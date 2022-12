Mike Pompeo critică schimbul de prizonieri SUA-Rusia: „Eliberarea criminalilor în schimbul unor celebrități transmite un mesaj greșit“

Fostul secretar de stat Mike Pompeo a criticat administrația Biden pentru recentul schimb de prizonieri în care traficantul de arme rus Viktor Bout, supranumit „Negustorul morții“, a fost eliberat în schimbul vedetei WNBA Brittney Griner.

Pompeo și-a exprimat criticile în timpul unui interviu pentru „Fox News Sunday“ cu Shannon Bream, informează Dillon Burroughs, Daily Wire.

„Nu ar trebui să eliberăm personaje dubioase în schimbul celebrităților deoarece generează stimulente greșite pentru răufăcători. Pe viitor, nu este benefic pentru securitatea noastră națională. Nu este benefic pentru oamenii care călătoresc în întreaga lume“, a declarat Pompeo.

Griner a fost eliberată după o detenție de zece luni în Rusia sub acuzația introducerii în țară a unor flacoane cu ulei de canabis, chiar înainte de invazia Kremlinului în Ucraina.

Vedeta echipei Phoenix Mercury a fost condamnată ulterior la nouă ani într-o închisoare din Rusia. Administrația Biden a purtat luni de zile discuții cu liderii ruși pentru a negocia eliberarea sa.

Schimbul de prizonieri implicând-o pe Griner a fost anunțat recent. Unii americani au celebrat eliberarea ei, dar mulți au criticat schimbul făcut.

Bout ispășea o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în SUA, fiind acuzat de conspirație în vederea uciderii de cetățeni americani, livrare de rachete antiaeriene și ajutarea unei organizații teroriste.

Există în continuare îngrijorarea că Negustorul Morții ar putea reveni în curând la vechile sale obiceiuri.

„Nu putem ignora faptul că eliberarea lui Bout este o decizie extrem de îngrijorătoare“, a declarat senatorul Bob Menendez (D-NJ) într-un comunicat.

„Trebuie să încetăm a invita regimurile dictatoriale și corupte să se folosească de cetățenii americani de peste hotare ca monedă de schimb și trebuie să încercăm să facem mai multe pentru a convinge cetățenii americani să nu călătorească în țări precum Rusia, unde reprezintă ținte primordiale pentru astfel de arestări ilegale“.

Fostul agent DEA Robert Zachariasiewicz a declarat pentru Washington Post că s-a opus schimbului de prizonieri din cauza mesajului pe care l-ar percepe liderii ruși.

„Tocmai le-am confirmat că este foarte util să ai un cetățean american pe post de as în mânecă, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de el pentru a obține un schimb avantajos“, a explicat Zachariasiewicz.

Fostul consilier pe probleme de securitate națională John Bolton a criticat, de asemenea, acordul.

„Acesta nu este un acord. Nu este un schimb. Ci o capitulare. Iar teroriștii și statele corupte din întreaga lume vor lua aminte, și pe viitor asta pune în pericol alți americani, care ar putea fi folosiți ca monedă de schimb de către oameni care nu au aceleași valori morale și scrupule ca noi“, a declarat Bolton în timpul unui interviu pentru CBS.

Alții și-au exprimat frustrarea că fostul pușcaș marin american Paul Whelan rămâne încarcerat în Rusia și nu a fost inclus în acord.

„Sunt foarte dezamăgit de faptul că nu s-a făcut mai mult pentru a se asigura eliberarea mea, mai ales că se împlinesc aproape patru ani de când am fost arestat. Am fost arestat pentru o infracțiune pe care nu am comis-o“, a declarat Whelan. „Nu înțeleg de ce sunt încă aici“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US