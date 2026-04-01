„Terapia de conversie” și Constituția. Mișcarea LGBT primește încă o lovitură de la Curtea Supremă SUA

Primul Amendament protejează activitatea de consiliere, a hotărât Curtea Supremă cu 8 voturi la 1

Democrații vor ca alegătorii să creadă că Instanța Supremă promovează o agendă culturală de dreapta, dar această poveste este tot timpul contrazisă de judecătorii liberali. Marți, Curtea a hotărât cu 8 voturi la 1 că interdicția statului Colorado privind „terapia de conversie” ridică o problemă evidentă în ceea ce privește Primul Amendament. Judecătoarele Elena Kagan și Sonia Sotomayor s-au alăturat majorității.

După ani de lupte juridice, Curtea Supremă a hotărât în sfârșit că statul nu poate cenzura conversațiile private dintre consilieri și clienții lor.

Statul Colorado a încercat să interzică anumite conversații – nu comportamentul, nu tratamentul – ci doar cuvintele, pentru că nu îi plăcea punctul de vedere exprimat. Mai exact, statului nu îi plăcea când consilierii creștini împărtășeau perspective creștine cu privire la homosexualitate și confuzia de gen.

Marți, Curtea Supremă a pus capăt acestei practici.

Curtea a hotărât că aceste așa-numite „interdicții terapeutice” nu vizează reglementarea comportamentului. Ele vizează controlul asupra a ceea ce oamenii au voie să spună. Și exact asta interzice Primul Amendament.

Liberty Counsel s-a implicat în acest dosar de la început. Încă din 2012, când aceste legi au început să apară în toată țara, organizația a preluat aceste cazuri atunci când nimeni altcineva nu voia să o facă. Și, în timp, aceste cazuri au creat tocmai acel conflict între instanțele de apel care a obligat Curtea Supremă să intervină și să rezolve această problemă odată pentru totdeauna.

Mat Staver, fondatorul și președintele Liberty Counsel, a declarat:

„Decizia categorică a Curții Supreme a Statelor Unite în cauza Chiles v. Salazar reprezintă o victorie majoră pentru integritatea profesiei de consilier. Această hotărâre garantează că guvernul nu poate priva consilierii autorizați de drepturile conferite de Primul Amendament și nu poate impune o ideologie impusă de stat în relația dintre consilier și client. Terapia prin conversație este o formă de exprimare, iar guvernul nu are autoritatea de a restricționa această exprimare la un singur punct de vedere. Interdicțiile privind consilierea pot fi acum anulate la nivel național, astfel încât oamenii să poată beneficia de consilierea de care au nevoie”.

Kaley Chiles este o consilieră autorizată care oferă exclusiv terapie prin conversație. Ea le-a spus judecătorilor că este, de asemenea, o creștină care „crede că clienții pot accepta trupurile pe care Dumnezeu le-a dat și pot găsi pacea”. Legea din Colorado interzice consilierilor să încerce să schimbe „comportamentele sexuale sau expresiile de gen” ale unui client minor. Legea statului permite însă în mod explicit acordarea de „asistență unei persoane care trece printr-un proces de tranziție de gen”.

Doamna Chiles a declarat că se temea să nu fie sancționată pentru că a abordat astfel de subiecte cu clienți minori care suferă de disforie de gen. Ea a pierdut procesul la curtea de apel, care a hotărât că legea din Colorado reglementează doar conduita profesioniștilor din domeniul medical. Dar terapia prin conversație nu este, oare, o formă de exprimare verbală?

„Cuvântul rostit este, probabil, forma prin excelență a libertății de exprimare protejate”, scrie judecătorul Neil Gorsuch în numele majorității în cauza Chiles vs Salazar. „Și acesta este exact genul de exprimare pe care doamnaChiles dorește să îl practice”.

O conversație cu un client nu „devine un act ilegal doar pentru că statul ar putea să-l numească astfel”, iar faptul că legea „vizează doar profesioniștii din domeniul sănătății autorizați, precum doamna Chiles, nu schimbă cu nimic situația”.

Unele aplicări ale interdicției din Colorado „pot viza anumite comportamente – cum ar fi intervențiile fizice aversive”, afirmă judecătorul Gorsuch. Însă, în cazul doamnei Chiles, aceasta funcționează ca o formă de control exercitat de stat asupra a ceea ce are dreptul să spună, amenințând terapeuții „cu amenzi, suspendarea condiționată a pedepsei și pierderea licențelor doar pentru că și-au exprimat o anumită opinie”. Primul Amendament, concluzionează el, „constituie un scut împotriva oricărei încercări de a impune ortodoxia în gândire sau în exprimare”.

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson, singura care a avut o opinie divergentă, prezintă legea din Colorado ca interzicând doar „o modalitate de terapie periculoasă care, întâmplător, implică discursul furnizorului”. Acest lucru este profund neconvingător, și nu ne credeți pe cuvânt: judecătoarea Kagan, într-o opinie concurentă la care s-a alăturat judecătoarea Sotomayor, scrie că discriminarea pe bază de punct de vedere din Colorado este atât de clară în acest caz încât „cazul este de manual”.

Să analizăm acum previziunile mass-media cu privire la cazul Chiles vs Salazar:

„Activiștii de dreapta fac presiuni pentru recunoașterea dreptului constituțional de a le face rău copiilor LGBTQ”. „Activiștii anti-transgender consideră că această nouă sesiune a Curții Supreme reprezintă șansa lor de a introduce și mai mult religia în domeniul medicinei”. „Un alt caz de afirmații fanteziste care ar putea provoca un prejudiciu real americanilor gay și trans.” „Explicația disputei de la Curtea Supremă privind posibilitatea «vindecării» persoanelor gay și trans”.

Ideologi de dreapta excentrici… precum Elena Kagan și Sonia Sotomayor. E amuzant cum se desfășoară lucrurile. Vă amintiți de anul trecut, când judecătoarea Sotomayor a redactat o hotărâre cu un scor de 9-0 prin care se menținea scutirea de impozite pentru organizațiile caritabile catolice?

Lecția pe care o putem desprinde din astfel de cazuri este că judecătorii aplică legea, nu duc războaie culturale, și că nu sunt atât de divizați pe cât par din comentariile aprinse.

