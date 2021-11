Meta l-ar putea face pe Mark Zuckerberg cel mai puternic proprietar din lume

În timp ce purtătorii de papion dezbat Secțiunea 230, una dintre cele mai puternice companii din istoria omenirii complotează să ne prindă în realitatea virtuală. Și asta la propriu, analizează Emily Jashinsky pentru The Federalist.

Lansarea robotică a lui Mark Zuckerberg, „Meta”, noul său nume pentru compania-mamă a Facebook, atrage o nouă rundă de ironii binemeritate. Tehnologia pare una bizară și futuristă. Promisiunile sale utopice ajung la urechi surde.

În iulie, Zuckerberg și-a expus planurile pentru „metavers” într-un interviu profund deranjant pentru The Verge. În aceeași lună, Sheryl Sandberg a dezvăluit în mod explicit că Facebook „speră ca într-o zi oamenii să poată susține servicii religioase și în spații virtuale sau să folosească realitatea augmentată ca pe un instrument educațional pentru a-și învăța copiii povestea credinței lor”.

„Organizațiile religioase și rețelele de socializare se potrivesc în mod firesc, deoarece în esență ambele sunt legate de conexiune”, a declarat Sandberg.

De reținut că Meta își maschează noua tehnologie în același limbaj pe care Facebook ni l-a prezentat în august. Această tehnologie neclară, obscură ne va conecta, spun ei, și conexiunea va fi minunată.

Știm acum că această prezumție a fost naivă și distructivă, așa că planul oligarhic de a transfera mai mult din viețile noastre pe platformele lor ar trebui privit ca pe o urgență. Închinarea este unul dintre aspectele vieții de zi cu zi. Meta vrea ca noi să o înlocuim cu realitatea virtuală, monetizând aproape tot ceea ce facem cu tehnologia deliberată care creează dependență și divizează.

Zuckerberg și Sandberg ar putea fi interesați doar de ei înșiși, dar motivațiile lor nu sunt deloc pure. Cu cât petrecem mai mult timp utilizând Meta, cu atât mai mulți bani și putere adună. Cei doi se poziționează în mod cinic drept pionii imobiliari ai viitorului. Ei vor să fie proprietarul global al fiecărei biserici, săli de sport și spațiu de birou.

Cu cât oamenii petrec mai mult timp în metavers, cu atât mai multă valoare va avea proprietatea virtuală. Nu este vorba doar de bani. Controlul lor asupra spațiilor virtuale le va oferi mai mult control asupra experienței noastre umane și asupra culturii noastre. Cine este principalul lor competitor în acest moment? Realitatea fizică?

Suntem încă în procesul de a învăța despre dependența chimică a rețelelor sociale, așa că nu voi argumenta că cercetarea este concludentă. De asemenea, nu voi argumenta că cercetarea asupra efectului rețelelor sociale asupra creierului nostru este în mod concludent negativ. Există, totuși, dovezi convingătoare că rețelele de social media își proiectează în mod intenționat produsele în moduri în care ne afectează.

Acest lucru este foarte serios. Zuckerberg vrea să normalizeze închinarea VR și totul în format VR pentru că, cu cât petrecem mai mult timp în metaversul său, cu atât el câștigă mai mulți bani și are mai mult control. Zuckerberg a petrecut 15 ani demonstrând că este un administrator prost al banilor și al puterii. Am derulat experimentul și Facebook a eșuat. Nu putem ceda mai mult din viețile noastre acestei companii.

Boosterii tech ne asigură că aceasta este o altă panică morală, așa cum am văzut-o cel puțin de la apariția tiparului, la ceasul de mână, de la roman la apariția radioului. Este o panică veche. Dar toate aceste tehnologii, chiar și presa de tipar, sunt relativ noi. În sfera istoriei omenirii, toate acestea sunt extrem de noi. Ultimele câteva sute de ani sunt o clipită, ca să nu mai vorbim de ultimii 15 ani ai revoluției smartphone-urilor.

Aceste progrese tehnologice au fost incredibile pentru civilizație. Asta nu înseamnă că noile tehnologii vor echivala întotdeauna cu „avansări”. Cu siguranță nu înseamnă că ar trebui să-i dăm lui Meta, Zuckerberg și Sandberg mai mult control asupra mai multor momente din viața noastră de zi cu zi.

Nu am niciun motiv pentru care să fiu în metavers pentru e-mail sau mesaje text și rețele sociale, așa că metaversul este încă ușor de ținut la distanță. Dar dacă bisericile, companiile și școlile încep să integreze puternic VR în activitățile lor, convinse de promisiunile mărețe ale lui Zuckerberg de conectare și comoditate, asta s-ar putea schimba foarte repede și să atragă societatea în întregime. Facebook ne-a intrat pe sub piele încă de la început, lubrifiat de viziuni utopice naive și tehnocratice. Acest proces se întâmplă din nou, chiar sub nasul nostru.

Traducere și adaptare

Tribuna.US