Finalizarea proiectului România Nevăzută (2025) finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României

COMUNICAT DE PRESĂ

Redacția ziarului Tribuna Românească din Chicago anunță finalizarea derulării proiectului România Nevăzută (2025) finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, publicănd acest supliment în 19 ediții tipărite în perioada 15 ian. – 15 oct. 2025

15 octombrie 2025

Redacția ziarului TRIBUNA ROMÂNEASCĂ din Chicago, administrat de organizația Romanian-American Network Inc. are plăcerea de a anunța finalizarea proiectului publicării secțiunii ROMÂNIA NEVĂZUTĂ din ziarul TRIBUNA ROMÂNEASCĂ, cu finanțare de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) al Guvernului României, înregistrată cu nr. de ordine DRP/1190/10.04.2025, și-a încheiat derularea prin publicarea ultimei serii din cele aprobate în sesiunea de finanțare din 29 mai 2025.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 15 ian. – 15 oct. 2025, prin publicarea unei secțiuni speciale dedicate promovării identității și valorilor românești, în paginile ziarului TRIBUNA ROMÂNEASCĂ. Astfel, fiecare din cele 19 ediții tipărite în perioada 15 ian. – 15 oct. 2024, (nr. 452 – 470) au inclus cel puțin 5 pagini ale Secțiunii România Nevăzută, uneori chiar mai multe. Totalul celor 95 de pagini (5 pag. x 19 ediții) ale Secțiunii aprobate spre finanțare de către DRP au fost suplinite în unele ediții datorită dimensiunii articolelor.

Prin contribuția redacției și a organizației Romanian-American Network Inc., numărul total de pagini publicate a depășit cel prevăzut în contract, demonstrând implicarea și angajamentul echipei de a sprijini eforturile de promovare a culturii și spiritualității românești.

Sprijinul financiar acordat de către DRP a vizat acoperirea cheltuielilor legate de redactarea articolelor, editarea și publicarea acestora, contribuind astfel la continuarea activității editoriale menite să aducă mai aproape comunitățile românești de pretutindeni.

Misiunea ziarului TRIBUNA ROMÂNEASCĂ, și prin SECȚIUNEA ”ROMÂNIA NEVĂZUTĂ”, rămâne aceea de a promova unitatea, identitatea și demnitatea românească, contribuind la păstrarea limbii, culturii și tradițiilor naționale și la consolidarea legăturilor între românii din Statele Unite și cei din România și spațiul istoric românesc.

SECȚIUNEA „ROMÂNIA NEVĂZUTĂ” are menirea de a păstra cu prioritate și în exclusivitate spațiu pe cel puțin cinci pagini ale ziarului pentru publicarea de articole în oricare din categoriile: „Actualități Românești”, „Pulsul Comunității”, „Români cu care ne mândrim”, „Români din jurul României” și „România Europeană”, prezentând cu prioritate și susținând excelența românească, poveștile de succes ale românilor din Diaspora și de acasă, realizările lor care au schimbat lumea – acea Românie nevăzută, dar prezentă și de impact. Această susținere financiară de către DRP ne adeverește și astfel aprecierea de care se bucură publicația TRIBUNA ROMÂNEASCĂ.

Redacția TRIBUNA ROMÂNEASCĂ adresează mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru încrederea acordată și sprijinul constant oferit inițiativelor culturale și jurnalistice din diaspora.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tribuna.us@gmail.com sau info@ro-am.net

Steven Bonica

Redactor-Șef / Director Executiv

Romanian-American Network Inc.

83 N. Broadway Street, Des Plaines, IL 60016

www.TRIBUNA.US * www.Ro-Am.Net

Pentru informații suplimentare despre finanțări DRP

accesați portalul oficial: www.dprp.gov.ro

