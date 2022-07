Partidul Morții în toată urâțenia sa

Reacția de prost gust a democraților la anularea deciziei Roe vs Wade trece dincolo de parodie. Chiar și cei mai reci filosofi utilitariști din trecut par moderați în comparație cu democrații pro-avort. Uciderea copiilor nenăscuți, ne spun ei, este esențială pentru „economie“.

Deși în mod obișnuit nu-i preocupă productivitatea, ei susțin că interzicerea avortului o va afecta, determinând scăderea ratei „participării pe piața forței de muncă“. Maternitatea, conform acestei mentalități perverse, este un lucru rău pentru economie, pe când uciderea viitorilor angajați este unul bun, analizează George Neumayr pentru American Spectator.

Unii dintre democrați cer chiar transformarea proprietăților federale și a parcurilor naționale în enclave pentru avort. Se opun exploatării acestora pentru gaze și petrol, dar nu și pentru fabricile de avorturi.

„Departamentul de Justiție și toate instituțiile aferente ar putea analiza ce tipuri de servicii de sănătate reproductivă ar putea fi furnizate pe proprietatea federală, în special în statele în care astfel de servicii sunt limitate de legislația sau reglementările statului“, scrie Sen. Elizabeth Warren.

„O națiune care își ucide propriii copii nu are viitor“, spunea Papa Ioan Paul al II-lea. Dar, dacă asculți ce spun democrații, ai putea crede contrariul – că nimic nu periclitează mai mult o țară decât lipsa accesului la avort.

Michelle Obama declară că are „inima frântă“ pentru „adolescenta în plin avânt, cu un viitor promițător, care nu va putea să termine școala sau să trăiască viața pe care și-o dorește pentru că statul îi controlează deciziile în materie de reproducere“.

Falimentul moral al acestui punct de vedere este uluitor. Pentru ea binele femeilor nu are legătură cu virtutea, ci cu viciul, și presupune în mod fals că „viitorul promițător“ al unei femei nu ar fi afectat de un avort. Studiile privind trauma provocată de avort arată contrariul.

„Vor muri femei“, spune Hillary Clinton, ignorând complet moartea a zeci de milioane de copii nenăscuți de sex feminin după adoptarea deciziei Roe și problemele de sănătate pe care avortul le cauzează femeilor.

Barack Obama spunea odată, frază rămasă celebră, că nu vrea ca fiicele sale să fie „pedepsite cu un copil“. În declarația sa post-Roe, a avut grijă să evite cuvântul „copil“, menționând doar sarcina și corpul femeii:

„În schimb, le obligă pur și simplu pe femei să renunțe la orice drept recunoscut de Constituție legat de ceea ce se întâmplă cu trupul lor odată ce rămân însărcinate. Conform logicii Curții, legiuitorii de stat pot dicta ca femeile să ducă fiecare sarcină la termen, indiferent de stadiu și indiferent de circumstanțele care au dus la apariția ei – chiar și violul sau incestul“.

„Părinții și bunicii“, potrivit acestor lideri democrați, nu se tem de avorturi în familia lor, ci de fecunditate. Ipoteza care stă la baza întregii lor retorici îngrozitoare este că bebelușul nenăscut este o povară, nu o binecuvântare.

Alexander Sanger, nepotul fondatoarei Planned Parenthood, Margaret Sanger, a susținut că „bebelușul nenăscut nu este doar o viață nevinovată“, ci „o responsabilitate, o amenințare și un pericol pentru mamă și pentru ceilalți membri ai familiei“.

Această ostilitate față de copiii nenăscuți este implicită în abordarea macabră a democraților cu privire la avort. Valoarea copilului nenăscut, în măsura în care copilul are vreo valoare în ochii democraților, nu derivă din umanitatea lui, ci din utilitatea pe care o are și cât de dorit este. Un copil „nedorit“ nu are drepturi, potrivit democraților.

Aceiași democrați obișnuiau să ne spună că o națiune poate fi judecată după modul în care își tratează cei mai vulnerabili membri. Ei eșuează lamentabil la acest test de civilizație.

Nimeni nu este mai vulnerabil decât un copil nenăscut, a cărui soartă democrații o privesc cu nonșalanță ca pe o chestiune de eugenie.

„Sincer, am crezut că, în momentul în care s-a luat decizia Roe, exista o îngrijorare cu privire la sporul demografic și, în special, în rândul celor care nu am dori să se mărească prea tare“, a declarat regretata judecătoare a Curții Supreme Ruth Bader Ginsburg.

După ce Roe a fost anulat, hidoasa comentatoare de la CNN Ana Navarro a apărat acest punct de vedere, prezentând avortul drept o soluție pentru problema persoanelor cu handicap.

Pentru Kamala Harris, care este acum țarul avortului în administrația Biden, una dintre tragediile anulării lui Roe este că ar putea reprezenta un obstacol în stilul de viață hedonist al tinerilor americani.

„Dacă sunteți părinte de băiat, gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru viața fiului dumneavoastră. Și ce va însemna asta în ceea ce privește alegerile pe care le va avea“, a declarat Harris.

Toate aceste justificări pentru avort sunt josnice și abjecte. Ele expun putregaiul moral și filozofic al Partidului Democrat. În ciuda tuturor discursurilor lor despre „progres“, democrații favorizează un primitivism care nu diferă cu nimic de păgânii ce lăsau copiii nedoriți să moară pe vârful dealurilor.

Întreaga lor agendă se bazează pe o încălcare a drepturilor omului, ceea ce face imposibil să iei în serios orice pretenții morale ar enunța. După cum am văzut din belșug în reacția lor frenetică la anularea deciziei Roe, democrații nu susțin „mica ființă“, ci un solipsism crud care cere să fie eliminată.

