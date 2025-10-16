„Ne-au luat copiii”: ADF Internațional se implică în cazul Familiei Samson. Suedia, dată în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Cele două fiice ale Familiei creștine Samson din Suedia au fost luate de stat după ce fiica cea mare a făcut un denunț fals la școală, ca urmare a

Cele două fiice ale Familiei creștine Samson din Suedia au fost luate de stat după ce fiica cea mare a făcut un denunț fals la școală, ca urmare a refuzului părinților de a-i oferi un telefon și de a o lăsa să poarte machiaj, ceea ce a dus la acuzații de „extremism religios”, deși fata și-a retras imediat afirmațiile.

Fetele sunt separate de părinții lor – și una de cealaltă – încă din decembrie 2022, fără nicio dovadă de abuz, în ciuda deteriorării stării lor fizice și mentale în plasament și a dorinței repetate de a se reuni cu familia.

ADF International se implică în apărarea juridică a lui Daniel și Bianca Samson; cererea lor este în prezent pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, împotriva Suediei, pentru încălcarea drepturilor parentale.

Strasbourg (15 octombrie 2025) – Daniel și Bianca Samson au depus o plângere împotriva Suediei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). ADF International face parte din echipa lor juridică. Părinții cer dreptate pentru a-și recăpăta custodia fiicelor, invocând o gravă încălcare a drepturilor lor parentale.

Cele două fiice mai mari ale familiei creștine au fost luate de serviciile de protecție a copilului din Suedia după ce cea mai mare a făcut un denunț fals la școală – declanșat de refuzul părinților de a-i permite să folosească un telefon mobil și machiaj – denunț pe care ulterior l-a retras, dar care a generat totuși acuzații de „extremism religios” din partea statului.

Familia de origine română, care locuia în Suedia de aproape un deceniu, susține că autoritățile suedeze au ignorat interesul superior al copiilor, refuzând reunificarea familiei – chiar și după retragerea acuzațiilor și constatarea de către procurori a lipsei oricărei dovezi de abuz. Cazul ridică îngrijorări serioase privind întârzierile, abuzul de putere și posibila discriminare a creștinilor în sistemul suedez de protecție a copilului. Statul a invocat frecvența participării familiei la biserică – de trei ori pe săptămână – pentru a susține acuzațiile de „extremism religios”, deși aceasta reflectă doar credința lor religioasă, protejată prin dreptul internațional al drepturilor omului.

În prezent, soții Samson au voie la o singură vizită supravegheată pe lună, îngreunată de faptul că fetele sunt plasate în familii diferite, la mare distanță una de alta.

„Acest caz atinge inima celui mai fundamental drept al fiecărui părinte – libertatea de a-și îngriji și proteja propriii copii. Soții Samson trăiesc cel mai mare coșmar al oricărui părinte, fiind despărțiți de copiii lor de aproape trei ani” — Guillermo A. Morales Sancho, consilier juridic, ADF International.

Achitați complet, dar încă despărțiți

„În ciuda unei anchete complete care i-a exonerat pe soții Samson de orice acuzație de abuz, autoritățile suedeze continuă să prelungească suferința acestei familii și încă nu au permis copiilor să se întoarcă acasă, menținând fetele separate între ele. Este tragic – și inacceptabil – ca o copilă care și-a retras acuzațiile și dorește să revină acasă să fie ținută departe de familie, suferind o suferință psihică profundă și prelungită”. „Elementul de discriminare religioasă este, de asemenea, incontestabil în acest caz. Statul a etichetat familia drept extremiști religioși doar pentru că își practică activ credința creștină.” „Avem încredere că Curtea Europeană a Drepturilor Omului va dispune reunificarea familiei, va confirma dreptul părinților de a-și educa fiicele în spiritul valorilor lor și va reafirma dreptul copiilor de a fi îngrijiți de părinții lor”, a concluzionat Morales Sancho.

Plasament temporar transformat în separare nedeterminată

În decembrie 2022, serviciile suedeze de protecție a copilului au luat cele două fiice mai mari ale cuplului – Sara (11 ani) și Tiana (10 ani) – după o acuzație falsă de abuz făcută la școală. Deși Sara și-a retras rapid afirmațiile, iar procurorii au închis ancheta din lipsă de probe, copiii rămân separați de părinți.

Inițial, soții Samson au acceptat plasamentul temporar, pentru a permite desfășurarea anchetei, dar, în ciuda cooperării lor, autoritățile au refuzat ulterior reunificarea și au inițiat procedura de suspendare a drepturilor parentale. După prăbușirea acuzațiilor de abuz, serviciile de protecție au acuzat părinții de „extremism religios”, invocând refuzul lor de a permite fetelor să poarte machiaj și participarea regulată la biserică de trei ori pe săptămână.

Din iunie 2023, Sara și Tiana au fost mutate în cel puțin trei centre de plasament diferite și au fost ținute separate. Între ianuarie și iunie 2024, părinții au urmat un curs obligatoriu de educație parentală, în timp ce îngrijeau ceilalți cinci copii ai lor. La final, instructorii (doi terapeuți) au certificat capacitatea și competența parentală a lui Daniel și Bianca. Cu toate acestea, fetele nu au fost înapoiate.

Sara, care și-a retras acuzațiile inițiale, își exprimă constant dorința profundă de a se întoarce acasă. Din păcate, starea ei de sănătate s-a deteriorat semnificativ sub îngrijirea statului. Se confruntă acum cu probleme fizice și psihice grave și, potrivit părinților, ambele fete au încercat să se sinucidă.

Eforturile părinților de reunificare – respinse

După ce au epuizat toate căile legale în Suedia – inclusiv respingerea cazului de către Curtea Supremă în martie 2025 – soților Samson li s-a refuzat și cererea de a transfera custodia fetelor în sistemul de protecție a copilului din România. Între timp, Daniel Samson a pledat în fața parlamentarilor români și a vorbit în mass-media românească în sprijinul dreptului familiei sale la reunificare.

„Am ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului deoarece toate căile interne au eșuat în a ne reda drepturile parentale”, a declarat Daniel Samson. „Ne iubim copiii. Am avut încredere că Suedia îi va proteja – iar când adevărul a ieșit la iveală, ne așteptam ca fiicele noastre să revină acasă. Totuși, ele rămân departe de noi, iar sănătatea lor mintală continuă să se degradeze.”

Părinți discriminați pentru practicile lor religioase

În timpul proceselor, avocatul statului suedez i-a acuzat pe părinți de extremism religios, motivând că le-au limitat fiicelor accesul la telefoane, machiaj și anumite haine, precum și participarea lor regulată la biserică.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Echipa juridică a părinților a susținut că aceste acțiuni reflectă valorile familiale și credințele religioase ale familiei, fiind protejate de dreptul internațional. Ei au invocat hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului care afirmă că asemenea decizii familiale fac parte din viața privată și sunt protejate de dreptul la libertate religioasă (articolele 8 și 9 din CEDO).

Încălcări sistemice în sistemele de protecție a copilului din Europa

În întreaga Europă, au apărut îngrijorări serioase cu privire la serviciile de protecție a copilului, în special în Norvegia (Barnevernet), Suedia și Țările de Jos, unde familii au fugit de intervențiile statului – cum este cazul unei familii olandeze refugiate în Polonia. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat în repetate rânduri mai multe state – inclusiv Spania, Portugalia, Italia, Croația și România – pentru încălcări sistemice în cazuri de separare familială și protecție a copilului.

Printre cazurile notabile se numără Van Slooten vs Țările de Jos (2025), Strand Lobben vss Norvegia (2019) și R.M.S. vs Spania (2013), în care Curtea a constatat că autoritățile naționale și-au depășit competențele, uneori chiar ignorând hotărârile CEDO. Aceste cazuri evidențiază un tipar îngrijorător de abuz și lipsă de responsabilitate în sistemele europene de protecție a copilului.

ADF International este filială globală a organizației juridice Alliance Defending Freedom, cu sediul în Statele Unite, care se concentrează pe protejarea libertății religioase, a libertății de exprimare, a caracterului sacru al vieții, a drepturilor părintești și a căsătoriei. Aceasta operează la nivel internațional prin intermediul reprezentării juridice în instanțele naționale și internaționale, colaborând cu instituții precum Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Statelor Americane. Organizația construiește, de asemenea, o alianță globală de avocați și lideri pentru a promova aceste cauze prin resurse de formare, finanțare și advocacy.

Share this: Facebook

X

