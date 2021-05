Modul în care mass-media corporatistă prelucrează opinia pentru a ataca oamenii și realitățile incomode

Oameni diferiți, în locuri diferite. Există o mașinărie mass-media care se ocupă cu prelucrarea opiniei: spală, parfumează și distribuie „adevărurile“ nou fabricate către mase, analizează Cristopher Bedford într-un articol The Federalist.

Un corespondent de afaceri al New York Times din Hong Kong, un redactor de weekend la The Guardian care locuiește în New York, un reporter britanic Business Insider specializat pe Arabia Saudită și șeful executiv al The Daily Beast.

Un blogger de 48 de ani care lucrează pentru Rachel Maddow, o activistă de sindicat care scrie despre „extremism, politici de extremă dreaptă și dezinformare mass-media“ pentru The Huffington Post, și redactorul de 29 de ani al Arkansas Times.

Un jurnalist de știri de ultimă oră la The Washington Post care și-a încheiat cel mai recent stagiu în mai 2016, o absolventă din 2016 a Universității din Pennsylvania care scrie pentru Forbes despre „tineri ce fac lucruri mărețe“, un fost stagiar al lui George Will, în vârstă de 45 de ani, care scrie pentru CNN, și David Frum.

Ce au în comun acești oameni, în afară de ideologia lor politică? Fiecare dintre ei este parte a unui aparat care prelucrează acuzații și opinii prin intermediul ziarelor, revistelor și canalelor de televiziune, prezintă publicului produsul curățat drept adevăr incontestabil și apoi folosește faptele proaspăt fabricate pentru a proteja prietenii și a face rău inamicilor.

Procesul se numește „știrile“ și iată cum a funcționat pentru teoria complet plauzibilă a senatorului Tom Cotton, din Arkansas, potrivit căreia COVID-19 provine dintr-un laborator chinez.

Acel corespondent de afaceri din Hong Kong? Ea a compus acest articol de primă pagină pentru Times, în februarie 2020: „Senatorul Tom Cotton reia teoria marginală a originilor coronavirusului“.

„Oamenii de știință“, spune textul, „au respins sugestiile conform cărora guvernul chinez a fost în spatele focarului, dar este genul de poveste care prinde la cei ce consideră China o amenințare“.

„Republicanul care a vehiculat conspirația privind virusul afirmă că ‘s-a ghidat după logică’“, a explicat disprețuitor redactorul de weekend de la The Guardian.

„Un senator GOP,“ a declarat investigatorul premiat al saudiților, „continuă să promoveze o teorie complet demontată, că acest coronavirus Wuhan ar fi o armă biologică chineză scăpată dintr-un laborator.“

„Sen. Tom Cotton promovează Teoria Conspirației Coronavirusului respinsă de adevărații oameni de știință“, a urlat redactorul The Daily Beast.

„Amenințările voalate ale lui Tom Cotton chiar nu ajută“, și-a dat cu părerea bloggerul lui Maddow .

„Nu ascultați ce zice senatorul Tom Cotton despre Coronavirus“, s-a alarmat tipul de la „dezinformare mass-media“.

„Tom Cotton și teoria conspirației privind virusul“, a scris pe blog veteranul de trei decenii al unui săptămânal din Arkansas, citând un rezumat Vanity Fair cu mult mai multe nuanțe decât scriitorul cel cărunt.

„Sen. Tom Cotton (R-Ark.) a reiterat o teorie marginală“, a determinat sigur pe sine tânăra angajată a The Post, „sugerând că actuala răspândire a unui coronavirus este legată de cercetări desfășurate în epicentrul devastat de boală din Wuhan, China.“ Această „teorie“, afirmă categoric titlul ei, „a fost deja demontată“.

„Senatorul Tom Cotton intensifică retorica anti-Chineză“, a scris virtuosul „lider al comunității celor sub 30 de ani“ de la Forbes.

„Tom Cotton“, a declarat autoritar Chris Cillizza de la CNN , „duce un joc periculos cu speculațiile sale despre coronavirus“.

Înțelegeți ce se întâmplă? Acum am auzit de la toată lumea, de la bloggerul lui Rachel Maddow, până la The New York Times și de la un ziar englez vechi de 200 de ani până la jurnalistul local al lui Cotton, că senatorul este un teoretician al conspirației, rasist, alarmist, care ne pune pe toți în pericol. Dar era oare vreun sâmbure de adevăr acolo?

Era greu de spus la acea vreme, deoarece marea majoritate a țării nu știa mai nimic despre virus – însă acest lucru nu i-a împiedicat pe niciunul dintre cei de mai sus în a-și expune opiniile și a le elimina pe ale lui Cotton.

Acum, când este acceptat în mare parte faptul că boala a scăpat dintr-un laborator chinez, a emis vreunul dintre cei de mai sus o corecție sau o actualizare? Desigur că nu. Până în prezent, singurul lucru de acest gen a fost făcut de PolitiFact pentru un articol de „verificare a faptelor“ în privința unui invitat „Tucker Carlson Tonight“, care a reluat teoria scurgerii din laborator.

Acea „verificare“ slăbuță și rușinoasă a faptelor a fost scrisă de Daniel Funke în septembrie 2020. Deși Funke nu e cu nimic mai presus de oricare din mediocritățile de mai sus, el e cireașa de pe tort în ceea ce privește manipularea din mass-media.

Tânărul Funke a absolvit Universitatea din Georgia în 2017, primind o bursă News Lab de la Google. Corporația Google, în înțelepciunea ei, și-a plasat tânărul student la Institutul Poynter din Florida, care se auto-declară o autoritate academică în ceea ce privește criticile media și verificarea faptelor.

Funke trebuie să fi făcut impresie vara aceea, deoarece a fost răsplătit cu un loc de muncă la proiectul de suflet al companiei Poynter, PolitiFact, care se laudă că este „casa Unității de măsură a adevărului și a verificării independente a faptelor“.

La noua sa slujbă, Funke a verificat mai multe afirmații COVID, discreditând de mai multe ori pe cea acceptată acum la scară largă – originea virusului în laborator, și devenind chiar o autoritate în domeniu.

Dar ca nu cumva să creadă cineva că ne legăm de el pe nedrept, nu vă agitați. „Verificarea faptelor“ făcută de el, retrasă în momentul de față, în privința unui lucru necunoscut (dintr-o perioadă în care era evident) nu-l va încetini: Astăzi, el se ocupă cu mândrie de dezinformare în cadrul USA Today. Nimeni din acest aparat de prelucrare a opiniei nu este tras vreodată la răspundere.

Rar se întâmplă să prinzi mașinăria media așa, în flagrant, dar nu vă îngrijorați nici pentru ei – deja rescriu istoria.

Se introduce: Frum, un arhitect furios și oarecum nerușinat al războiului din Irak, care este acum redactor principal la The Atlantic, revistă odinioară venerabilă, cu propriile sale probleme de verificare a faptelor. „Unii“, a declarat el de curând, „încearcă să transforme teoria scăpării virusului din laborator într-o armă politică puternică“.

Prin „unii“, el se referea la conservatori. Clătiți, puneți săpun, repetați.

Traducere și adaptare

Tribuna.US