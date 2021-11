SATIRĂ: 7 motive pentru care părinții nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus în educația copiilor

Credeți că părinții ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește educația copiilor lor? Greșiți! Iată 7 motive pentru care părinții ar trebui să-și vadă de treaba lor și să-și lase copiii pe mâna profesioniștilor, sugerează satiric Babylon Bee.

1. Părinții nu știu nimic despre subiectul copii: Este un lucru adevărat. Majoritatea nu au diplomă de master în creșterea copiilor sau în educație. Trist!

2. Majoritatea părinților nu își educă urmașii să fie niște supuși fideli statului distopic: Foarte egoist din partea lor.

3. Părinții inculți s-ar putea să cunoască doar două dintre genuri: Ce prostănaci! Vreți ca progeniturii voastre să-i lipsească educația necesară pentru a-și lua diploma în studii de gen?

4. Nu se poate avea încredere în judecata părinților, deoarece au ales să aibă copii în loc să avorteze: a face copii este CEL MAI RĂU lucru pe care îl poți face pentru planetă. Groaznic.

5. Părinții ar putea citi cărți precum Cat in the Hat sau Tuttle Twins în loc de My Two Dads: Așa au făcut și naziștii.

6. S-ar putea să nu accepte ca fiul lor de 5 ani să facă deja tranziția de gen: A nu-i oferi copilului tău acces la proceduri chirurgicale și blocanți hormonali în momentul în care poartă ceva roz este literalmente abuz asupra copilului.

7. Consolidează stereotipul învechit conform căruia familia tradițională reprezintă nucleul societății: Familia tradițională este o invenție îngrozitoare a oamenilor albi și oricine participă la așa ceva se face vinovat de supremație albă. Statul este familia ta acum! Repetă după noi! Statul este familia mea…

Suntem siguri că acum v-ați convins că părinții ar trebui să stea cât mai departe de educația copiilor lor. Lăsați asta în grija oamenilor pricepuți. Se ocupă ei în locul vostru!

Traducere și adaptare

Tribuna.US