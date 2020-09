New York Times admite că Obama a desfășurat spioni împotriva campaniei Trump în 2016

După câteva luni de afirmații furioase din partea jurnaliștilor și Democraților că administrația Obama nu a spionat niciodată campania prezidențială a lui Donald Trump în 2016, The New York Times a admis recent că au fost desfășurate mai multe active de informații în străinătate împotriva asociaților candidatului Republican, relatează The Federalist.

Și nu este prima dată când Times dezvăluie operațiuni de spionaj pe scară largă împotriva campaniei lui Donald Trump din 2016.

În plus față de faptul că longevivul informator Stefan Halper a fost însărcinat cu colectarea de informații cu privire la campania lui Trump, știrea din Times detaliază cum o femeie a fost trimisă peste hotare sub un nume și o ocupație falsă pentru a supraveghea operațiunea de spionaj.

Numele real al femeii nu este menționat în articol, dești Times spune că și-a luat numele de „Azra Turk” și că are o relație cu o agenție federală de informații neidentificată.

Potrivit articolului din Times, Halper a fost selectat de un agent special de contraspionaj al biroului FBI din New York. Deși articolul nu identifică agentul pe nume, ziarul spune că agentul FBI a susținut un discurs la o conferință organizată de Halper despre un caz din 2010 în care au fost implicați ruși care se dădeau drept americani.

Programul public al evenimentului din 2011, găzduit de Halper, despre același caz, arată că trei agenți de contraspionaj ai FBI au fost invitați să vorbească pe această temă. Cei trei agenți au fost identificați ca fiind George J. Ennis, Jr., Alan E. Kohler, Jr. și Stephen M. Somma. În prezent. Ennis este agent special responsabil de biroul FBI din New York și a lucrat îndeaproape cu Preet Bharara, fostul procuror american pentru Districtul de Sud al New York-ului, un virulent activist anti-Trump pe care președintele l-a concediat în 2017.

Programul conferinței din 2014 mai indică faptul că agentul Kohler, reprezentantul FBI la Ambasada SUA din Londra, a vorbit aceluiași grup despre același caz rusesc.

Un reprezentant al biroului FBI din Norfolk, unde a lucrat Kohler din martie 2017, a declarat că acesta nu mai face parte din biroul respectiv. Reprezentanta, care a refuzat să-și furnizeze numele, nu a spus când și de ce Kohler a părăsit acel birou sau dacă mai este angajat FBI. Biroul FBI din New York nu a răspuns la solicitările cu privire la situația lucrativă actuală a lui Kohler, Ennis sau Somma.

Înregistrările imobiliare arată că agentul Kohler s-a mutat din Norfolk în zona Washington D.C. în iulie 2017, la scurt timp după ce Procurorul Special Robert Mueller a fost numit pentru a investiga presupusele legături dintre campania Trump și guvernul rus.

Când a fost întrebat dacă agentul Kohler a fost transferat la sediul FBI din Washington D.C., un reprezentant FBI al biroului respectiv a redirecționat toate întrebările către sediul central FBI din D.C. De asemenea, FBI a refuzat să comenteze dacă agentul Kohler a fost detașat să lucreze la ancheta Mueller împotriva lui Trump sau dacă el a fost responsabil pentru trimiterea lui Halper să spioneze campania lui Trump în 2016.

„Turk”, agentul de informații american care pretindea că lucrează ca asistent a lui Halper, fusese identificat anterior de George Papadopoulos, pe care îl viza, ca un spion care a încercat, mai degrabă, în mod flagrant, să obțină de la el informații despre Rusia și alte teme. După ce Times a publicat articolul despre „Turk”, Papadopolous a scris pe Twitter că „în mod clar ea nu era FBI, ci mai degrabă CIA, fiind afiliată informațiilor turcești”.

„Vorbea cu greu engleza și a primit sarcina să afle despre munca mea în sectorul energetic din zona Israelului/Ciprului, cu care Turcia se afla în competiție”, a spus Papadopolous.

NYT admite, de asemenea, că acțiunea agresivă și fără precedent a desfășurării de spioni în străinătate și a vizării țintelor americane în străinătate pentru a colecta informații despre o campanie politică rivală „nu a produs informații necesare”. Nu este clar dacă informațiile colectate de Halper și „Turk” au fost folosite pentru a justifica mandatele oficiale de spionaj împotriva cetățenilor americani.

De ce sunt scurse informațiile acum?

New York Times a fost folosit în mod repetat de oficialii FBI care au condus operațiunea de spionaj împotriva lui Trump pentru a spăla informații dăunătoare care reflectau proasta gestionare a agenției.

În urmă cu aproape un an, Times a confirmat că aparatul de intelligence american a fost folosit pentru a spiona campania prezidențială a lui Trump în 2016. Deși la acea vreme publicația făcea dezvăluiri explozive, NYT a minimizat semnificația lor și apoi a negat, în mod curios, că ar fi avut loc vreun act de spionaj.

Scurgerea recentă de informații a NYT a fost probabil făcută în așteptarea eliberării formale a unor informații și mai dăunătoare despre modul în care agențiile de intelligence și de aplicare a legii americane au abuzat de autoritatea lor pentru a pedepsi inamicii politici ai guvernului.

Asta explică panica anti-Barr

Atât timp cât agenții anti-Trump controlau FBI și DOJ, acest tip de scurgere de informații a funcționat bine. Majoritatea trusturilor de presă au ales să ignore scandalul de spionaj în favoarea atacării constante a lui Trump. Asta a lăsat investigarea efectivă și căutarea adevărului unui mic grup de trusturi de presă și câtorva parlamentari însărcinați cu supravegherea agențiilor de intelligence americane.

Când William Barr a preluat funcția de Procuror General, a fost pentru prima dată în ultimii ani când agenția a avut o răspundere politică reală. Primul procuror general numit de Trump s-a retras din supravegherea oricărui lucru legat de campania din 2016, iar adjunctul său, care a preluat funcția, ar fi fost implicat într-o conspirație pentru demiterea președintelui.

În timp ce Barr era convins că ancheta Procurorului Special Mueller nu va fi împiedicată și raportul său publicat în întregime, Barr a speriat forțele anti-Trump din interiorul și exteriorul guvernului când a spus public că spionarea campaniilor politice opuse este nepotrivită.

Jurământul său public de a investiga dacă operațiunea de spionaj împotriva lui Trump și a afiliaților săi a fost legală și adecvată, a trimis unde de șoc operațiunii politice anti-Trump organizate, care a controlat total narativul până de curând.

