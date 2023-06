Mobilizare fără precedent în ultimele ore de oxigen rămase pentru pasagerii submarinului turistic dispărut în Atlantic

Operațiunea de localizare a submersibilului dispărut în timpul unei incursiuni spre epava Titanicului a ajuns astăzi la cea de-a patra zi, un sistem special de intervenție al Marinei americane, capabil să ridice cargouri masive de pe fundul oceanului îndreptându-se spre zona respectivă.

Salvatorii și-au concentrat în continuare operațiunile de căutare a submersibilului dispărut în zona în care aeronavele canadiene au detectat în zilele anterioare zgomote subacvatice, deși autoritățile nu știu încă ce anume a produs acele zgomote, informează Talal Ansari și Joanna Sugden, WSJ.

„Nu știm exact ce anume a provocat acele zgomote, ca să fiu sincer“, a declarat căpitanul Jamie Frederick de la Paza de Coastă.

Deși misiunea de salvare continuă, speranțele se diminuează din două motive: dificultatea de a găsi micul submersibil în imensul ocean, și cum să fie readus la suprafață, chiar dacă ar fi găsit. Rezerva de oxigen de urgență de pe submersibil era preconizată a se epuiza în această dimineață, potrivit informațiilor furnizate de Paza de Coastă.

Frederick a declarat că rezerva de oxigen constituia unul dintre mai mulți factori pe care echipele de salvare i-au luat în considerare, printre care și cantitatea limitată de hrană de la bordul navei. Paza de Coastă a refuzat să ofere o cifră actualizată a nivelului estimat de oxigen.

Paza de Coastă a declarat că operațiunea de salvare este „încă în plină desfășurare“ și că nu au fost emise deocamdată estimări cu privire la momentul în care s-ar putea trece la faza de recuperare, etapă care ar însemna că s-a renunțat la speranța de a găsi echipajul în viață.

La momentul actual, cinci nave de suprafață și două vehicule operate de la distanță efectuează căutări în zona din care au provenit zgomotele, urmând să sosească și altele în următoarele ore.

Ca ultimă soluție, Marina americană a trimis la fața locului experți în domeniu și sistemul portabil de recuperare, cunoscut sub numele de Flyaway Deep Ocean Salvage System sau FADOSS, a anunțat Paza de Coastă. Chiar și această operațiune va necesita timp pe care echipajul de cinci oameni aflat la bordul submersibilului Titan s-ar putea să nu-l aibă. FADOSS trebuie sudat de nava pe care o tractează pentru a-și putea îndeplini misiunea.

Un reprezentant al Marinei a declarat că procesul respectiv poate dura aproximativ 24 de ore pentru a fi finalizat. Sistemul FADOSS este proiectat să ridice „până la 27.000 de kg, capabil să recupereze obiecte scufundate voluminoase și grele, cum ar fi avioane sau nave de dimensiuni reduse“, potrivit descrierii făcute de U.S. Navy.

Oficialul a precizat că acest sistem portabil, care a recuperat avioane și elicoptere de pe fundul oceanului în trecut, a fost folosit pentru a ridica la suprafață obiecte aflate la o adâncime de până la 6.000 de metri.

Submersibilul Titan cântărește 10.433 de kg, potrivit OceanGate Expeditions, compania care îl deține și operează, iar epava Titanicului se află la aproximativ 4.000 de metri adâncime în Atlanticul de Nord.

Lumea întreagă a urmărit cum echipajele internaționale au răscolit o zonă de două ori mai mare decât suprafața statului Connecticut în încercarea de a găsi un submersibil de aproximativ 7 metri lungime, dispărut duminică în timpul unei expediții către epava Titanicului, care se află la peste 3.000 de metri sub apă. Aria operațiunilor de căutare s-a extins de la o oră la alta din cauza condițiilor meteo și a curenților oceanici, a declarat Frederick.

Printre persoanele aflate la bordul submersibilului se numără un important om de afaceri britanico-pakistanez și fiul său, un pilot britanic prosper și un francez expert în scufundări, considerat unul dintre cei mai avizați cunoscători ai epavei Titanicului din lume.

Organizații internaționale au trimis echipamente la locul unde se presupune că s-ar afla submersibilul Titan, la aproximativ 1500 de kilometri de Cape Cod, Massachusets.

Nava este deținută și operată de OceanGate, al cărei fondator și director executiv se află la bord, lucru care a atras atenția asupra unui segment de nișă și, în general, nereglementat, al industriei turismului, destinat de obicei persoanelor bogate.

Este posibil ca echipajul să fi murit deja în urma unui incendiu, a unei inundații sau a unui alt dezastru, au declarat experți din domeniul Marinei și al roboticii navale. Dacă mai sunt încă în viață, ar putea muri din cauza lipsei de oxigen odată ce epuratoarele de dioxid de carbon ale navei, care filtrează acest gaz din atmosferă, se defectează sau ajung la saturație.

Ar putea dura zile întregi pentru a recupera vehiculele operate de la distanță capabile să ridice submersibilul la suprafață, au declarat specialiștii. Și submersibilul în sine ar putea fi recuperat prin utilizarea unui cablu de oțel sau al unor dispozitive gonflabile, a declarat Henry Hargrove, un tehnician Rand Corporation, care a lucrat pe submarinele americane timp de 11 ani.

O echipă de experți francezi se îndreaptă spre aria de căutare pentru a opera un robot autonom denumit Victor 6000, capabil să coboare până la o adâncime de peste 6,000 de metri, mult mai jos decât epava Titanicului, potrivit French Institute for Research and Exploitation of Sea.

