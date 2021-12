Mike Pence: Planul lui Biden ar trebui numit „Build Beijing Back Better“

„Jos mâinile de pe salariile poporului american“, l-a avertizat fostul vicepreședinte Mike Pence pe președintele Joe Biden. „Vrem să fim liberi.“

Pence a făcut recent această remarcă în fața susținătorilor, la evenimentul „Save Our Paychecks“ din Manchester, New Hampshire, informează Mary Margaret Olohan într-un articol Daily Signal.

Fostul vicepreședinte a criticat puternic propunerea bugetară de 1,9 trilioane de dolari a administrației Biden – planul „Build Back Better“ – declarând că va fi „un dezastru total pentru familiile americane și angajații americani“.

Biroul de Buget al Congresului a estimat că în următorii 10 ani, planul va crește deficitul cu 367 miliarde de dolari, „fără a lua în calcul veniturile suplimentare care ar putea fi generate prin finanțarea suplimentară pentru aplicarea impozitării“.

„Politicile președintelui Biden amenință să ne trimită națiunea înapoi la creșterea economică anemică pe care o experimentam la apogeul pandemiei“, a spus Pence.

„Și vreau să vă spun: nu vom lăsa să se întâmple asta“, a declarat el susținătorilor care aplaudau.

Pence a afirmat că „nimeni nu se bucură mai tare“ decât China de legislația Build Back Better.

„Planul președintelui Biden pune literalmente China pe primul loc și America pe ultimul loc“, a spus el, făcând și o glumă „Cred că ar putea fi numit de fapt propunerea ‘Build Beijing Back Bettter’“.

„China va câștiga mii de locuri de muncă întrucât companiile vor fugi într-acolo pentru a scăpa de imensa povară fiscală a acestui proiect de lege“, a spus Pence.

„Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt“, a continuat el. „Asociația Națională a Producătorilor a estimat că noile taxe ale lui Biden ar putea distruge până la 1 milion de locuri de muncă americane. Deci, este vorba de locuri de muncă. Este vorba despre familiile noastre. Este vorba despre taxe și cheltuieli, despre viitorul nostru, de fapt.“

Fostul vicepreședinte s-a alăturat directorului executiv al Heritage Action, Jessica Anderson, la ultimul eveniment al turneului Save Our Paychecks, după alte activități desfășurate în New Hampshire – a făcut inclusiv poze cu locuitorii și a cumpărat o felie de tort de la o brutărie locală.

„Vicepreședintele Pence a arătat clar că înțelege problemele cu care se confruntă în prezent familiile din New Hampshire și din toată țara, datorită agendei ‘Build Back Broke’ a lui Biden“, a declarat Anderson pentru The Daily Signal. (The Daily Signal este postul de știri al Heritage Foundation.)

„După cum a precizat, nu există nicio forță mai puternică decât vocea poporului american și suntem gata să ne împotrivim marilor socialiști guvernamentali de la Washington“, a continuat ea. „Heritage Action și cele două milioane de activiști conservatori ai noștri suntem mândri să avem alături un asemenea luptător.“

Pence a devenit bunic anul acesta, le-a spus el celor prezenți. Fostul vicepreședinte a menționat că a fost întotdeauna un conservator pe plan fiscal și era îngrijorat de datoria care se acumulează pentru generațiile viitoare, dar acum, privindu-și în ochi nepotul, își face și mai multe griji legat de ceea ce ne rezervă viitorul.

„Știu că la momentul de față chiar facem o alegere, între două tipuri de viitor pentru această țară“, a spus el. „Un viitor construit pe libertate, prosperitate, limitarea puterii guvernului, taxe mai puține și economie americană competitivă. Iar celălalt ar fi construit pe un socialism guvernamental, mai puțină libertate, mai multe taxe, mai multă dependență și declinul Americii.“

„Până aici a fost îndeajuns“, a avertizat el administrația Biden, cerând locuitorilor din New Hampshire și tuturor celor care doresc să „anuleze agenda socialistă a guvernului chiar acum, înainte ca aceasta să distrugă economia americană“.

„Cu toții am trecut prin multe în ultimii doi ani“, a spus Pence. „O pandemie globală, tulburări sociale, niște alegeri dezbinătoare și o zi tragică pentru capitala națiunii noastre. Și în ultimele nouă luni, o nouă administrație care intenționează să ne transforme națiunea într-un stat al ajutoarelor sociale în stil european, cu mai multă putere pentru guvern și mai puțină libertate.“

„Dar astăzi vreau să prindeți curaj, pentru că eu am prins“, a adăugat el. „Călătorind prin țară, am văzut la poporul american un nivel de entuziasm pe care nu l-am mai observat până acum, cred că americanii chiar iubesc libertatea.“

Fostul vicepreședinte a subliniat că are încredere că poporul american că va face tot ce ține de el pentru a stopa planurile administrației Biden înainte de a fi prea târziu.

