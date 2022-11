Lista celor 18 țări în care persecuția creștinilor s-a intensificat

Potrivit unui raport recent, persecuția creștinilor s-a intensificat în cel puțin 18 țări din întreaga lume, informează Ben Whitehead, Daily Wire.

Raportul, intitulat „Persecutați și uitați? O analiză privind creștinii persecutați pentru credința lor în perioada 2020-2022“, a fost publicat pe 16 noiembrie de grupul catolic Aid to the Church In Need.

Acesta a analizat „încălcările drepturilor omului“ în 24 de țări în care persecuția creștinilor este „deosebit de îngrijorătoare“ și a constatat că în 18 dintre aceste țări situația a devenit mai grea pentru creștini.

Naționalismul religios și totalitarismul au intensificat problemele creștinilor – de exemplu, revenirea talibanilor la putere în Afganistan, lucru care i-a determinat pe creștini și alte minorități la acte disperate pentru a scăpa“, se menționează în raport, care explică unii dintre factorii ce stau la baza acestei intensificări a persecuției.

Cele 18 țări sunt localizate în principal în Asia, Africa și Orientul Mijlociu. Printre acestea se numără China, Afganistan, Turcia, Siria, Arabia Saudită, Sudan, Mali, Nigeria, Eritreea, Etiopia, Mozambic, Pakistan, Myanmar, Rusia, Coreea de Nord, Vietnam, India și Qatar. Concluziile se referă la perioada 2020-2022 și sunt comparate cu datele din 2017-2019.

În fiecare națiune din Africa analizată, situația creștinilor a înregistrat un declin. Raportul atribuie persecuția de pe continent în mare parte „entităților militante non-guvernamentale“ și extremismului islamic, citând în special gruparea Boko Haram și Islamic State West Africa Province.

Se pare că Nigeria este „pe punctul de a eșua ca stat“ din cauza jihadismului, confruntându-se cu răpiri, atacuri asupra bisericilor și uciderea preoților.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, migrația a pus în pericol zone pe care raportul le descrie drept „cele mai vechi și mai importante comunități creștine din lume, situate în Irak, Siria și Palestina“.

În 2011, înainte de începerea războiului, 10%, adică aproximativ 1,5 milioane de persoane din Siria erau creștine. Un deceniu mai târziu, doar 300.000 sunt creștini, mai puțin de 2% din populație, se precizează în raport.

Citește și Persecuție și perspectivă – Unde suferă cel mai mult creștinii pentru credința lor?

Una dintre principalele cauze ale persecuției creștinilor din Asia o reprezintă totalitarismul guvernamental, care afectează puternic națiuni precum China, Vietnam și Coreea de Nord.

„Statul chinez continuă să hărțuiască și să încerce să controleze creștinii și membrii altor grupuri religioase care nu susțin ideologia oficială a Partidului Comunist – prin urmare, nu e deloc surprinzător faptul că în analiza Pew Forum privind restricțiile autorităților asupra religiei a obținut cel mai mare scor dintre toate statele-națiune“, se menționează în raport.

Open Doors USA, o organizație creștină dedicată slujirii creștinilor persecutați, publică în fiecare an „World Watch List“ – lista primelor 50 de țări în care persecuția creștinilor înregistrează cel mai ridicat nivel.

Potrivit World Watch List 2022, China ocupă locul 17 în ceea ce privește persecuția creștinilor. Monitorizarea continuă reprezintă o problemă semnificativă, permițând statului să controleze și să închidă biserici, potrivit organizației.

O sursă a declarat pentru Open Doors că pastorii și liderii creștini „dispar pur și simplu, iar câteva luni mai târziu reapar, într-un fel de arest la domiciliu, un fel de reeducare“.

În Afganistan, țară în care domnește haosul din august anul trecut, când SUA și-au încheiat retragerea pripită soldată cu prăbușirea guvernului afgan pe care l-a susținut, persecuția împotriva creștinilor s-a intensificat.

Raportul atribuie vina ascensiunii talibanilor care „îi determină pe creștini să se ascundă, trăind cu teama de a fi arestați, torturați și executați“. Open Doors clasează Afganistanul pe primul loc în lista sa, indicând opresiunea islamică drept motiv primordial.

Potrivit organizației, în 2022, 360 de milioane de creștini locuiau în zone în care erau expuși unui nivel ridicat de discriminare și persecuție. Anul trecut, 5.898 de creștini au fost uciși pentru faptul că erau creștini, peste 5.000 de biserici sau clădiri aparținând creștinilor au fost atacate, iar 4.765 de creștini au fost „închiși fără proces, arestați, condamnați sau încarcerați“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US