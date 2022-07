Medic ginecolog: Nu, decizia Curții Supreme în privința avortului nu pune în pericol viața femeilor

Prezentarea avortului ca fiind „soluția de salvare a vieții” pentru femeile care se confruntă cu sarcini dificile este o viziune deformată asupra asistenței medicale.

Decizia Curții Supreme în cazul Dobbs i-a făcut pe susținătorii avortului și pe aliații lor din mass-media să se grăbească să bage frica în inimile femeilor. Un exemplu, chiar înainte de pronunțarea hotărârii, este un articol din New York Times intitulat “Polonia arată riscurile pentru femei atunci când avortul este interzis”. Implicația falsă a articolului este că mii de femei din Statele Unite ar putea muri din cauza complicațiilor sarcinii, deoarece medicii vor avea acum mâinile legate și nu vor mai putea interveni în situații care le pun viața în pericol. Aceasta este o minciună sfruntată.

Promovare deliberată a fricii

În calitate de medic ginecolog certificat, am adus pe lume peste 5.000 de copii și am fost alături de mii de femei care au avut sarcini dificile, inclusiv femei care se confruntă cu complicații care le pun viața în pericol. Progresele medicale moderne înseamnă că nu trebuie să alegem între mamă și copilul ei, chiar și în cazul sarcinilor periculoase.

Aproape întotdeauna, mama poate primi îngrijirile de care are nevoie, iar copilului i se poate oferi o șansă de supraviețuire. Întotdeauna, atât mama, cât și copilul pot fi tratați cu demnitate și respect.

În mai mult de un sfert de secol de practică, nu am întâlnit niciodată o lege care să mă împiedice să iau măsuri medicale pentru a salva viața unei mame. Mai mult, practic în Texas, unde există controversata lege Texas Heartbeat Act. Cei dintre noi care au citit legea știu că este un nonsens să sugerezi că legea Heartbeat Act îi împiedică pe medici să salveze viața unei femei, așa cum susțin susținătorii avortului.

În 2022, complicațiile sarcinii care pun în pericol viața unei femei sunt rare. Atunci când acestea apar, intervențiile medicale pot, cel mai probabil, să salveze viața mamei, oferind în același timp copilului o șansă de supraviețuire. Deoarece asistența medicală în America este atât de avansată, chiar și sarcinile cu risc ridicat se soldează, de obicei, cu nașterea în siguranță a unui copil sănătos alături de o mamă sănătoasă.

Avortul nu este îngrijire medicală

Este important să înțelegem diferența dintre avort și îngrijiri medicale în cazurile în care viața mamei ar putea fi în pericol. A pune capăt în mod intenționat vieții unui copil nu reprezintă îngrijire medicală.

Utilizarea avortului în cazul unei complicații care pune în pericol viața sarcinii implică, de obicei, o procedură de dilatare și evacuare (D&E), denumită mai frecvent avort prin „dezmembrare”. În schimb, adevărata îngrijire medicală urmărește să salveze atât copilul nenăscut, cât și mama.

Uneori, este necesară nașterea unui copil înainte de termen și, din păcate, copilul nu supraviețuiește întotdeauna. Dar scopul meu este întotdeauna să salvez atât copilul nenăscut, cât și mama. Dacă bebelușul nu poate supraviețui, cel mai bun și mai plin de compasiune este să îl nasc într-un mod standard din punct de vedere medical (cum ar fi inducția sau cezariana), astfel încât mama să își poată ține copilul în brațe și să își poată plânge pierderea. Aceasta este compasiunea și demnitatea pe care actul inutil din punct de vedere medical al avortului le răpește unei mame.

Cu toate acestea, susținătorii avortului și aliații lor din mass-media vor să vă facă să credeți că pro-viață sunt atât de extremiști încât ar sacrifica de bunăvoie viețile femeilor, chiar și pe cele cu afecțiuni care le pun viața în pericol, cum ar fi sarcinile ectopice neviabile. Acest lucru este fals.

O sarcină ectopică apare atunci când un embrion se implantează în afara uterului, de obicei în trompele uterine, iar fătul nu are nicio șansă de supraviețuire până la o naștere vie. Acest lucru se întâmplă la 1-2% dintre sarcinile din Statele Unite, dar reprezintă 4-10% din decesele legate de sarcină.

Asociația Americană a Obstetricienilor și Ginecologilor pro-viață afirmă: „Sarcina ectopică este o afecțiune periculoasă care necesită întreruperea sarcinii”. De îndată ce este diagnosticată, medicii vor trata o sarcină ectopică deoarece viața mamei este în pericol, o procedură obstetricală de rutină care nu este pusă în pericol de Dobbs.

Este vorba de îngrijiri medicale care salvează vieți. Nu este un avort electiv.

Lobby-ul avortului vrea să prezinte mișcarea pro-viață ca fiind ceva din Evul Mediu – barbară și complet anti-americană. Cu toate acestea, în mod incredibil, The New York Times, reflectând asupra unui singur caz tragic din Polonia, deplânge faptul că Polonia nu se mai află sub un regim comunist draconic.

„Polonia a fost cândva o destinație pentru femeile care doreau să facă avort”, notează ziarul. „Sub comunism, Biserica Catolică a fost marginalizată, iar avortul a fost legalizat în 1956. Femeile au fost încurajate să muncească și li s-au acordat drepturi de reproducere radicale”. The Times deplânge: „Dar acest lucru s-a schimbat după ce guvernul comunist s-a prăbușit în 1989”.

O viziune distorsionată asupra asistenței medicale

Prezentarea avortului ca fiind soluția salvatoare” pentru femeile care se confruntă cu sarcini dificile este o viziune deformată a asistenței medicale. Ea aparține unei culturi care nu prețuiește viața umană. Și neagă știința medicală modernă care poate aduce atât mama, cât și copilul în siguranță chiar și în cazul unei sarcini traumatizante.

Spre deosebire de tacticile de alarmă abia mascate ale mass-mediei, viețile femeilor americane nu sunt amenințate de decizia Dobbs a Curții Supreme. Este demn de remarcat faptul că marea majoritate a medicilor ginecologi și obstetricieni nu efectuează avorturi, deoarece avortul nu este o îngrijire medicală. În cazuri rare de sarcini periculoase, vor exista întotdeauna situații neprevăzute din punct de vedere medical pentru sănătatea și siguranța mamei și a copilului nenăscut. Dacă o mamă se confruntă cu riscuri medicale din cauza unei sarcini, sănătatea ei poate, ar trebui și trebuie să fie abordată ca fiind primordială. Și așa va fi.

Nu permiteți industriei avortului sau purtătorilor săi de cuvânt din mass-media să vă sperie și să vă facă să credeți altceva.

Dr. Ingrid Skop, M.D., F.O.C.A.G., este membru senior și director de afaceri medicale la Institutul Charlotte Lozier. În calitate de medic ginecolog certificat de mai bine de 25 de ani, ea a adus pe lume peste 5.000 de copii.

Tribuna.US