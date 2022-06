„Ne-am rugat pentru această zi”: Guvernatorul Dakotei de Sud sărbătorește închiderea ultimului centru de avort din stat

Guvernatorul republican al statului Dakota de Sud, Kristi Noem, a sărbătorit joi închiderea ultimei unități de avorturi din acest stat, provocându-i pe cei din statul său să „dubleze” atenția acordată ajutorării mamelor în situații de criză.

Noem a făcut declarația într-o postare pe Twitter care a inclus un link către știrea privind statutul de stat fără avorturi al statului său.

„Avorturile s-au oprit în Dakota de Sud. Ne-am rugat pentru această zi, iar acum a sosit”, a scris Noem.

„Acum, trebuie să ne dublăm atenția asupra îngrijirii mamelor aflate în criză. Ajutorul este disponibil pentru voi. Adopția este o opțiune. Nu sunteți niciodată singure”, a adăugat ea.

Închiderea ultimei afaceri de avorturi din acest stat face din Dakota de Sud al doilea stat american care a obținut acest statut. Guvernatorul republican al Oklahomei, Kevin Stitt, a semnat recent o lege care interzice majoritatea avorturilor din momentul concepției.

„Deși Roe vs Wade rămâne legea țării, femeile nu mai pot obține un avort legal în două state, Oklahoma și Dakota de Sud”, a relatat The New York Times.

„În cel puțin alt stat, Missouri, singura clinică este rezervată și nu acceptă noi programări. Iar într-un al patrulea stat, Wisconsin, clinicile nu vor programa avorturi pentru după încheierea mandatului Curții Supreme, la sfârșitul lunii iunie”, se mai arată în comunicat. „Singura clinică din Dakota de Sud, Planned Parenthood din Sioux Falls, care deservea, de asemenea, pacienți din Dakota de Nord și Minnesota, a efectuat luni ultimul avort, chiar dacă statul nu l-a interzis încă”.

Noem a declarat, de asemenea, luna trecută că, dacă opinia scurtă de la Curtea Supremă privind anularea deciziei Roe vs Wade este reală, va convoca o sesiune specială pentru a proteja viețile copiilor nenăscuți.

„Dacă acest raport este adevărat și Roe vs Wade este anulat, voi solicita imediat o sesiune specială pentru a salva vieți și a garanta că fiecare copil nenăscut are dreptul la viață în Dakota de Sud”, a scris Noem.

În plus, Noem a anunțat două proiecte de lege pro-viață în ziua evenimentului Marșul pentru Viață din ianuarie. Biroul guvernatorului a anunțat aceste proiecte de lege, unul dintre ele încercând să interzică avorturile odată ce bătăile inimii fetale pot fi detectate, iar altul încercând să interzică avorturile prin telemedicină în acest stat.

„Fiecare viață umană este unică și frumoasă din momentul în care este concepută. Fiecare viață este demnă de protecția noastră, demnă de dreptul de a trăi”, a declarat Noem. „Sperăm ca Marșul pentru Viață din acest an va fi ultimul și că, în sfârșit, Curtea Supremă va proteja fiecare viață nenăscută. Dar până când acest lucru se va întâmpla, aceste proiecte de lege vor asigura că atât copiii nenăscuți, cât și mamele lor sunt protejate în Dakota de Sud”.

Biroul guvernatorului a precizat: „Guvernatorul Noem a anticipat legislația privind bătăile inimii anul trecut, atunci când și-a instruit avocatul pentru copii nenăscuți să revizuiască legile din Dakota de Sud și să se asigure că avem cele mai puternice legi pro-viață din Dakota de Sud”.

Tribuna.US