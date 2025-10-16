Creștini uciși și încarcerați în Iran, Nigeria și Congo

Persecuția creștinilor de către musulmani se intensifică în mai multe țări, printre care Iran, Nigeria și Republica Democratică Congo (RDC). Nigeri

Persecuția creștinilor de către musulmani se intensifică în mai multe țări, printre care Iran, Nigeria și Republica Democratică Congo (RDC).

Nigeria rămâne cea mai periculoasă țară din lume pentru creștini, cu un genocid care durează de peste un deceniu și care a curmat zeci de mii de vieți. Teroriștii islamici fulani au făcut din satele creștine din zona administrativă locală (LGA) Barkin Ladi din statul Plateau cea mai recentă țintă a unui raid mortal, pe 14 octombrie, potrivit International Christian Concern (ICC).

Mass-media occidentală, atunci când acordă atenție violențelor din Nigeria (ceea ce nu se întâmplă des), preferă de obicei să pretindă că violențele sunt doar o dispută între două facțiuni tribale pentru terenuri agricole, omițând elementul religios. Este adevărat că fulani au furat 40 de vaci și au devastat terenuri agricole, dar au atacat satele Rawuru, Tatu și Lawuru deoarece fulani sunt musulmani, iar locuitorii satelor sunt în majoritate creștini.

Într-adevăr, primul sat ținea rugăciunile de seară în momentul atacului:

Martori oculari din centrul misionar din Rawuru au raportat că oamenii înarmați au invadat complexul lor la căderea nopții, deschizând focul asupra locuitorilor care se adunaseră pentru rugăciunile de seară. Doi membri ai centrului misionar au fost uciși pe loc, în timp ce alții au reușit să scape în tufișurile din apropiere. Atacatorii au avansat mai târziu spre satul Tatu, unde alte zece persoane au fost ucise în ceea ce părea a fi o încercare deliberată de a teroriza creștinii. În comunitatea Lawuru, situată la câțiva kilometri distanță, alți doi locuitori au fost împușcați mortal, iar animalele lor au fost luate de atacatori. Localnicii au spus că atacatorii au emis anterior amenințări și avertismente cu privire la intențiile lor, care au fost raportate forțelor de securitate. Cu toate acestea, nu au fost luate măsuri preventive înainte de producerea atacului.

O altă țară africană care se confruntă cu o epidemie crescândă de terorism este Republica Democratică Congo. Pe 7 octombrie, Forțele Democratice Aliate (ADF), o grupare jihadistă islamică, au atacat satul Rizerie, din teritoriul Babika Chiefdom, situat în regiunea Lubero, cu populație majoritar creștină. Extremiștii ADF au ucis cinci mineri de aur în timp ce aceștia se aflau la muncă.

„Oamenii care au fost uciși încercau doar să muncească pentru a-și câștiga existența”, a declarat un localnic, potrivit ICC. „S-au trezit devreme în dimineața aceea, sperând să-și întrețină familiile. Apoi rebelii au apărut de nicăieri și le-au curmat brutal viața. A fost îngrozitor – împușcături, țipete și oameni fugind în toate direcțiile. Acei oameni nu meritau să moară așa”. Dar ADF ucide pentru plăcerea perversă de a ucide creștini.

În Iran, regimul islamic intensifică și persecuția religioasă. ICC a raportat că cinci creștini au fost condamnați la opt sau mai mulți ani de închisoare.

Middle East Concern a raportat că „acuzațiile, în temeiul articolelor 500, 500bis și 514 din Codul penal islamic, se refereau la participarea lor la cursuri de formare creștină în Turcia, participarea la întâlniri ale bisericii de casă, participarea la întâlniri online și alte activități online”.

Mohabat News a citat „activități de publicitate și propagandă contrare legii islamice… [și] propagandă împotriva regimului” printre acuzațiile oficiale aduse împotriva urmașilor lui Hristos. Se pare că unei persoane i s-a adăugat și acuzația suplimentară de „insultă la adresa conducerii”.

Prizonierii sunt Abolfazl (Benyamin) Ahmadzadeh Khajani, Hesameddin (Yahya) Mohammad Junaidi, Morteza (Calvin) Faghanpour Sasi și alți doi ale căror nume nu au fost făcute publice.

Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din întreaga lume.

