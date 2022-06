New York: Non-cetățenii nu vor mai putea vota la alegerile din stat

În decembrie 2021, Consiliul Municipal din New York a decis să permită locuitorilor din oraș care nu sunt cetățeni – aproximativ 900.000 – să voteze la alegerile locale. Recent, un judecător de la Curtea Supremă a statului New York a anulat respectiva ordonanță municipală deoarece încălca în mod direct Constituția New York-ului.

Pe lângă faptul că este o decizie vădit corectă, să sperăm că acțiunea judecătorului Ralph Porzio va inspira și altora curajul de a lua atitudine împotriva nebuniei Stângii ce nu ține cont de legi, analizează Andrea Widburg pentru American Thinker.

Treaba judecătorului Porzio în cazul Fossella et al. vs Adams et al. a fost ușurată de faptul că legea din New York este extrem de clară și simplă. Fie că este vorba de Constituția statului, de codul Legii Electorale sau de legea Autonomiei Municipale, fiecare părticică din structura politică a New York-ului precizează că dreptul de vot este doar pentru cetățeni, nu și pentru persoanele care se întâmplă să locuiască într-un oraș sau localitate.

Drept urmare, judecătorul Porzio a putut să concluzioneze cu ușurință că reclamanții, care susțineau că efectul voturilor lor va fi diluat în mod ilegal de un val de voturi ilegitime, aveau dreptate:

„Municipal Voting Law [care acordă drept de vot locuitorilor din orașul New York ce nu sunt cetățeni] este „inadmisibilă, pentru simplul motiv că, potrivit Constituției, nu se poate așa ceva“.

Constituția statului New York prevede în mod expres că doar cetățenii care îndeplinesc condițiile de vârstă și de rezidență au dreptul de a se înregistra și de a vota.

Legea Electorală a statului New York reafirmă acest lucru. Consiliul Municipal din New York nu are drept legal să emită ordonanțe contrare care să permită locuitorilor fără cetățenie să voteze, depășind astfel sfera de autoritate care îi este acordată de Constituția statului New York.

Deși dreptul de vot este unul pe care atât de mulți cetățeni îl consideră de la sine înțeles, orașul New York nu poate ‘ocoli’ restricțiile impuse de Constituție“.

Deloc surprinzător, Joe Borelli (liderul Minorității Republicane din Consiliul Municipal al orașului New York și unul dintre reclamanți în cadrul procesului) a fost extrem de mulțumit de rezultat. El a anunțat victoria într-un comunicat de presă și a postat pe Twitter paragraful din Legea Electorală în care se precizează clar că doar cetățenii au drept de vot.

„Victoria noastră în instanță nu a fost neapărat una complicată. Judecătorul a fost de acord cu ceea ce au declarat de zeci de ani administrațiile primăriei și avocații orașului, atât cei democrați, cât și cei independenți, că această lege de stat înseamnă exact ceea ce este scris. Citiți-o și dumneavoastră“.

Decizia a fost cea corectă, dar, în 2022, este nevoie de curaj pentru ca un judecător să ia o decizie corectă din punct de vedere juridic care să contravină dorințelor de stânga.

După cum au demonstrat adepții Stângii prin frenezia lor criminală împotriva judecătorilor Curții Supreme care au aplicat perspectiva originalistă în probleme precum avortul și controlul armelor de foc, este periculos să te pui cu ei.

Prin urmare, judecătorul Porzio merită să fie felicitat pentru curajul de care a dat dovadă.

Dar lucrurile nu se opresc aici. În întreaga Americă, tot mai multe capete se ridică peste parapeții corporațiilor și instanțelor de judecată, pe măsură ce liderii și judecătorii realizează că direcția se schimbă și că tirania feroce a activiștilor treziți este, în sfârșit, în declin. În toate domeniile, ei au mers pur și simplu prea departe.

A cere politici LGBTQ în grădiniță a fost prea mult. Predarea rasismului în școlile publice a fost prea mult. A cere ca elevii de gimnaziu și de liceu să citească cărți pornografice a fost prea mult.

A trece de la „avortul este sigur, legal și rar“ la „laudă-te cu avortul făcut“ a fost prea mult. A trece de la o atitudine binevoitoare față de bietele suflete care se simt străine în propriul corp la a ceda în fața pretențiilor lor de a avea acces deplin la vestiare, băi și competițiile sportive ale „genului cu care se identifică“ a fost prea mult.

Cu toate s-a mers prea departe. Și iată cum stă treaba când se schimbă direcția pe plan cultural. În prima fază, doar câteva persoane curajoase se vor opune valului. Însă, pe măsură ce numărul acestora crește, se declanșează sentimentul solidarității și apare momentul „Eu sunt Spartacus“.

Dar nu-mi place această analogie, deoarece romanii au sfârșit prin a crucifica aproximativ 20.000 de sclavi pentru faptul că au participat la revoltă.

Prefer o scenă dintr-un film cu Nelson Eddy și Jeanette MacDonald, realizat în 1940. Se numește New Moon și prezintă niște oameni care își recuperează nava, pe care guvernul o confiscase în mod ilegal.

Acea scenă ilustrează foarte bine dinamica unor oameni curajoși care preiau inițiativa. Când fac acest lucru, ceilalți îi urmează.

Este timpul ca noi toți să fim cetățeni curajoși și să urmăm exemplul unor oameni ca judecătorul Porzio, care a deschis drumul.

Traducere și adaptare

Tribuna.US