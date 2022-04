Obama revine la Casa Albă, iar Biden rămâne de izbeliște (VIDEO)

Înalt Preasfinția Sa, Prințul Premiilor de Pace, Barack Hussein Obama, a revenit recent la locația sa favorită pentru a sărbători o victorie legislativă din 2010, scrie Stephen Kruiser într-un articol PJ Media.

Da, atât de disperați au ajuns democrații în prezent să audă niște vești bune.

La anunțarea acestui eveniment, era evident că păpușarii lui Biden sperau că o vizită a Purtătorului de Lumină va injecta nițică energie într-o administrație care, în clipa de față, nici măcar la statutul de muribund nu poate aspira.

Însă ceea ce au obținut a fost nimic altceva decât un Barack Obama care se poartă ca un Barack Obama și un Joe Biden rătăcind aiurea, ca bietul băiat care nu poate convinge pe nimeni să se joace cu el la propria lui petrecere.

Site-ul nostru pereche, Twitchy, a prezentat rezumatul revenirii lui Obama la vechile obiceiuri în timpul discursului de la Casa Albă, în care a folosit neîncetat pronumele lui preferate: „eu“ și „noi“.

Nu reușim să pricepem cum și-a închipuit cineva din Echipa Biden că Obama ar face altceva decât să se etaleze pe sine însuși. Omul probabil că doarme cu o oglindă între el și Michelle. La un moment dat chiar a menționat în glumă ideea unui „vicepreședinte Biden“, care nu părea să fie neapărat o glumă.

Cel mai patetic lucru însă, este videoclipul în care apare Joe Biden rătăcind printr-o cameră aglomerată, în timp ce toată lumea se gudură pe lângă Obama și nimeni nu-i acordă lui atenție.

Președintelui Statelor Unite. Chiar în Casa Albă.

Am văzut mai multe videoclipuri, surprinzând momente diferite, dar în care se întâmpla același lucru.

Pentru alegerile din noiembrie, democrații au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot obține. S-a scris recent despre lipsa de entuziasm în rândul unora dintre cele mai loiali susținători ai democraților. Dacă reuniunea Obama/Biden era menită să-i determine pe aceștia să cânte „Happy Days Are Here Again“ (Au revenit zilele bune), proiectul a eșuat spectaculos. Mai degrabă fredonează „The Way We Were“ (Ce-am fost odată) și mai trag o dușcă.

De asemenea, trebuie menționat faptul că legislația pe care o sărbătoreau a fost exact motivul pentru care democrații au fost învinși de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din 2010. Nu s-a gândit nimeni la amintirile pe care le-ar putea evoca?

S-a spus de multe ori că lui Obama nu i-a păsat niciodată prea mult de partid, ci doar de el însuși. Însă partidul pur și simplu nu poate renunța la el, iar pe de altă parte, el e cea mai recentă amintire plăcută pe care o pot scoate din sertare în timp ce Președintele Băiețelul Trist se plimbă de colo colo și dă totul peste cap.

Sper că până la urmă i-a luat și lui cineva o înghețată.

