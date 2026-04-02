NASA lansează astronauți într-o misiune istorică pe Lună

Misiunea Artemis II își propune să realizeze o revenire pe Lună, cu o survolare efectuată de un astronaut Patru astronauți au pornit într-o călător

Misiunea Artemis II își propune să realizeze o revenire pe Lună, cu o survolare efectuată de un astronaut

Patru astronauți au pornit într-o călătorie spre Lună, o misiune concepută de NASA pentru a marca începutul unei noi ere în explorarea spațială, după ani de întârzieri și eșecuri.

Racheta Space Launch System a NASA a decolat cu un zgomot asurzitor de pe platforma de lansare miercuri, la ora 18:35 (ora de pe Coasta de Est), lăsând în urmă dâre de fum care brăzdau cerul pe măsură ce propulsoarele și motoarele sale se aprindeau.

La scurt timp după ascensiunea inițială, componenta superioară a rachetei s-a separat de componenta principală a rachetei SLS și a început să zboare cu vehiculul echipajului Orion atașat la ea. Etapa superioară a început manevrele în orbită pentru a pregăti nava spațială pentru zborul planificat să ducă astronauții la peste 250.000 de mile de Pământ.

„Avem un răsărit de lună minunat”, a spus Reid Wiseman, astronautul NASA care îndeplinește funcția de comandant al misiunii, la aproximativ cinci minute după lansare. „Ne îndreptăm direct spre ea”.

Misiunea Artemis II face parte din eforturile reînnoite ale Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA) de a readuce astronauții americani pe suprafața Lunii. Misiunile Artemis urmăresc să pună bazele unei baze permanente a NASA pe Lună și, în cele din urmă, să pregătească terenul pentru misiuni mai îndepărtate în spațiu.

La bordul navei Orion se află Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, membri ai corpului de astronauți al NASA, precum și canadianul Jeremy Hansen. Cei patru s-au antrenat ani de zile pentru această misiune, cu scopul de a deveni primii oameni care vor călători spre Lună după mai bine de cinci decenii.

Misiunea lor este să orbiteze în jurul Lunii, stabilind un record pentru cea mai îndepărtată distanță parcursă vreodată de oameni în spațiu. Echipajul nu va ateriza pe suprafața lunară. Transportul astronauților acolo este obiectivul unei viitoare misiuni Artemis, planificată pentru anul 2028.

În timp ce misiunile Apollo ale NASA s-au concentrat pe aselenizarea echipajelor pe suprafața Lunii, într-o cursă cu Uniunea Sovietică, de data aceasta NASA și aliații săi se află în competiție cu China, o putere spațială în ascensiune care își planifică propria bază de cercetare pe Lună.

NASA trimite în mod regulat astronauți la câteva sute de kilometri deasupra Pământului, dar nu a mai organizat un zbor de acest fel cu un echipaj de la ultima misiune Apollo din 1972.

Echipajul va locui și va lucra într-un spațiu de aproximativ 330 de picioare cubice – echivalentul a aproximativ două microbuze – și va servi, printre altele, broccoli gratinat și cușcuș special preparate pentru misiunea orbitală. Programul de exerciții fizice va dura aproximativ 30 de minute pe zi.

Pregătirile pentru lansarea de miercuri, sub cerul aproape fără nori al Floridei, s-au desfășurat fără probleme. Oficialii care au gestionat vehiculele și sistemele de la sol la Centrul Spațial Kennedy au raportat doar probleme minore în timpul pregătirilor pentru decolare.

Alimentarea rachetei SLS cu aproximativ 700.000 de galoane de oxigen lichid și hidrogen s-a desfășurat fără probleme. În trecut, scurgerile de molecule minuscule de hidrogen au împiedicat funcționarea rachetei.

„Echipajul misiunii Artemis II este gata de lansare. Lansare completă”, a spus Wiseman, cu puțin înainte de decolare.

Foto: National Geographic TV

Share this: Facebook

X

