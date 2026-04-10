Marco Rubio mulțumește României pentru „sprijinul prompt şi decisiv în operațiunile SUA” din Orientul Mijlociu

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a prezentat, vineri, detaliile unei conversaţii purtate de secretarul de stat Marco Rubio SUA cu şefa MAE din România, Oana Ţoiu.

„Secretarul de stat Marco Rubio a purtat, astăzi, o discuţie cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru a mulţumi României că a fost un partener de nădejde, oferind un sprijin prompt şi decisiv operaţiunilor SUA, menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu. Secretarul de Stat şi ministrul Afacerilor Externe au analizat, de asemenea, posibilităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv în ceea ce priveşte proiectele de gaze offshore şi cele nucleare civile", se arată în comunicatul Ambasadei SUA.

În luna martie, Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a aprobat o solicitare a Statelor Unite de a folosi baze militare din România pentru susținerea războiului din Iran. Solicitarea a fost avizată pozitiv și aprobată, de asemenea, de Parlamentul României.

„Am avut aseară o discuţie telefonică cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate şi viitorul relaţiei noastre bilaterale. Cooperarea noastră pentru descurajare şi apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susţinută de un Parteneriat Strategic de încredere şi de lungă durată”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

„Am explorat împreună modalităţi de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie şi minerale critice, dar şi consolidarea legăturilor interumane. Relaţia dintre ţările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune”, a mai transmis ministrul de Externe.

