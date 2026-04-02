Proiect de sancțiuni SUA pe fondul relațiilor Ungariei cu Rusia

Doi senatori americani din ambele partide au lansat proiectul de lege „Block Putin Act”, care ar impune sancțiuni oficialilor maghiari acuzați că au facilitat achizițiile de energie din Rusia și că au obstrucționat sprijinul occidental pentru Ucraina.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen și senatorul republican Thom Tillis sunt inițiatorii proiectului de lege, care, dacă va fi adoptat, ar impune o interdicție de acordare a vizelor pentru anumiți oficiali. Proiectul de lege nu menționează numele niciunui politician maghiar.

Ungaria a devenit punctul central al tensiunilor legate de Rusia în cadrul Uniunii Europene. Prim-ministrul Viktor Orbán blochează pachetul de ajutor de 90 de miliarde de euro al blocului pentru Ucraina, invocând refuzul Kievului de a redeschide conducta Druzhba, care a fost avariată într-un atac rus la sfârșitul lunii ianuarie și nu a fost reparată de atunci.

Ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, a fost aspru criticat la Bruxelles în urma unui articol din Washington Post potrivit căruia acesta ar fi împărtășit informații sensibile din cadrul reuniunilor Consiliului Afacerilor Externe cu oficiali ruși.

Szijjártó a justificat aceste contacte ca fiind parte a activității diplomatice de rutină, afirmând că el comunică cu Moscova înainte și după sesiunile Consiliului, așa cum se obișnuiește.

„În timp ce mulți dintre aliații noștri au luat măsuri pentru a reduce această dependență, Ungaria a mers în direcția opusă, sporindu-și achizițiile de petrol și gaze rusești și blocând asistența esențială pentru Ucraina”, a declarat senatorul Tillis într-un comunicat.

Senatoarea Shaheen a criticat, de asemenea, sprijinul acordat de administrația Trump lui Orbán înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, în care partidul de opoziție Tisza conduce în sondaje.

JD Vance, vicepreședintele SUA, ia în considerare o vizită în Ungaria la începutul lunii aprilie, într-o mișcare percepută ca o susținere a lui Orbán.

„Este de necrezut că vicepreședintele Vance ar intenționa să viziteze Ungaria pentru a oferi un impuls electoral unui guvern corupt care continuă să contribuie la finanțarea mașinii de război a Rusiei”, a declarat Shaheen.

Conform proiectului de lege, sancțiunile ar putea fi ridicate dacă guvernul maghiar prezintă un plan credibil de reducere a dependenței sale de energia rusă și se abține de la a obstrucționa asistența acordată Ucrainei timp de cel puțin 180 de zile.

Legislația vine în urma sancționării, în ianuarie 2025, de către administrația Biden, aflată la sfârșitul mandatului, a lui Antal Rogán, ministru maghiar și aliat apropiat al lui Orbán, pentru corupție. Administrația Trump a anulat această decizie după preluarea puterii.

