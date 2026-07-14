Marco Rubio: Motivele pentru care SUA desființează Curtea Penală Internațională „cărămidă cu cărămidă”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, explică într-un articol de opinie de ce administrația Trump și-a propus să desființeze, „cărămidă cu cărămidă”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, explică într-un articol de opinie de ce administrația Trump și-a propus să desființeze, „cărămidă cu cărămidă”, Curtea Penală Internațională (ICC). Rubio susține că tribunalul de la Haga reprezintă o amenințare la adresa suveranității americane și afirmă că Statele Unite vor folosi toate instrumentele diplomatice și politice pentru a limita influența și activitatea instituției.

„Cei mai mulți dintre noi ar avea dificultăți în a-și imagina o lume în care soldații americani, ofițerii de poliție, agenții de patrulare la frontieră și liderii aleși ar putea fi aduși în fața unui tribunal internațional, judecați de judecători din țări aleatorii de pe tot globul, găsiți vinovați în temeiul unor legi internaționale pe care nu le-am acceptat și pe care nu le controlăm, și apoi închiși la mii de mile distanță de America”, afirmă Marco Rubio, Secretarul de Stat al Statelor Unite. „Dar tocmai asta susține acum Curtea Penală Internațională că are dreptul să facă”.

Curtea Penală Internațională reprezintă o amenințare la adresa suveranității SUA

CPI a luat naștere la începutul secolului. La început, a fost prezentată ca o măsură de siguranță limitată, menită să permită urmărirea penală a celor mai grave crime. Acum, CPI și aliații săi urmăresc înființarea unui tribunal mondial permanent, cu o competență aproape nelimitată, împuternicit să treacă peste instanțele și constituțiile Statelor Unite și ale altor state suverane — și să îi urmărească penal și să îi aresteze pe cetățenii noștri.

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Americanii nu au fost niciodată de acord cu nimic din toate acestea. Ambele noastre partide politice majore s-au opus perspectivei de a încredința unei instanțe globale îndepărtate puterea de a-i judeca și închide pe propriii noștri cetățeni.

Statele Unite nu recunosc jurisdicția ICC

Președintele Clinton a refuzat să supună Statutul de la Roma (actul constitutiv al CPI) Senatului spre ratificare, din cauza „preocupărilor sale cu privire la deficiențe semnificative ale tratatului”. Doi ani mai târziu, o majoritate calificată bipartizană din Senat a adoptat Legea privind protecția membrilor forțelor armate americane, autorizând președintele „să utilizeze toate mijloacele necesare” — inclusiv forța militară — pentru a împiedica CPI să rețină sau să aresteze cetățeni americani.

Americanii s-au trezit oricum în vizor: în 2020, CPI a deschis o anchetă cu privire la ceea ce procurorul-șef Fatou Bensouda, din Gambia, a descris drept „crime de război comise de membri ai forțelor armate ale Statelor Unite” în Afganistan, declarând că guvernul SUA nu a urmărit penal un număr suficient de soldați americani pentru a satisface cerințele curții. De fapt, doamna Bensouda se autoproclama judecătorul suprem al politicii militare americane și al întregului sistem judiciar american.

Ancheta privind Afganistanul a fost doar prima mișcare în cadrul atacului împotriva autonomiei americane. CPI este susținută și condusă de o rețea puternică formată din organizații neguvernamentale de stânga, globaliști îngâmfați și guverne ostile din Lumea a Treia, unite de dușmănia lor față de SUA.

Administrația Trump va desfășura o campanie diplomatică și politică împotriva ICC

În cea de-a doua administrație Trump, aceste apeluri au continuat să se intensifice. Anul trecut, importante grupuri de activiști au îndemnat înalți oficiali internaționali „să ia măsuri imediate și concrete” împotriva deportărilor de infractori violenți către El Salvador, efectuate de administrația Trump.

Câteva luni mai târziu, un fost procuror-șef al Curții Penale Internaționale (CPI) a declarat că atacurile președintelui Trump împotriva narco-teroriștilor constituiau „o crimă împotriva umanității” și ar trebui tratate ca atare în conformitate cu dreptul internațional – o poziție susținută de liderii Națiunilor Unite, precum și de marile organizații neguvernamentale de stânga, de oficialii Partidului Democrat și de politicieni. În martie, organizația „Democracy for the Arab World Now”, cu sediul la Washington, a îndemnat regimul iranian să solicite o anchetă a CPI privind „aparentele crime de război” comise de personalul american.

Eforturile Statelor Unite de a contracara intervențiile ilegitime ale CPI au fost prezentate ca un motiv suplimentar pentru ca CPI să îi vizeze pe cetățenii americani. Când 12 senatori americani i-au scris procurorului CPI pentru a-și exprima îngrijorările, biroul procurorului i-a acuzat de infracțiuni. Când domnul Trump a impus sancțiuni împotriva personalului CPI, un fost șef al organizației Human Rights Watch a declarat că „toate cele 125 de state membre ale CPI ar avea obligația legală de a-l aresta dacă ar apărea acolo”.

Este doar o chestiune de timp până când CPI va începe să-și pună în aplicare aceste amenințări. Agenții de patrulare la frontieră care lucrează pentru a-i expulza pe criminalii violenți din țara noastră, pușcașii marini americani care își riscă viața pentru a restabili ordinea în emisfera vestică, procurorii federali care lucrează pentru a destrăma rețelele teroriste care pun la cale atacuri împotriva teritoriului american — toți s-ar confrunta cu riscul constant de a fi persecutați pentru „infracțiunea” de a ne apăra țara.

Intervenția CPI în operațiunile militare și de aplicare a legii ale Statelor Unite nu reprezintă doar o gravă depășire a presupuselor sale competențe. Aceasta ar însemna sfârșitul Statelor Unite ca națiune suverană și independentă. Deciziile noastre și poporul nostru ar fi la mila CPI și a colaboratorilor săi din „comunitatea internațională”. A accepta CPI înseamnă a renunța la controlul asupra destinului nostru național.

Țările care beneficiază de protecția militară și de sprijinul SUA ar trebui să respingă autoritatea ICC asupra cetățenilor americani

Poate că națiunile mai politicoase și mai docile ar putea să se împace cu această situație. Dar aici e vorba de America. Strămoșii noștri au dus o revoluție împotriva unei puteri străine care „ne transporta dincolo de mări pentru a fi judecați pentru presupuse infracțiuni”. Independența este dreptul nostru din naștere. Nu intenționăm să o schimbăm pe dominația unui cler autoproclamat al „dreptului internațional”.

Administrația Trump va proteja întotdeauna membrii forțelor armate americane împotriva acestei amenințări. Statele Unite lansează o campanie diplomatică cu un mesaj simplu: statele suverane înaintea globalismului. Cei care beneficiază de securitatea oferită de Statele Unite nu trebuie să rămână pasivi în timp ce cei care asigură această securitate sunt vizați. Acesta este doar începutul. Folosind toate instrumentele de care dispune guvernul nostru și colaborând cu fiecare aliat cu care putem face cauză comună, vom desființa CPI — cărămidă cu cărămidă, dacă va fi necesar”, încheie Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA.

Foto: U.S. Department of State – https://www.state.gov/biographies/marco-rubio/