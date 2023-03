Modul în care politicile progresiste din școlile publice îi împiedică pe elevi să-și atingă potențialul maxim

Districtele școlare nu au devenit progresiste peste noapte. Mai degrabă, excelența a fost înlocuită forțat cu așa-zisa „echitate“ prin manevrele Stângii care a eliminat treptat politicile bazate pe merit.

Echitatea este un termen din jargonul educațional care înseamnă reducerea standardelor pentru elevi pe criterii de rasă, explică Angela Morabito într-un articol The Federalist.

Așa cum o boală se manifestă prin simptome diferite la fiecare pacient, echitatea a fost instituită prin politici diferite în fiecare district. Există totuși o constantă: ideologii nu s-au mulțumit niciodată cu o singură măsură „echitabilă“.

Dimpotrivă, ei fac presiuni pentru o listă întreagă de reforme necugetate, cu scopul de a restructura întregul sistem astfel încât niciun elev să nu-l poată depăși pe celălalt, deoarece concurența nu este deloc permisă.

Să analizăm rezultatul final al echității în educație: Bine ați venit la Equity High, un mix de politici de stânga adoptate la nivel național, combinate într-un singur liceu imaginar pentru a observa rezultatele.

Liceul Equity High School nu oferă cursuri pentru avansați, la fel ca Liceul Culver City din California. Pentru elevii care excelează la vreo materie, ghinion: sunt nevoiți să ia parte la cursuri predate la un nivel care nu îi stimulează și nu le dezvoltă abilitățile.

În schimb, pentru elevii leneși, Equity High School ar suna ca un vis împlinit: Școala nu dă niciodată nota „F“. O școală gimnazială din Minnesota a renunțat la notele F în 2021, ca parte a unui plan de combatere a „rasismului sistemic“, iar mai multe districte au interzis profesorilor să dea nota F în timpul pandemiei.

Profesorii care se abat de la această regulă sunt sancționați, a se vedea exemplul lui Diane Tirado, o fostă profesoară din Florida care susține că a fost concediată pentru că a dat nota zero elevilor care nu au făcut nimic.

Administrația școlii dictează politicile, fără a ține cont de profesori, părinți sau elevi.

Conținutul orelor de curs de la această școală se abate substanțial de la programa standard. La orele de matematică, elevii sunt învățați să-și analizeze propriile sentimente și pe ale altora (un district școlar din Pennsylvania intenționează să utilizeze acest tip de programă de matematica).

Orele de studii sociale îi îndoctrinează pe elevi cu Teoria Critică Rasială. La cursurile de științe nu se predau diferențele biologice dintre bărbați și femei, deoarece a face acest lucru ar fi „transfobic“ din perspectiva conducerii de stânga.

În sălile de clasă domnește haosul pentru că „justiția restaurativă“ – adică eliminarea consecințelor pentru comportamentul nedorit – a înlocuit adevăratele măsuri disciplinare.

În școlile publice din Montgomery County, Maryland, politicile de justiție restaurativă au determinat organizarea de „sesiuni de rezolvare a conflictelor“, în cadrul cărora adulții nu par să facă nicio distincție între bine și rău.

Un studiu din 2018 care a comparat școlile ce folosesc justiția restaurativă cu cele care practică disciplina tradițională a constatat că rezultatele la învățătură ale elevilor de gimnaziu au avut de suferit atunci când s-a renunțat la măsurile disciplinare tradiționale.

Mai mult, elevii din școlile cu justiție restaurativă au declarat că profesorilor de acolo le era mai greu să controleze comportamentul necorespunzător.

Liceul Equity High a înființat grupuri de afinitate, sponsorizate din banii contribuabililor, care interzic în mod ilegal participarea anumitor rase și sexe. Astfel de grupuri și evenimente cu acces restricționat au fost depistate în nenumărate districte, adesea inițiate de persoane care pretind că militează pentru incluziune.

Accesul la programele de pregătire pentru facultate ale Equity High este restricționat în funcție de rasă și de nivelul perceput de privilegii al elevului.

Acest lucru nu este o invenție: Școala Gimnazială Cooper din Fairfax County, Virginia, a adresat invitații la programele de pregătire pentru facultate care păreau să excludă elevii albi și asiatici, cu excepția cazului în care cineva din respectivele categorii avea un handicap, nu era vorbitor nativ de limba engleză, era defavorizat din punct de vedere socioeconomic sau ar fi fost primul din familia sa care să urmeze o facultate.

Instituția a transmis ulterior un „mesaj de clarificare“ prin care neagă o astfel de excludere, dar procurorul general al statului Virginia a intervenit pentru a se asigura că școala nu discriminează pe criterii de rasă.

Liceul Equity High nu are un șef de promoție, la fel ca districtul școlar Cherry Creek din Colorado, ca nu cumva să scoată în evidență un elev pentru performanțele sale exemplare. De asemenea, școala a renunțat și la clasamentul în funcție de note, pentru a evita ca elevii să se considere în competiție unii cu alții.

Elevii nu trebuie să promoveze un examen pentru a absolvi. În New York și New Jersey se fac presiuni pentru a se renunța la testele de absolvire, iar Oregon și New Mexico au folosit Covid-19 drept pretext pentru a-și suspenda obligativitatea susținerii unor examene.

Elevii nu trebuie să îndeplinească niciun criteriu de evaluare pentru a obține o diplomă. Este perfect posibil să absolvi Equity High fără să ai habar să citești, să scrii sau să calculezi, fără ca vreo notă să reflecte lacunele pe care le ai.

Învățarea nu este o prioritate la Equity High School. Notele nu înseamnă nimic, exigența didactică este inexistentă, iar elevii nu concurează niciodată pe plan academic. Drept urmare, ei nu își descoperă niciodată punctele forte și, chiar dacă le-ar cunoaște, nu ar avea șansa de a urma cursuri de nivel avansat în care să își dezvolte și mai mult respectivele talente.

Deoarece nimeni nu poate rămâne corigent la vreo materie, este greu pentru părinți și profesori să identifice care elevi au nevoie de îndrumare suplimentară. Elevii nu sunt recompensați pentru rezultatele bune și nici penalizați pentru că nu depun efortul necesar pentru a stăpâni materia predată.

Scopul politicilor de „echitate“ este de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Rezultatul însă, este că îi împiedică pe elevi să-și atingă potențialul maxim.

