Lumină, umbră și emoție: Maria Pappas, trezoriera Cook County, a găzduit expoziția „Trapped in the Shadows” a Carmei Marin

Într-un gest care a îmbinat arta, diplomația și spiritul comunitar, Maria Pappas, trezorierul comitatului Cook, a găzduit dezvelirea publică a expoziției „Trapped in the Shadows”, o expoziție de artă evocatoare a celebrei pictorițe române Carmen Marin, la sediul Trezoreriei din centrul orașului Chicago.

Evenimentul, care a avut loc marți, 14 octombrie, a atras un public impresionant de demnitari, artiști și lideri ai comunității, printre care Lucian I. Stănică, consulul general al României la Chicago, care s-a alăturat trezorierului Pappas pentru a întâmpina oaspeții și a celebra una dintre cele mai distinctive voci artistice românești care au apărut pe scena internațională în ultimele decenii.

Pentru Carmen Marin, ale cărei lucrări au fost expuse în galerii prestigioase din Europa și din afara acesteia, expoziția de la Chicago a marcat una dintre primele sale expoziții majore din Midwestul american. Cunoscută pentru pânzele sale texturate care explorează tensiunea poetică dintre lumină și întuneric, arta lui Marin pătrunde în subtilitățile emoțiilor umane și în luptele tăcute, adesea nevăzute, ale sufletului. Fiecare piesă invită la contemplare, evocând atât fragilitatea, cât și forța prin culori și forme stratificate.

Trezoriera Maria Pappas, o susținătoare de lungă durată al inițiativelor multiculturale, a remarcat faptul că opera lui Marin rezonează profund cu moștenirea orașului Chicago, care a promovat de mult timp inovația artistică și dialogul intercultural.

„Picturile lui Carmen Marin poartă limbajul emoțional al Europei, dar vorbesc universal”, a remarcat Pappas. „Chicago este un oraș care înțelege acest limbaj — unul care celebrează atât diversitatea, cât și libertatea creativă.”

Criticii au plasat-o adesea pe Marin în linia vizionarilor moderni precum Paul Cézanne și Edgar Degas, artiști care au găsit adevărul în imperfecțiune și lumina în umbră. Lucrările sale, cu texturile lor tactile și profunzimea introspectivă, par să dialogheze de-a lungul secolelor cu acei maeștri moderni timpurii. „Trapped in the Shadows” provoacă spectatorul să privească dincolo de frumusețea superficială și să pătrundă în arhitectura interioară a sentimentelor – acolo unde memoria, identitatea și timpul se intersectează.

Pentru a completa atmosfera caldă și culturală a serii, Catedrala Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena a oferit cu amabilitate preparate tradiționale românești, oferind oaspeților o conexiune senzorială cu moștenirea și ospitalitatea românească.

Programul galei a inclus discursuri susținute de o serie de vorbitori distinși, reprezentând atât lideri civici, cât și promotori ai culturii. Printre aceștia s-au numărat (de la stânga la dreapta):

– Adrian Dupu, fost politician român;

– Dr. Porfirio Rodriguez, critic de artă la Academia Nord-Americană a Limbii Spaniole;

– artista Carmen Marin;

– Brendan Reilly, consilier local al districtului 42;

– Nettie Lasko, reprezentant al Procurorului General al statului Illinois pentru relații cu comunitatea;

– Steven Bonica, redactor și editor al ziarului Tribuna Românească, în calitate de co-organizator prin Centrul Cultural Origini Românești;

– și Lucian-Ilie Stănică, consulul general al României.

Dincolo de impactul său estetic, expoziția a reprezentat un simbol al legăturilor durabile dintre Chicago și România, legături consolidate de-a lungul deceniilor de schimburi culturale, implicare comunitară și valori comune.

Pentru mulți dintre cei prezenți, după amiaza zilei de 14 octombrie a fost atât o sărbătoare a excelenței artistice, cât și o reamintire a modului în care creativitatea poate uni națiuni și generații.

Trezoriera Maria Pappas a oferit un Certificat de Excelență artistei Carmen Marin, în semn de apreciere și recunoștință.

„Sunt onorată să primesc această distincție din partea doamnei maria Pappas, Trezorieră a Comitatului Cook, Statul Illinois, și profund recunoscătoare pentru recunoașterea angajamentului meu față de cultura și artele românești. Această recunoaștere nu este doar o validare personală, ci și o dovadă a puterii identității și valorilor noastre culturale de a transcende granițele și de a inspira dincolo de ele. Este o adevărată sursă de mândrie să reprezint România prin arta mea și o motivație puternică pentru a continua să creez cu autenticitate, pasiune și respect profund pentru rădăcinile mele” – a declarat Carmen Marin

Prin sprijinirea unor astfel de inițiative, trezoriera Maria Pappas continuă să demonstreze convingerea sa că arta nu este un lux, ci un bun public – o forță care favorizează înțelegerea, empatia și unitatea între locuitorii extrem de diversificați ai comitatului Cook.

În timp ce oaspeții se opreau în fața pânzelor obsedante ale lui Marin, iluminate discret de pereții de marmură ai Biroului Trezorierului, se putea simți că acesta era mai mult decât un eveniment artistic. Era un moment de comuniune — între lumină și umbră, între culturi și între toți cei care recunosc că frumusețea, atunci când este împărtășită, are puterea de a ne conecta pe toți.

