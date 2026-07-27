Cazul Samson: Echipa de Inițiativă anunță o primă victorie și noi acțiuni globale împotriva Suediei

Echipa de Inițiativă Samson a anunțat luni că Sara, una dintre fiicele familiei Samson, nu va mai fi internată de serviciile sociale din Hässleholm în

Echipa de Inițiativă Samson a anunțat luni că Sara, una dintre fiicele familiei Samson, nu va mai fi internată de serviciile sociale din Hässleholm într-o instituție de psihiatrie, decizie survenită pe fondul presiunii internaționale exercitate asupra Suediei în ultimele luni.

Reamintim că, în primăvara acestui an, serviciile sociale suedeze hotărâseră internarea Sarei Samson, în vârstă de 14 ani, într-o unitate psihiatrică, după ce fata a avut mai multe tentative de suicid — gesturi disperate, interpretate drept un strigăt de ajutor al unei minore care cerea să fie readusă în familia sa, aflată în prezent în custodia statului suedez.

Familia, alături de coaliția internațională care îi susține, a denunțat public condițiile precare și periculoase în care se află Sara și sora ei, Tiana Samson, în grija autorităților suedeze. Reprezentanții Socialtjänsten din Hässleholm nu au oferit până acum nicio explicație publică pentru aceste episoade grave, limitându-se la decizia de internare psihiatrică a minorei de cetățenie română.

Se anunță noi acțiuni globale pentru susținerea familiei Samson

Potrivit informațiilor și prezenței constante a acestui caz în presa din România și cea internațională, protestele și demersurile de condamnare a autorităților suedeze — acuzate de abuzuri și, printre altele, de discriminare pe motive religioase la adresa familiei — au afectat imaginea Suediei și a autorităților locale din Hässleholm, orașul de reședință al familiei Samson.

În acest context, echipa care coordonează cazul a anunțat pregătirea unor noi acțiuni globale coordonate, având ca obiectiv reîntregirea familiei Samson și repatrierea celor două fete în România.

Redăm comunicatul Echipei de Inițiativă Samson:

Echipa de Inițiativă Samson anunță o primă veste încurajatoare în lupta îndelungată pentru reunificarea Sarei și Tianei cu familia lor: potrivit informațiilor, serviciile sociale din Hässleholm au cedat și au renunțat la decizia de a o interna forțat, fără acordul părinților, pe Sara într-o instituție psihiatrică. Este un pas mic, dar important, într-un dosar marcat de suferință profundă — Sara a trecut prin opt tentative de suicid de când a fost separată de familia sa, în decembrie 2022, iar starea ei de sănătate s-a deteriorat constant în această perioadă, în custodia serviciilor sociale suedeze.

Privim vestea cu prudență: rămân multe întrebări, în timp ce Sara și Tiana continuă să fie ținute ostatice de către autoritățile suedeze, departe de părinții și frații lor.

Protestele organizate în ultimele luni în Australia, Europa și Statele Unite — de la Hässleholm și Stockholm până la Washington DC, Roma, Madrid, Brisbane, Dublin, Copenhaga, Londra, Suceava și București — au atins un prag de vizibilitate care nu mai poate fi ignorat de autoritățile suedeze și de media internațională. Cazul de persecuție religioasă la care este suspusă familia Samson a fost amplu prezentat de Fox News, Newsmax, CBN și alte trusturi.

În paralel, observăm eforturi susținute de propagandă din partea instituțiilor suedeze, menite să spele imaginea tot mai răspândită a unui caz de persecuție motivată religios. Considerăm că acest tip de reacție confirmă faptul că atenția internațională contează și că vocea comunităților mobilizate au un impact puternic.

Pasul următor: o mobilizare globală extinsă

În perioada următoare vom anunța și iniția noi acțiuni coordonate pe mai multe continente, cu scopul de a menține cazul Samson și abuzurile împotriva acesteia în atenția publică și a instituțiilor suedeze și internaționale, până la reîntregirea familiei.

Invităm toate comunitățile, organizațiile și persoanele care susțin familia Samson să rămână alături de noi și să contribuie la aceste noi acțiuni.

Sara și Tiana au nevoie, în continuare, de vocea tuturor celor care cred că un copil aparține familiei sale și nu statului.