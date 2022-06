Lista completă a tuturor minciunilor pe care Joe Biden le-a spus în calitate de președinte: 174 și continuă

A trecut mai bine de un an de când președintele Joe Biden s-a instalat la Casa Albă, dar minciunile sale nu par a dispărea curând din peisaj. Aveți aici continuarea evidenței riguroase a acestora ținută de The Federalist, care trage la răspundere administrația Biden prin verificarea concretă a faptelor pe tot parcursul mandatului președintelui.

Casa Albă se laudă că economia merge „mai bine ca oricând“

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat recent, în cadrul unei conferințe de presă, că administrația Biden consideră că „economia se află într-o stare mai bună decât a fost vreodată până acum“.

Nu doar alegătorii contrazic această minciună, ci și realitatea. În ultima vreme, inflația din SUA a atins niveluri record aproape în fiecare lună, în timp ce criza lanțului de aprovizionare și deficitul național de forță de muncă se prelungește. De la preluarea mandatului de către Biden, prețul benzinei s-a dublat.

Există, de asemenea, o criză a laptelui praf pentru copii care s-a declanșat când FDA a închis o fabrică. A fost nevoie de luni de zile pentru ca administrația să abordeze criza ce a dus la spitalizarea mai multor copii mici și bebeluși.

Interzicerea armelor semiautomate a scăzut numărul atacurilor în masă

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a repetat minciuna că interzicerea armelor semiautomate de către Congres, în 1994, a redus numărul de atacuri armate în masă.

„Când vorbim despre acțiunile executive pe care le-a luat – mai mult decât orice alt președinte în această perioadă a mandatului – vorbim de măsuri reale.

Și nu doar în calitate de președinte, ci și în timpul anilor petrecuți în Senat – în 1994, interzicerea armelor de asalt; el a fost în fruntea respectivei măsuri“, a declarat ea în timpul unei conferințe de presă din 6 iunie.

„Și dacă analizăm ce s-a întâmplat în următorii 10 ani de la acea interdicție, legea a redus practic atacurile armate în masă. Iar 10 ani mai târziu, în 2004, când a expirat, am văzut că atacurile armate în masă s-au triplat“.

Cu toate acestea, un studiu din 2004 finanțat de Departamentul de Justiție a constatat că interdicția din era Clinton nu a fost motivul pentru care numărul atacurilor armate a scăzut în SUA.

„Nu putem atribui clar interdicției credit pentru recenta scădere a violenței cu arme de foc, la nivel național. Și, practic, nu s-a înregistrat nicio reducere vizibilă privind mortalitatea sau rănile rezultate din acte de violență cu arme de foc, dacă luăm în calcul factori precum procentul de infracțiuni implicând arme de foc soldate cu morți sau răniri“, se precizează în raport.

„Efectul interdicției asupra violenței comise cu arme de foc este, în cel mai bun caz, minor, și poate chiar prea nesemnificativ pentru a putea fi cuantificat. Armele de asalt au fost utilizate în cel mult 8% din infracțiunile cu arme de foc, chiar și înainte de adoptarea interdicției“.

Cheltuielile în exces au ajutat economia

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat recent presei că Biden consideră că American Rescue Plan, în valoare de 1.9 trilioane de dolari, a ajutat economia, nu a contribuit la problemele acesteia.

„Planul chiar ne-a ajutat la întărirea economiei. Și… trebuie să avem în vedere că trecem printr-o criză economică. Iar președintele a găsit soluția prin acest American Rescue Plan, votat de democrații din Congres astfel că am ajuns în prezent la o situație economică mult mai bună, în care putem face față cu adevărat inflației“, a declarat Jean-Pierre.

„Mai avem mult de lucru și înțelegem ce simt americanii, dar suntem într-o poziție mai potrivită pentru a ne asuma această muncă“.

Deși administrația repetă constant acest laitmotiv, inflația și prețul record la combustibil arată altceva.

Biden susține că a inițiat cea mai rapidă redresare economică

În timpul unui discurs din 6 iunie, Biden a afirmat că „planurile mele au avut ca rezultat cea mai puternică, mai rapidă și mai amplă redresare economică pe care a cunoscut-o vreodată America“.

El s-a lăudat, de asemenea, cu o „cifră record de noi locuri de muncă, noi afaceri mici și creștere salarială“, dar nu a menționat că inflația a depășit cu mult aceste creșteri de luni de zile.

Președintele nu a menționat nici că prețul benzinei a crescut de mai mult de două ori de când a preluat el mandatul, în ianuarie 2021.

Între timp, americanii au parte de o criză extinsă a lanțului de aprovizionare, de inflație și de creșterea prețurilor la combustibil, pentru care administrația refuză să își asume responsabilitatea.

Producătorii de arme beneficiază de imunitate (care nu există)

Președintele Biden a afirmat că producătorii de arme de foc beneficiază de imunitate legală în ceea ce privește modul în care sunt utilizate armele lor.

„Ar trebui să anulăm scutirea de răspundere care îi protejează pe toți producătorii de arme de a fi dați în judecată pentru moartea și distrugerile provocate de armele lor“, a declarat Biden într-un discurs recent pe această temă.

„Ei sunt singura industrie din această țară cu o asemenea imunitate“.

Afirmația lui Biden nu are însă nicio bază. A da în judecată o companie producătoare de arme de foc pentru că o armă funcționează atunci când este apăsat trăgaciul este același lucru cu a da în judecată Coors Brewing Company pentru că oamenii s-au îmbătat consumându-i berea.

Legea privind protecția comerțului legal cu arme, care a fost adoptată în 2005, protejează producătorii de arme de foc de răspundere în cazul folosirii armelor la comiterea unei infracțiuni.

Cu toate acestea, companiile pot fi date în judecată pentru neglijență, încălcarea termenilor privind achiziționarea de arme sau defecte ale produselor.

Sub conducerea sa, experimentăm cea mai mare reducere a deficitului de până acum

„Congressional Budget Office a estimat că deficitul va scădea cu 1.7 trilioane de dolari în acest an – cea mai mare scădere din istorie“, a scris Biden în editorialul său din WSJ.

Aceasta este o afirmație falsă, însă, care nu arată cât de mare este de fapt deficitul bugetar sub Biden. Potrivit datelor, deficitul de 1 trilion de dolari din acest an va ocupa „poziția a șaptea pe scara celor mai grave din istorie“.

Economia mergea deja rău înainte de Covid-19

„Lucrurile ar trebui, de asemenea, să arate diferit față de deceniile de dinaintea pandemiei, când prea des am avut parte de creșteri nesemnificative, salarii mici și o economie favorabilă celor mai bogați americani“, a scris Biden în articolul său de opinie care detalia „Planul meu pentru combaterea inflației“.

Însă din 2017 până în 2019, sub conducerea lui Trump, creșterea medie a PIB-ului a fost de 2,54%. De asemenea, câștigurile pe oră au crescut cu 2,97% și au depășit rata inflației de 2,13%.

„În 2019, venitul mediu pe familie a înregistrat cea mai mare creștere atinsă vreodată. Rata șomajului a scăzut la cel mai jos nivel din ultimii aproape 50 de ani, rata sărăciei a atins cele mai joase cote istorice pentru toate rasele, iar diferența între veniturile câștigate s-a diminuat“, a constatat America First Policy Institute.

Putin este răspunzător pentru creșterea prețului la benzină

„Prețul la pompă este mare pentru că petrolul, gazele și capacitatea de rafinare a rușilor au fost scoase de pe piață“, scria Biden în articolul său despre inflație din Wall Street Journal.

Prețul combustibilului a început să crească cu mult înainte de războiul Rusia-Ucraina. Când Biden a preluat funcția și a declanșat războiul împotriva producției interne de petrol și gaze, prin interzicerea forării și a conductelor de transport, prețul benzinei a crescut semnificativ.

De la învestirea lui Biden și până în săptămâna în care Rusia a invadat Ucraina, prețul benzinei americane a crescut de la $2,38/galon la $3,53/galon.

Biden susține că a moștenit o „economie în impas“

În articolul său, Biden scria că „În ianuarie 2021, când am preluat funcția, redresarea economică era în impas“.

Cu puțin timp înainte ca Biden să fie învestit, însă, economia înregistra o rată de creștere anuală de 4,5%.

Americanii sunt mai bine plătiți sub conducerea sa

Biden a afirmat în editorialul său din Wall Street Journal că „milioane de americani au obținut locuri de muncă mai bine plătite“ de când a preluat el frâiele.

Deși e adevărat că veniturile au crescut cu 5,5%, salariile reale au scăzut cu 2,8%, iar prețurile continuă să crească peste rata actuală a inflației, de 8,3%.

„Cetățeanul de rând a pierdut aproximativ 1.350 de dolari din puterea de cumpărare din cauza inflației președintelui Biden“, a calculat America First Policy Institute.

Biden susține că a reușit „cea mai rapidă scădere a ratei șomajului înregistrată vreodată“

Biden a afirmat în mod fals că administrația sa este responsabilă pentru „cel mai rapid declin al ratei șomajului înregistrat vreodată“.

„Piața forței de muncă este în cea mai bună formă de la cel de-al Doilea Război Mondial, cu 8,3 milioane de noi locuri de muncă, cea mai rapidă scădere a ratei șomajului înregistrată vreodată și milioane de americani care au obținut locuri de muncă mai bine plătite“, a scris el.

Datele arată însă că, în perioada mai 2020 – ianuarie 2021, sub conducerea lui Trump, numărul locurilor de muncă a crescut cu 12,5 milioane. În respectiva perioadă, rata șomajului a scăzut, de asemenea, cu 8,3%, ceea ce înseamnă cu 5,7% mai mult decât scăderea înregistrată în timpul mandatului lui Biden.

Biden repetă afirmația falsă cu privire la tunuri

Cu puțin timp înainte ca Biden să semneze un nou ordin executiv, el a repetat afirmația conform căreia, atunci când a fost creat al Doilea Amendament, „nu aveai dreptul să deții un tun“.

„Nu puteai deține anumite tipuri de arme. Întotdeauna au existat limitări“, a spus el pledând în favoarea unor restricții mai dure asupra drepturilor americanilor de a deține și purta asupra lor arme de foc.

Nu numai că tunurile erau legale atunci când a fost redactată Constituția, dar sunt legale și acum. Tunurile din perioada Revoluției și a Războiului Civil fără cartuș pot fi cumpărate și vândute ca dispozitive de salut și semnalizare în Statele Unite.

Anumite tunuri de artilerie moderne care utilizează cartușe sunt clasificate drept dispozitive distructive, dar sunt legale și reglementate în temeiul Legislației naționale privind armele de foc.

Biden minte în legătură cu numărul de vizite pe care le-a făcut în Orientul Mijlociu

În timpul discursului său recent la Academia Navală a SUA, Biden a afirmat că a fost în Irak și Afganistan de „38 de ori“.

„Am intrat și am ieșit din Irak și Afganistan de peste 40 – cred că de 38 de ori“, a declarat Biden.

Nu numai că propria sa campanie a confirmat în 2019 că acest lucru nu este adevărat, după ce el afirmase pentru prima dată acest neadevăr, dar chiar și The Washington Post l-a contrazis cu privire la această declarație mincinoasă.

De asemenea, Biden a insinuat că fiul său Beau Biden a murit în luptă, cu toate că acesta s-a stins din viață din cauza cancerului.

„Fiul meu a petrecut un an în Irak, a câștigat Steaua de Bronz, Medalia pentru servicii remarcabile. L-am pierdut“, a spus Biden.

Biden afirmă că a fost selectat pentru Academia Navală

Biden le-a spus absolvenților Academiei Navale a SUA, la ceremonia de absolvire din luna mai, că a fost selectat pentru a urma cursurile acesteia, în 1965.

„Înainte de a-mi începe discursul, mi-a trecut prin minte, întrucât mi s-a spus că promoția ’72 este aici. Am fost selectat pentru academie în 1965, de către un senator împotriva căruia am candidat în 1972“, a spus Biden. „Nu aveam așa ceva în minte. Nu aveam vârsta necesară pentru a depune jurământul. Aveam doar 29 de ani când am candidat. A fost un om deosebit, iar numele lui era J. Caleb Boggs“.

Biden a continuat spunând că a refuzat să intre în academie „pentru că am vrut să fiu vedetă de fotbal“ și „voi aveați aici niște tipi pe nume Staubach și Bellino“.

„Așa că m-am înscris la Delaware“, a adăugat el.

La momentul descris de Biden, însă, viitorul președinte absolvea deja Universitatea din Delaware. Jucătorii de fotbal pe care i-a menționat ca fiind factori ce i-au destrămat visul de a fi vedetă de fotbal absolviseră și ei, Roger Staubach în 1965 și Joe Bellino în 1961.

Casa Albă spune că Biden a inventat fraza „Ultra MAGA“

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a afirmat într-o conferință de presă din 10 mai că eticheta „ultra MAGA“ a fost inventată de președintele Biden pentru a-și defini adversarii politici.

„Este fraza inventată de președinte, el însuși a născocit-o“, a declarat Psaki.

Dar ulterior, Washington Post a dezvăluit că sloganul este produsul unui „proiect de șase luni“ al grupării de stânga Center for American Progress Action Fund, din care face parte fostul apologet al lui Harvey Weinstein, Anita Dunn.

Nu exista niciun vaccin disponibil când a preluat mandatul

Casa Albă a afirmat într-o postare pe Twitter din 12 mai că atunci când președintele Biden a preluat funcția, nu era disponibil niciun vaccin împotriva coronavirusului .

Însă Operațiunea Warp Speed, un proiect de accelerare a dezvoltării unui vaccin pentru această boală pandemică, a produs rezultate într-un timp record.

De fapt, aproximativ 1,3 milioane de americani au fost vaccinați în prima zi de mandat a lui Biden, depășind ritmul de vaccinare pe care președintele Biden l-a promis, de 100 de milioane de doze distribuite în primele 100 de zile, marcând o altă realizare a lui Donald Trump.

Biden însuși primise ambele doze de vaccin Pfizer înainte de preluarea mandatului.

Economia înfloritoare pe care a moștenit-o era „în pragul unei mari crize“

În cadrul unui discurs ținut pe 11 mai la Chicago, președintele Biden s-a descris drept salvatorul unei economii aflate în pragul colapsului, doar că realitatea era că economia își revenea după recesiunea pandemică de scurtă durată pe care lockdown-urile amenințau să o limiteze.

„Am avut o economie pe punctul de a colapsa“, a spus Biden, în ciuda faptului că economia națiunii nu s-a deteriorat decât după un an sub conducerea sa.

Potrivit datelor Departamentului de Comerț, PIB-ul trimestrial a rămas pozitiv până în acest an, când a scăzut cu 1,4% în primul trimestru. Creșterea reală a PIB-ului în primul trimestru al mandatului lui Biden a fost mai mare decât în cel puțin trei ani, deoarece economia își revenea după stoparea activității impusă de democrați.

Votul pentru blocarea proiectului de lege privind avortul a fost partizan. Dar și Joe Manchin a votat împotrivă

Președintele Biden i-a criticat pe republicani pentru respingerea în bloc a unei legiferări a avortului la nivel federal, înaintea potențialei decizii a Curții Supreme de a anula precedentul Roe vs. Wade.

„Încă o dată – în timp ce drepturile fundamentale sunt în pericol la Curtea Supremă – republicanii din Senat au blocat adoptarea Women’s Health Protection Act, un proiect de lege care protejează accesul la servicii medicale de reproducere“, a declarat Biden.

Dar și senatorul democrat din Virginia de Vest, Joe Manchin, a respins propunerea.

Manchin și-a explicat opoziția față de respectivul proiect.

„Îi respect pe cei care îl susțin“, a spus Manchin despre proiectul de lege care ar împiedica statele să adopte restricții privind avorturile înainte de data de viabilitate a fătului și ar permite în continuare femeilor să își ucidă copiii nenăscuți dacă un medic stabilește că bebelușul reprezintă „un risc pentru viața sau sănătatea pacientei însărcinate“ – ceea ce ar putea fi ușor interpretat pentru a include o mare varietate de lucruri sub pretextul sănătății emoționale.

„Nu vă lăsați înșelați. Nu este vorba de o legiferare a normelor Roe vs. Wade“, a continuat Machin. „Este ceva mult mai cuprinzător. Elimină 500 de legi de stat“.

Biden dă din nou vina pe Putin și pe pandemia de Covid pentru inflație

Luna trecută, inflația a atins un maxim al ultimelor patru decenii, dar, contrar celor spuse de Biden în timpul unui discurs pe tema economiei, nu Vladimir Putin și Covid-19 sunt principalii vinovați.

„Există două cauze principale pentru inflația la care asistăm astăzi“, a spus Biden. „Prima este o pandemie care apare o dată la un secol … [și] o a doua cauză: războiul lui Putin în Ucraina“.

Inflația, în special în ceea ce privește combustibilul, era deja o problemă cu mult înainte de începerea conflictului dintre Rusia și Ucraina, deoarece Biden a inițiat un război fățiș împotriva industriei naționale de petrol și gaze.

În prima sa zi de mandat, democratul a anulat proiectul Keystone XL pentru că aceasta amenința agenda sa de energie verde. De atunci, Biden a anulat, de asemenea, contractele de închiriere pentru forare în zona arctică și a introdus o mulțime de taxe și reglementări pentru producția internă.

De când Biden a intrat în Biroul Oval, în ianuarie 2021, prețurile la benzină, alimente, chirii și alte articole au crescut vertiginos. Aceste creșteri de prețuri s-au intensificat și mai mult după ce Congresul a adoptat bugetul de cheltuieli a lui Biden, de 1.9 trilioane de dolari.

Inflația este „principala sa prioritate pe plan intern“

În timpul unui discurs pe tema inflației, Biden a afirmat că lupta împotriva inflației este „principala sa prioritate pe plan intern“.

„Vreau ca fiecare american să știe că iau inflația foarte în serios și că aceasta este principala mea prioritate pe plan intern“, a declarat Biden.

Biden se laudă că „ia inflația foarte în serios“, dar deocamdată administrația sa a fost mult mai preocupată de respingerea posibilei decizii în cazul Dobbs vs. Jackson, care ar putea anula Roe vs. Wade, decât de disiparea temerilor consumatorilor americani cu privire la o recesiune.

De asemenea, el nu a dat niciun indiciu că ar intenționa să restabilească independența energetică americană obținută sub administrația Trump pentru a reduce prețul benzinei, care înregistrează cele mai mari creșteri în fiecare lună.

Robert Bork considera că guvernul e cel ce acordă drepturi cetățenilor

Biden a susținut că judecătorul Robert Bork, candidatul la Curtea Supremă pe care l-a criticat și defăimat pentru „filosofia sa judiciară originalistă“, considera că guvernul este cel ce acordă drepturi oamenilor.

„Bork considera că singurul motiv pentru care aveți drepturi inerente este că guvernul vi le-a dat“, a spus Biden.

Deși Bork părea într-adevăr să respingă dreptul natural ca filozofie juridică călăuzitoare, el a recunoscut existența acestuia și nu a pretins niciodată că ar crede că drepturile inerente ne sunt acordate de guvern.

În schimb, în cadrul audierii sale de confirmare, Bork s-a referit la drepturi drept ceva ce poate fi transferat între părți, dar nu a clarificat modul în care acestea au apărut.

„Ceea ce o instanță adaugă la drepturile constituționale ale unei persoane, scade din drepturile altora“, l-a citat senatorul Paul Simon din Illinois pe Bork, înainte de a-l întreba dacă mai crede acest lucru.

„Bineînțeles, domnule senator“, a răspuns Bork. „Cred că este o chestiune de aritmetică simplă“.

Biden acuză „adepții MAGA“ că reprezintă „cea mai extremistă organizație politică… din istoria Americii“

Într-o tiradă privind opinia Curții Supreme de Justiție în cazul Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, care semnalează anularea precedentului Roe v. Wade, Biden a acuzat „adepții MAGA“ că sunt „cea mai extremistă organizație politică… din istoria Americii“, adăugând ulterior „istoria recentă a Americii“.

Biden a omis să recunoască faptul că există grupări mult mai extremiste și mai violente în SUA, care au inițiat atacuri teroriste letale asupra americanilor, decât milioanele de oameni care l-au votat și îl susțin pe fostul președinte Donald Trump.

De asemenea, el a sugerat în mod fals că decizia SCOTUS în cazul Dobbs ar permite statelor să interzică elevilor LGBTQ să participe la cursuri alături de ceilalți elevi.

„Dacă vor fi state care schimbă legea, astfel încât copiii din categoria LGBTQ nu pot participa la ore alături de ceilalți copii? Este acest lucru legitim în conformitate cu modul în care este formulată decizia?“, a întrebat el.

În versiunea preliminară a deciziei din cazul Dobbs nu se face nicio mențiune despre copiii LGBT sau despre sălile de clasă.

Biden susține că familia sa se îngrijora de prețul benzinei când era copil

„Am crescut într-o familie la fel ca a voastră, care atunci când prețul galonului de benzină creștea, lucrul acesta se discuta în timpul mesei“, a afirmat Biden.

Dar, după cum a menționat John Tamny de la RealClearMarket când Biden a enunțat o minciună similară, în februarie, Biden „s-a născut în 1942. Când Biden era copil, prețul benzinei nu fluctua. Și era ieftină“.

Un grafic al U.S. Energy Information Administration arată că prețul țițeiului a fost aproape fix în perioada 1880-1970 – mult timp după ce Joe Biden a devenit adult.

Tranziția de gen este „sigură și sănătoasă“

Biden a spus părinților care au copii ce suferă de confuzie de gen că „afirmarea identității copilului dumneavoastră este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face pentru a le proteja siguranța și sănătatea“.

În ciuda afirmațiilor lui Biden, a încuraja copii mici să ia medicamente ce blochează producția hormonală, să urmeze „tratamente“ care modifică fizicul sau să recurgă la proceduri periculoase și riscante nu este nici ceva sigur, nici sănătos.

Pe lângă faptul că provoacă o multitudine de efecte secundare dăunătoare, inclusiv sterilitate, disfuncții grave și alte probleme de sănătate, a presa copiii să îmbrățișeze o identitate diferită de sexul dat lor de Dumnezeu duce adesea la regrete privind tranziția și crește exponențial riscul de sinucidere.

Biden spune că nu a urmărit audierile de confirmare a judecătorului KBJ

Biden a declarat reporterilor că „nu a avut ocazia să urmărească audierile de confirmare a candidatei la Curtea Supremă, Ketanji Brown Jackson, deși Casa Albă a declarat opusul.

„Președintele a vizionat părți din sesiunile de audiere a judecătorului Jackson“, a anunțat un membru al personalului Casei Albe într-un comunicat de presă.

Nu este clar dacă Biden a uitat pur și simplu că a urmărit acele audieri sau dacă administrația sa a mințit cu privire la modul în care președintele își petrece timpul.

Biden repetă minciuna „oameni minunați“ pentru a-l defăima pe Trump

În timpul unei conferințe de presă la summitul NATO din Belgia, Biden a repetat minciuna că Trump i-ar fi numit pe naționaliștii albi din Charlottesville „niște oameni minunați“.

Transcrierile arată că replica lui Trump cu „oameni minunați“ se referea la protestatarii pașnici din ambele tabere, care își exprimau civilizat opiniile cu privire la statuile confederate.

„Dar ați avut, de asemenea, oameni minunați de ambele părți. Ați avut acolo oameni – permiteți-mi, permiteți-mi vă rog. Am văzut aceleași imagini ca și dumneavoastră. Ați avut acolo oameni care au venit pentru a protesta împotriva dărâmării unei statui extrem de importante pentru ei și a redenumirii unui parc, din Robert E. Lee în altceva“, a spus Trump.

Trump a specificat clar că „nu se referea la neonaziști și naționaliștii albi, pentru că ei trebuie condamnați ferm“, dar Biden încă mai aduce în discuție această minciună, din când în când.

Traducere și adaptare

Tribuna.US