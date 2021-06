Migrația între statele SUA în 2019: Illinois ocupă locul 3 la pierderea de oameni și venituri

O analiză Wirepoints a datelor de migrație pentru 2019, publicată de către Internal Revenue Service (IRS), arată că Illinois a pierdut 82.000 de rezidenți, care s-au mutat în alte state în acel an.

La nivel național, statul s-a clasat pe locul al treilea privind pierderile nete de rezidenți, atât în ​​termeni nominali, cât și pe cap de locuitor, informează Ted Dabrowski și John Klingner.

Baza impozabilă din Illinois a avut, de asemenea, de suferit ca urmare a acestor mutări, pierzând un venit impozabil (AGI) net de 6 miliarde dolari în favoarea altor state. Și aici s-a clasat pe locul al treilea ca cea mai proastă prestație din țară. Dar dacă analizăm ca procent din venitul total, pierderile din Illinois au fost cele mai grave din toată națiunea.

Noile date IRS confirmă ceea ce au arătat recentele recensăminte decenale din Illinois: statul pierde în competiția privind numărul de persoane și avuția acestora. Cifrele recensământului au indicat că, la nivel național, Illinois a fost unul dintre cele trei state care au pierdut populație între 2010 și 2020. Virginia de Vest și Mississippi au fost celelalte două state.

Analiza Wirepoints utilizează date naționale de migrație dintr-un stat în altul compilate de Internal Revenue Service. IRS analizează anual declarațiile fiscale pentru a urmări când și unde se mută oamenii. De asemenea, calculează vârstele, categoriile de venituri și veniturile brute ajustate ale contribuabililor.

Aceste date arată că, în 2019, Illinois a continuat să fie un exemplu negativ la nivel național în ceea ce privește pierderea de oameni și a veniturilor câștigate de aceștia:

În 2019, Illinois a pierdut 81.770 de contribuabili, plus dependenții lor. Pierderile din Illinois l-au clasat pe al treilea loc din țară, doar California și New York pierzând mai mulți rezidenți, respectiv 165.355 și 152.703.

Calculând pe cap de locuitor, Illinois s-a clasat tot pe locul al treilea cu cea mai mare migrație, cu pierderi nete de 0,64 % din populația sa. Doar Alaska și New York s-au descurcat mai rău, cu pierderi de 1,02 % și, respectiv, 0,78 % din populația lor.

În 2019, Illinois a pierdut 6,0 miliarde de dolari din venitul brut ajustat datorită migrației spre alte state. Pierderile din Illinois l-au clasat pe locul al treilea în țară, doar New York și California pierzând mai mult – 9,0 miliarde de dolari și respectiv 8,8 miliarde de dolari.

Dar ca procent din venitul total, Illinois s-a clasat pe primul loc la nivel național în baza pierderilor de venit. În 2019, Illinois a pierdut 1,41% din totalul AGI. Alaska și New York s-au clasat pe locul al doilea și al treilea, cu pierderi de 1,35% și, respectiv, 1,1% din veniturile totale.

Statele care s-au descurcat cel mai bine la nivel național în 2019, atrăgând oameni și veniturile lor, au fost Florida, Texas și Arizona. Florida a fost de departe cel mai atractiv, câștigând 126.789 de oameni și 17,7 miliarde de dolari în AGI. Texas a câștigat 114.194 de oameni și 4,0 miliarde de dolari în AGI. Arizona a câștigat 65.967 de oameni și 3,8 miliarde de dolari în AGI.

Pierderile mai puțin vizibile ale statului Illinois

Locuitorii din Illinois care au părăsit statul în 2019 câștigau, în medie, cu aproape 21.000 $ mai mult decât locuitorii care au venit din alte state. Rezidenții ce au plecat câștigau aproape 92.000 de dolari, în timp ce rezidenții nou sosiți câștigau doar 71.000 de dolari. Acesta este cel mai mare decalaj de după anul 2000, bazat pe analiza Wirepoints a datelor IRS.

Deci, nu numai că Illinois pierde oameni, ci noile persoane care se mută în Illinois câștigă mult mai puțin decât cei care pleacă.

Problema cu exodul cronic din Illinois este că pierderile dintr-un an nu afectează doar baza de impozitare din anul în care ei pleacă, ci se reflectă și în anii următori. Pierderile se cumulează an de an. Și când pierzi venituri timp de 19 ani consecutivi, suma devine tot mai mare.

Numai în 2019, Illinois ar fi avut cu aproape 60 de miliarde de dolari mai mult în AGI, dacă statul nu ar fi suferit șirul de pierderi anuale de venit.

Dacă adunăm pierderile suferite de Illinois din 2000 încoace, Illinois a rămas fără o sumă cumulată de 468 miliarde de dolari în AGI, pe care ar fi putut să o impoziteze în perioada 2000-2019.

Illinois suferă cronic de pierderi ale populației și bazei impozabile. Este un exemplu negativ la nivel național. Plecarea oamenilor este deosebit de alarmantă, având în vedere deficitul de pensii al statului, care este deja cel mai mare din țară. Pe măsură ce populația statului și baza impozabilă continuă să scadă, riscul de insolvență al statului continuă să crească.

Și mai multe creșteri ale impozitelor nu vor face decât să agraveze situația – locuitorii din Illinois deja au parte de unele dintre cele mai mari taxe fiscale totale din țară, potrivit Kiplinger și Wallethub.

Legislativul din Illinois, după cum s-a văzut în cea mai recentă sesiune a lor, nu dă semne că se va ocupa de reformele de cheltuieli și pensii necesare pentru a face statul Illinois competitiv din nou. Până la schimbarea situației, așteptați-vă ca exodul din Illinois să continue.

