Mitul rasismului sistematic al poliției americane

Moartea lui George Floyd în Minneapolis a reînviat narativul din epoca Obama potrivit căruia aplicarea legii este endemic rasistă.

Recent, Barack Obama a scris pe Twitter că pentru milioane de americani de culoare tratamentul diferit aplicat de sistemul de justiție din caua rasei este „tragic, dureros, înnebunitor de „normal”. Barack Obama a cerut poliției și publicului să creeze un „nou normal”, în care bigotismul nu mai „infecteze instituțiile și inimile noastre”.

În aceeași zi, Joe Biden a lansat un clip video în care afirma că toate persoanele de culoare se tem pentru siguranța lor în fața „poliției rele” și că copiii de culoare trebuie instruiți să tolereze abuzurile poliției doar pentru a putea „ajunge acasă” – un ecou al afirmației pe care Barack Obama a făcut-o după ambuscadă fatală în care cinci ofițeri de poliției au fost uciși în Dallas, în iulie 2016.

În timpul serviciului funerar, președintele a spus că părinții de culoare americani aveau dreptate să se teamă pentru copiii lor care ar putea fi uciși de polițiști ori de câte ori ar ieși din casă.

Guv. Minnesota, Tim Walz, a denunțat „pata rasismului fundamental, instituțional” în aplicarea legii. A susținut că persoanele de culoare aveau dreptate să respingă promisiunile reformării poliției ca fiind vorbe goale.

Această acuzație de rasism sistematic al poliției a fost greșită în era Obama și rămâne la fel și astăzi. Oricât de îngrozitoare este înregistrarea cu arestarea lui Floyd, nu este reprezentativă pentru cele 375 de milioane de contacte anuale pe care le are poliția cu civilii, susține într-o opinie pentru Wall Street Journal Heather Mac Donald, membră a Institutului Manhattan și autoare.

Un corp solid de probe nu identifică prejudecăți structurale în sistemul de justiție penală cu privire la arestări, urmărire penală sau condamnare. Infracțiunile și comportamentul suspect, nu rasa, determină majoritatea acțiunilor poliției.

În 2019, polițiștii au împușcat fatal 1004 oameni, majoritatea fiind înarmați sau periculoși. Persoanele de culoare au reprezentat aproximativ un sfert dintre cei uciși de polițiști anul trecut (235), un raport care a rămas stabil din 2015.

Această pondere de victime de culoare este mai mică decât ceea ce ar previziona rata criminalității persoanelor de culoare, întrucât împușcăturile poliției sunt o funcție de cât de des se confruntă ofițerii cu suspecți înarmați și violenți.

În 2018, ultimul an în care au fost făcute publice astfel de date, persoanele de culoare au însumat 53% dintre infractorii cunoscuți pentru omucideri în Statele Unite, comițând aproximativ 60% din jafuri, deși sunt 13% din populația Statelor Unite.

Poliția a împușcat fatal 9 persoane de culoare și 19 persoane albe neînarmate în 2019, potrivit Washington Post, în scădere de la 38 la 32 din 2015. Ziarul definește „neînarmat” în linii mari pentru a include cazuri precum cel al unui suspect din Newark, NJ, care avea un pistol încărcat în mașină în timp ce era urmărit de poliție.

În 2018, au fost 7407 victime de culoare ale omuciderilor. Presupunând un număr comparabil de victime anul trecut, acele 9 victime de culoare neînarmate ucise de poliție reprezintă 0.1% din totalul persoanelor de culoare ucise în 2019. Prin contrast, un ofițer de poliție are o probabilitate mai mare de a fi ucis de un bărbat de culoare decât un bărbat de culoare înarmat să fie ucis de un polițist.

Numai în week-endul Memorial Day, în Chicago, 10 persoane de culoare au fost ucise prin împușcături. O astfel de violență de rutină a continuat – un bărbat de 72 de ani din Chicago a fost împușcat în față pe 29 mai de un bărbat înarmat care a tras zeci de focuri într-o reședință; două tinere de 19 ani din zona de sud au fost împușcate în timp ce stăteau într-o mașină; în aceeași zi, un adolescent de 16 ani a fost înjunghiat fatal cu propriul cuțit. În urmă cu două week-end-uri, 80 de rezidenți din Chicago au fost împușcați – 21 fatal, majoritatea dintre victime fiind de culoare.

Folosirea armei de către poliție nu este motivul pentru care persoanele de culoare mor de opt ori mai mult decât persoanele albe și hispanicii la un loc; motivul este violența criminală.

Cel mai recent studiu dintr-o serie care a contrazis ideea de rasism sistematic al poliției a fost publicat în august 2019, în Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetătorii au descoperit că poliția, cu cât interacționează mai frecvent cu suspecți violenți din orice grup rasial, cu atât mai mare este probabilitatea ca un membru al grupului să fie împușcat fatal de un ofițer de poliție.

Nu există nicio „dovadă semnificativă a disparității anti-persoane de culoare în probabilitatea de a fi împușcat fatal de poliție”, au concluzionat specialiștii.

În 2015, analiza făcută de Departamentul de Justiție în cadrul Departamentului de Poliție din Philadelphia a constatat că existau mai puține șanse ca polițiștii albi să împuște persoane de culoare neînarmate decât polițiștii de culoare sau hispanici.

De asemenea, cercetările economistului Harvard G. Fryer Jr. au constatat că nu există nicio dovadă de discriminare rasială în folosirea letală a armelor de către poliție. Orice probă contrară nu ține cont de ratele infracționalității și comportamentul civililor înainte și în timpul interacțiunilor cu poliția.

Falsul narativ al rasismului sistematic al poliției a dus la uciderea premeditată a polițiștilor în timpul președinției Obama. Tiparul pare să se repete. Polițiștii sunt agresați și împușcați în timp ce încearcă să aresteze suspecți sau când intervin la revoltele violente în creștere.

Secțiile de poliție și sălile de judecată au fost distruse cu impunitate, ceea ce va încuraja mai multe violențe care vor distruge civilizația. Dacă efectul Ferguson al ofițerilor de poliție care renunță să mai patruleze cartierele minoritare este renăscut ca efect Minneapolis, miile de persoane de culoare care respectă legea și care depind de poliție pentru siguranță vor fi din nou victime.

Ofițerii de poliție din Minneapolis care l-au arestat pe George Floyd trebuie trași la răspundere pentru folosirea excesivă a forței și indiferența crudă față de suferința sa. Pregătirea poliției trebuie să se concentreze pe tactici de neescaladare.

Dar moartea lui Floyd nu ar trebui să submineze legitimitatea aplicării legii în America, fără de care vom merge pe calea haosului.

Tribuna.US