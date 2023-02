Li se va permite instituțiilor de învățământ creștine să-și îndeplinească misiunea?

Anii de facultate reprezintă o etapă definitorie pentru mulți tineri, o etapă în care faci greșeli și înveți lecții, ai parte de experiențe și perspective noi, descoperi cine ești și ce vrei să faci cu viața ta, analizează Kristen Waggoner pentru World.

Facultatea îți modelează gândirea, iar pentru a alege varianta potrivită, adolescenții iau în calcul o multitudine de factori, printre care influența părinților, convingerile lor religioase și costurile.

Banii joacă adesea un rol important în luarea deciziilor. Pentru studenții credincioși, obținerea unei diplome academice merge în paralel cu atingerea maturității spirituale.

Astfel, colegiile religioase au un rol esențial în societatea americană, oferind o educație în contextul tradiției, valorilor și principiilor religioase. Sunt un loc în care tinerii pot urma studii superioare înconjurați de cadre didactice și colegi cu care împărtășesc o viziune și credință comună.

Sunt un loc în care un student beneficiază de mai mult decât educarea minții, primind educație și pentru inimă și suflet, o pregătire holistică pentru viitoarea carieră, pentru căsătorie și familie și pentru a deveni un membru sănătos al societății.

Cu toate acestea, educația religioasă continuă să fie una dintre cele mai amenințate sfere ale societății. Colegiile creștine, în special, sunt din ce în ce mai des luate în vizor de oficialii guvernamentali și de grupurile de activiști.

În loc să le permită să-și desfășoare în liniște activitatea, autoritățile și grupurile de interese influente insistă ca școlile religioase să se conformeze setului lor de convingeri. Se pare că guvernul pur și simplu nu se poate opri din a discrimina și pedepsi instituțiile religioase, încălcându-le drepturile.

În cazul Hunter vs U.S. Department of Education activiștii au încercat să interzică acordarea ajutorului financiar federal tuturor studenților de la colegii religioase private. Un grup de activiști a intentat procesul, care avea ca scop interzicerea burselor de școlarizare, împrumuturilor de studii și orice alt tip de asistență financiară federală celor ce frecventează instituții de învățământ care funcționează în conformitate cu viziunea biblică privind sexualitatea umană.

Alliance Defending Freedom a cerut unei instanțe federale să permită ca trei colegii creștine – în numele a peste 1.000 de instituții de învățământ din întreaga țară – să ia parte la proces și să apere Titlul IX, care, printre altele, permite studenților să utilizeze ajutorul financiar federal pentru școli religioase private care funcționează în conformitate cu convingerile lor.

Instanța a permis instituțiilor religioase să intervină, acordându-le oportunitatea de a împărtăși poveștile studenților și familiilor care au suferit din cauza acestui atac discriminatoriu.

Și a făcut chiar mai mult decât să asculte strigătul pentru libertatea religioasă în învățământul superior. Curtea Districtuală din Oregon a decis recent să respingă definitiv cazul Hunter și să permită în continuare studenților să beneficieze de asistență financiară pentru școlile care le împărtășesc convingerile religioase.

Instanța a concluzionat în mod corect că Titlul IX protejează în mod egal dreptul la asistență federală și în cazul unui student care urmează un MBA la Universitatea Harvard, cât și al unuia ce caută să obțină aceeași diplomă la Universitatea Corban, una dintre universitățile creștine pe care ADF le reprezintă.

Citește și USA Today dorește interzicerea universității creștine Oral Roberts, deoarece valorile creștine sunt „arhaice“

Instituțiile de învățământ religioase și studenții care doresc să le frecventeze nu ar trebui să fie considerați o amenințare pentru nimeni. Ele reprezintă pur și simplu o altă opțiune educațională, care nu numai că oferă familiilor posibilitatea de a-și trimite copiii la școli care se aliniază cu credința și valorile lor, ci și produce absolvenți care contribuie la bogata diversitate a societății americane.

După cum a precizat Curtea Supremă a SUA într-un alt caz pe tema libertății religioase în educație, Our Lady of Guadalupe School vs. Morrissey-Berru, „educația religioasă este vitală pentru multe confesiuni din Statele Unite“, printre care catolicii, protestanții, musulmanii și evreii.

Instanța a continuat cu explicația că, pentru școlile religioase, „a-i învăța pe tineri principiile credinței lor, inocularea învățăturilor acesteia și pregătirea lor pentru a pune în practică ceea ce cred, sunt principalele responsabilități ale misiunii lor“.

A le permite elevilor să își urmeze vocația academică și profesională într-o comunitate în care alții le împărtășesc credința este esențial. Mulți tineri speră să-și continue studiile într-o instituție de învățământ superior concepută pentru a cultiva credința și chemarea.

Potrivit Constituției SUA, indiferent că sunt atei, musulmani sau creștini, toți studenții sunt la fel de eligibili pentru a beneficia de asistență financiară federală.

Guvernul nu le poate impune școlilor religioase ca, pentru a continua să accepte studenți cu venituri mici și medii care au nevoie de ajutor financiar, să își încalce convingerile fundamentale. Nimeni nu ar trebui să fie pedepsit pentru că își menține convingerile religioase sincere și la nivel de facultate.

Din fericire, victoria în cazul Hunter va face ca oficialii guvernamentali și activiștii ostili să se gândească de două ori înainte de a pedepsi oamenii și instituțiile religioase pentru simplul motiv că și-au pus convingerile religioase în practică.

Trebuie să protejăm dreptul fiecărui american de a-și practica credința – inclusiv în facultate. Pentru mulți studenți, acest sezon al vieții este transformator, deoarece credința în care au crescut devine a lor proprie, nu mai este doar a părinților lor.

Universitățile și seminarele creștine precum cele pe care le reprezentăm pregătesc tineri bărbați și femei pentru a intra în slujirea centrată pe Hristos – în biserică și, cel mai adesea, în afara ei.

Și îi echipează pe studenți pentru a urma chemarea supremă în viața și munca lor – să facă o diferență în lume în numele lui Isus Hristos.

Traducere și adaptare

Tribuna.US