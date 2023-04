NASA prezintă ehipajul Misiunii Artemis II care va zbura spre Lună

Echipajul format din trei americani și un canadian va fi primul grup uman care va zbura spre Lună după mai bine de 50 de ani. Lansarea va avea loc în 2024, iar misiunea va dura 10 zile.

Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, NASA a desemnat un echipaj de astronauți care se va îndrepta spre Lună.

Echipajul este format din Reid Wiseman, comandantul misiunii, Victor Glover, pilotul, Christina Koch, specialistul misiunii și Jeremy Hansen, de asemenea specialist în misiune. Primii trei sunt astronauți NASA, în timp ce Hansen este membru al Agenției Spațiale Canadiene.

Aceasta va fi cea de-a doua călătorie în spațiu a lui Wiseman, care a servit anterior ca inginer de zbor la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru Expediția 41. Wiseman a înregistrat peste 165 de zile în spațiu, inclusiv aproape 13 ore de activități extravehiculare în timpul a două ieșiri în afara complexului orbital. Este născut pe 11 noiembrie 1975 și este pilot cu gradul de căpitan al Marinei Militare a SUA. Este căsătorit și are două fiice.

Pentru Glover misiunea va fi al doilea său zbor spațial. Este primul astronaut de culoare care va zbura spre Lună. Anterior a servit ca pilot al misiunii SpaceX Crew-1 al NASA, care a revenit pe Pământ la 2 mai 2021, după 168 de zile în spațiu. În calitate de inginer de zbor la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru Expediția 64, a contribuit la investigații științifice, demonstrații tehnologice și a participat la patru activități extravehiculare. Este născut la 30 aprilie 1976, este pilot de încercare și căpitan în Marina Militară a SUA. Este căsătorit și are patru fiice.

Christina Koch va efectua al doilea zbor în spațiu în misiunea Artemis II. Ea a servit ca inginer de zbor la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru Expediția 59, 60 și 61. Koch a stabilit un record pentru cel mai lung zbor spațial realizat de o femeie, cu un total de 328 de zile în spațiu și a participat la primele misiuni extravehiculare exclusiv feminine. Este născută pe 29 ianuarie 1979 și are o diplomă de master în inginerie electrică. Este căsătorită.

Reprezentând Canada, Hansen efectuează primul său zbor în spațiu. Colonel în forțele armate canadiene și fost pilot de luptă, Hansen deține o licență în științe spațiale de la Royal Military College of Canada din Kingston, Ontario și un master în fizică de la aceeași instituție în 2000, cu un accent pe cercetare în domeniul urmăririi prin satelit cu câmp vizual larg. Este născut pe 27 ianuarie 1976, este căsătorit și are trei copii.

Primul pas pe Lună

Pe 20 iulie 1969 Neil Armstrong a făcut istorie, devenind primul om care a mers pe Lună. Nu doar aselenizarea a fost o premieră absolută, ci şi transmisia în direct a evenimentului la televizor. Interesul presei a fost enorm. Peste 2.000 de jurnalişti au fost acreditaţi la Cape Canaveral, de unde a fost lansată racheta “Apollo 11”, şi la Houston.

Mijloacele tehnice au funcţionat corespunzător şi milioane de oameni din întreaga lume au putut vedea cum Neil Armstrong a păşit pe lună, rostind fraza intrată în istorie: “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” („Un pas mic pentru un om, dar un pas uriaș pentru omenire”).

Distanța Pământ – Lună

Distanța medie până la Lună este de 382.500 de kilometri. Distanța variază deoarece Luna se deplasează în jurul Pământului pe o orbită eliptică. La perigeu, punctul în care Luna este cel mai aproape de Pământ, distanța este de aproximativ 360.000 de kilometri. Este nevoie de aproximativ 3 zile pentru ca o navă spațială să ajungă pe Lună.

Luna este singurul satelit natural al Pământului. Este al cincilea satelit ca mărime din sistemul solar și cel mai mare și mai masiv în raport cu planeta mamă, cu un diametru de aproximativ un sfert din cel al Pământului.

În cazul în care Misiunea Artemis II va avea succes, acesta va constitui cel mai mare eveniment în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj uman din anii 1970 încoace: Artemis III, o misiune care va trimite astronauți pe suprafața lunară.

