce va urma dacă propunerea legislativă Respect for Marriage Act va fi aprobată, consacrând Obergefell și căsătoria homosexuală în legislația federală.

Toată lumea, inclusiv cei doisprezece senatori republicani care au votat săptămâna trecută pentru a se merge mai departe cu legislația, știe exact ce se va întâmpla. Nu este un mare mister, analizează John Daniel Davidson pentru The Federalist.

Ceea ce se va întâmpla este următorul lucru: Creștinii, evreii, musulmanii și oricine altcineva care îndrăznește să afirme că mariajul este o uniune conjugală pe viață între un bărbat și o femeie – definiția căsătoriei timp de mii de ani, până când Curtea Supremă a SUA a coborât de pe Muntele Sinai cu Obergefell vs Hodges înscrisă pe tăblițe de piatră – vor fi catalogați drept bigoți și alungați din piața de obște.

Oricine deține o mică afacere în domeniul nunților – fotografi, cofetari, designeri de site-uri web, proprietari de localuri, firme de catering, florari – va fi dat în judecată până la epuizare dacă refuză să ofere servicii cuplurilor de același sex.

Colegiile și universitățile religioase își vor pierde statutul de entități scutite de taxe. Instituțiile religioase de orice fel, dacă își mențin învățăturile și tradițiile cu privire la căsătorie, vor suferi atacuri violente din partea Departamentului de Justiție și a birocrației federale.

Ca să parafrazez celebra replică a lui George Orwell, dacă vreți să vă faceți o imagine a viitorului cu Respect for Marriage Act, imaginați-vă o cizmă care-l calcă în picioare pe Jack Phillips – strivindu-l pentru totdeauna.

Exercitarea neîngrădită a puterii și zdrobirea disidenței reprezintă întregul scop al legislației propuse. Nu poate exista nicio altă justificare posibilă pentru ceea ce se petrece.

Michael New, profesor asistent la Busch School of Business din cadrul The Catholic University of America, a declarat recent pentru Daily Signal că, în cazul în care proiectul de lege va fi promulgat, colegiile și universitățile catolice, în mod special, vor fi cele ce s-ar putea confrunta cu procese ce le-ar ruina și cu pierderea finanțării federale.

„Să presupunem că o universitate catolică ar refuza să permită unui cuplu căsătorit de același sex să locuiască în unitățile speciale pentru familii deținute de facultate, în acest caz s-ar putea trezi cu tot felul de litigii“, a spus el.

„Un astfel de colegiu și-ar putea pierde statutul de organizație nonprofit. Studenții lor ar putea pierde eligibilitatea pentru ajutor financiar federal, iar cadrele didactice ar putea pierde eligibilitatea pentru subvențiile de cercetare acordate de agențiile guvernamentale“.

Ei bine, da. Bineînțeles că toate astea se vor întâmpla. Democrații și activiștii de stânga aud aceste manifestări de îngrijorare de la oameni ca New și se gândesc: „Foarte bine. Să fie ruinați prin procese. Să-și piardă finanțarea. Să-i izolăm. Zdrobiți-i. Faceți-le instituțiile praf. O merită, bigoții“.

Cu atât mai îngrozitor este faptul că 12 senatori republicani au votat pentru a avansa proiectul de lege știind foarte bine ce va face. Ne-am dori ca explicația să fie doar că acești legiuitori sunt prea proști pentru a înțelege care este adevăratul scop al legislației propuse și care va fi efectul ei, dar asta este o iluzie.

Totuși, dacă au de gând să susțină acest proiect de lege, chiar trebuie să pretindă că suntem cu toții prea proști pentru a înțelege ce urmează? Chiar crede Dan Sullivan, al doilea cel mai nepriceput senator american din Alaska, care a susținut cândva un amendament constituțional pentru interzicerea căsătoriilor gay în îndepărtatul 2014, că Respect for Marriage Act aduce „progrese importante“ în domeniul libertății religioase?

Chiar crede senatorul Thom Tillis din Carolina de Nord, care în urmă cu 10 ani a susținut un amendament constituțional pentru a interzice căsătoriile între persoane de același sex în statul său, că amendamentele anemice pe care el și alți senatori republicani le-au adăugat proiectului de lege vor „promova libertatea religioasă“ și vor rezista în timp?

Toți republicanii care au votat săptămâna trecută pentru avansarea proiectului de lege au declarat cam aceleași aberații pe care le-au debitat Sullivan și Tillis. Nici unul dintre ei nu crede un cuvânt din ce-au scos pe gură. Ei speră doar ca voi să îi credeți.

Dar nu trebuie să o faceți. Roger Severino de la Heritage Foundation a trecut în revistă acele afirmații mincinoase, explicând de ce sunt eronate. Nu, proiectul de lege nu va oferi instituțiilor religioase nicio protecție semnificativă.

Da, proiectul de lege ar putea fi cu siguranță folosit ca bază pentru ca Internal Revenue Service să refuze scutirea de impozite organizațiilor religioase care nu susțin căsătoriile gay.

Da, ar putea fi folosit și pentru a refuza acordarea de subvenții, licențe sau contracte.

Nu, niște fraze firave privind protejarea Religious Freedom Restoration Act nu sunt suficiente pentru a preveni răul adus libertății religioase. Și așa mai departe.

Justificarea proiectului de lege este la fel de aberantă și ofensatoare ca și argumentul că nu prezintă niciun pericol pentru americanii credincioși. În urma deciziei Dobbs de vara trecută, am fost avertizați că o viitoare opinie a Curții Supreme, urmând logica judecătorului Clarence Thomas, ar putea să anuleze Obergefell și alte hotărâri importante, cum ar fi Loving vs. Virginia, care a invalidat legile statului ce interziceau căsătoriile interrasiale.

Scopul acestei afirmații, în cazul în care nu este extrem de evident, este de a-i pune pe oponenții căsătoriilor gay în aceeași categorie cu oponenții căsătoriilor interrasiale, pentru a-i putea acuza de bigotism și a permite guvernului federal să-i ia în vizor.

Și dacă credeți că nu se poate ca susținătorii Respect for Marriage Act să gândească chiar așa despre americanii cu opinii tradiționale, întrebați-l pe Jack Phillips cum îi merge de când a câștigat procesul la Curtea Supremă, în 2018.

Traducere și adaptare

Tribuna.US