New York: Femeile albe sunt „persoane care nasc“, cele de culoare și hispanice sunt „mame“

Dr. Michelle Morse, director medical și comisar adjunct în cadrul Center for Health Equity and Community Wellness al Departamentul de Sănătate din New York este oficialul din domeniul sănătății care a dovedit cel mai recent că nu știe sau nu îi pasă deloc de sănătate, ci doar de a ține pasul cu diversele aiureli impuse de Stânga, analizează Robert Spencer într-un articol PJ Media.

Morse a fost criticată după ce s-a referit la mamele albe folosind termenul „persoane care nasc“, pe când pe mamele de culoare și hispanice le-a numit exact așa: „mame“. Dar n-am mai fi în anul 2022 dacă Morse s-ar fi corectat singură, sau ar fi fost corectată, într-o manieră sănătoasă, bazată pe realitate. Dimpotrivă, pe când s-a încheiat tot scandalul, Morse a pozat drept vocea rațiunii.

Pe 23 martie, ea a postat pe Twitter: „Este clar că situația necesită o rezolvare urgentă. Rata mortalității în rândul persoanelor care nasc este prea mare, iar bebelușii născuți de mame de culoare și portoricane în acest oraș sunt de trei ori mai predispuși să moară în primul an de viață decât cei născuți de persoane albe non-hispanice“.

De ce a făcut distincție între „persoane albe care nasc“ și „mamele“ de culoare și portoricane rămâne un mister. A fost doar o scăpare, doar o simplă greșeală a cuiva care încearcă să fie corect din punct de vedere politic, dar a postat pe Twitter obosit? A scris Morse în grabă, sau a fost pur și simplu copleșită de necesitatea de a naviga în mod constant în câmpul minat a ceea ce este în prezent acceptabil de rostit și ce nu este?

Insinua ea că persoanele de culoare și portoricanii sunt mai puțini dispuși să accepte prostiile ideologice la modă decât albii? O altă posibilitate, având în vedere rasismul anti-albi predominant în timpurile noastre, ar fi că Morse nu considera că femeile albe sunt demne de apelativul „mamă“.

Această ultimă variantă e puțin probabilă, având în vedere că în tweet-urile ulterioare, Morse menționa „persoana care naște sau copilul lor“. Și într-o altă postare, ea a formulat: „Trebuie să sprijinim persoanele care nasc în tot ce înseamnă procesul nașterii – poate cel mai frumos și personal dar pe care îl putem face celor ce nasc, în perioada în care experimentează procesul extraordinar de a da viață altei ființa. Asta este ceea ce face o doula“.

Prin urmare, avem „persoane care nasc“, și a ne aștepta ca Departamentul de Sănătate din New York să facă ceva în privința termenilor a fost, în cel mai bun caz, idealist. Departamentul a emis rapid niște scuze cu jumătate de gură pentru tweet-ul lui Morse (deși postarea era încă vizibilă la momentul scrierii acestui articol, două săptămâni mai târziu).

Dar, în loc să încerce să reformuleze ideea într-o formă mai apropiată realității, atestând că femeile albe sunt mame, la fel ca femeile de culoare și hispanice, departamentul a luat-o complet razna. Postarea lui Morse, a explicat acesta, se datora „neatenției“ și, prin urmare, nu avea o semnificație mai profundă. Cu toate acestea, „ne cerem scuze că, din greșeală, am atribuit un gen specific persoanelor de culoare și portoricane care nasc“.

Departamentul de Sănătate a manifestat același orgoliu comun epocii actuale. Departamentul nu a „atribuit din greșeală gen persoanelor de culoare sau portoricane care nasc“. Femeile care nasc, indiferent de rasă, aveau deja un anumit gen încă de la propria naștere, fără nicio intervenție din partea vreunui departament de sănătate. Nu le-a fost „atribuit“ un gen de către un medic sau orice altă ființă umană; genul lor era extrem de evident.

Citește și Politica Identitară – Ideologie Distructivă de Stânga Menită Eșecului

Acestea sunt realități clare, însă epoca în care trăim este una confuză, una care nu are răbdare pentru adevăruri ce nu se potrivesc narațiunii populare. Din perspectiva Stângii, utilizarea termenului ridicol de „persoane care nasc“ nu înseamnă insultarea și eliminarea femeilor sau ploconirea în fața minusculului procent de femei cărora le place să se prefacă că sunt bărbați sau de bărbați cărora le place să pretindă că sunt femei. Nu, este exact ceea ce trebuie făcut pentru a fi „incluzivi“.

National Abortion Rights Action League a explicat: „Când spunem ‘persoane care nasc’ suntem incluzivi. Asta e tot. Folosim un limbaj neutru de gen atunci când vorbim despre sarcină, pentru că nu doar femeile cis-gender pot rămâne însărcinate și naște. Libertatea reproductivă este un drept al tuturora“.

În realitate, doar femeile pot rămâne însărcinate și pot naște, și niciuna dintre cele care pot rămâne însărcinate și naște nu este altceva decât femeie. Este absurd până și faptul că trebuie să scriem așa ceva, însă scandalul privind postarea lui Morse, și mai ales clarificarea făcută de Departamentul de Sănătate, arată cât de mare a ajuns nebunia.

Aceste aiureli vor dispărea doar atunci când femeile vor fi sătule de a fi înjosite și eliminate de cei ce pretind că genul este fluid și schimbător. Distrugerea sportului feminin a început să trezească multe femei la realitate, și, din moment ce realitatea învinge întotdeauna în cele din urmă, trezirea va continua sigur.

Traducere și adaptare

Tribuna.US