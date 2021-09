New York: Un judecător blochează mandatul de vaccinare impus angajaților din domeniul sănătății

Recent, Curtea Districtuală a Districtului de Nord din New York a blocat temporar ordinul guvernatorului democrat din New York, Kathy Hochul, prin care angajații din domeniul sănătății erau obligați să se vaccineze împotriva COVID.

Un grup de angajați din domeniul serviciilor de sănătate, reprezentat de Thomas More Society, a dat în judecată statul susținând că drepturile lor constituționale au fost încălcate prin faptul că statul a emis un mandat de vaccinare interzicând excepțiile pe motiv religios, informează Amanda Prestigiacomo într-un articol Daily Wire.

Judecătorul David Hurd a emis ordinul, oferind administrației Hochul „timp până pe 22 septembrie să răspundă la acuzații în instanța federală din Utica“, a relatat ABC News . „Dacă statul se opune solicitării reclamanților pentru o hotărâre judecătorească preliminară care să blocheze mandatul de vaccinare, va avea loc o audiere orală pe 28 septembrie.“

Fostul guvernator Andrew Cuomo (D-NY) anunțase pe 16 august că toți angajații din domeniul sănătății din statul New York, inclusiv personalul din spitale și instituțiile de îngrijire pe termen lung – cum ar fi căminele de bătrâni, centrele de îngrijire pentru adulți și alte instituții cu servicii de îngrijire – trebuie să fie vaccinați împotriva Covid-19.

Thomas More Society a argumentat că mandatul „încearcă să anuleze protecțiile în baza convingerilor religioase sincere, acordate în temeiul Titlului VII al Legii Drepturilor Civile din 1964, chiar dacă cu câteva zile mai devreme statul New York acceptase excepțiile în baza convingerilor religioase în ordinul său anterior.“

Avocatul Christopher Ferrara, consilier special în cadrul Thomas More Society, a numit această acțiune „un abuz nerușinat de putere, exercitat de către persoane care cred că pot face orice“.

„Ceea ce încearcă New York-ul să facă este să închidă o portiță de scăpare de la un mandat neconstituțional de vaccinare“, a susținut Ferrara. „Și fac asta știind foarte bine că mulți oameni obiectează în baza unor convingeri religioase sincere față de vaccinurile care au fost testate, dezvoltate sau produse cu linii celulare derivate de la copii avortați“.

„Acești reclamanți nu sunt – o spun din nou – nu sunt anti-vacciniști, așa cum îi numește mass-media știrilor false“, a subliniat Ferrara. „De fapt, aceștia sunt în favoarea vaccinării voluntare, cu consimțământ informat, dar se opun constrângerilor din partea statului de a face un vaccin pe care religia lor le interzice să îl facă. Suntem în America, nu în China cea Roșie“.

„Fără intervenția instanței, a avertizat Ferrara înainte de ordinul judecătorului Hurd, „acești angajați din domeniul sănătății sunt amenințați de pierderea locului de muncă, a statutului profesional și a capacității de angajare pe tot teritoriul statului New York. Totul datorită unui vaccin având legături cu avortul, unul pe care nu-l pot face cu conștiința împăcată.“

Ca reacție la decizia judecătorului Hurd, secretarul de presă al lui Hochul, Hazel Crampton-Hays, a argumentat că mandatul „este esențial“ în „bătălia“ împotriva COVID-19.

„Guvernatorul Hochul face tot ce îi stă în putință pentru a-i proteja pe locuitorii New-York-ului și pentru a combate varianta Delta, prin creșterea ratelor de vaccinare în tot statul“, a spus Crampton-Hays. „Obligativitatea vaccinării angajaților din domeniul sănătății este esențială în această bătălie.“

Demn de menționat, președintele Joe Biden a anunțat oficial poporul american într-un discurs recent că toți angajații federali și angajații multor companii private trebuie fie să se vaccineze împotriva COVID-19, fie să se supună testelor săptămânale obligatorii, conform unei dispoziții de urgență din partea Occupational Health and Safety Administration (OSHA).

„Nu vorbim aici despre libertate sau alegere personală“, a recunoscut Biden în timpul discursului, după care a respins orice întrebări din partea presei. „Scopul este să te protejezi pe tine și pe cei din jur, oamenii cu care lucrezi, oamenii la care ții, oamenii pe care îi iubești. Slujba mea ca președinte este să protejez toți americanii.“

„Am fost răbdători, dar răbdarea noastră începe să scadă și refuzul dvs. ne-a costat pe toți“, a avertizat POTUS cetățenii nevaccinați.

După cum a detaliat The Daily Wire, companiile private cu cel puțin 100 de angajați vor fi obligați să solicite angajaților să fie vaccinați sau să se supună testelor săptămânale COVID-19, potrivit unui nou plan al administrației Biden. Companiile care nu respectă noua regulă vor primi amenzi uriașe pentru fiecare abatere.

Conform Wall Street Journal, Departamentul Muncii din SUA intenționează să emită în câteva săptămâni un standard temporar de urgență, „privind punerea în aplicare a noii cerințe, care se aplică la 80 de milioane de angajați din sectorul privat“. „Companiile care nu se conformează ar putea fi amendate cu până la $14.000 pentru fiecare abatere“, se detaliază în raport.

De curând au fost publicate primele date ale sondajelor privind mandatul de vaccinare impus de Biden angajatorilor, iar concluziile arată incredibil de rău pentru POTUS. Daily Wire a raportat:

În privința autorității constituționale, doar 29,7% dintre americani consideră că Biden are dreptul să ordone vaccinarea angajaților, în timp ce 58,6% afirmă că POTUS nu are autoritatea de a face acest lucru. Iată cele mai importante repere, potrivit Convention of States Action:

58,6% dintre alegători consideră că președintele Biden nu are autoritatea constituțională de a forța întreprinderile private să solicite obligativitatea vaccinării în rândul angajaților, în timp ce 29,7% cred că are această autoritate, iar 11,7% nu sunt siguri.

68,2% dintre alegătorii independenți consideră că președintele Biden nu are autoritatea constituțională de a forța întreprinderile private să solicite obligativitatea vaccinării în rândul angajaților, în timp ce 21% cred că o are, iar 10,9% nu sunt siguri.

83,5% dintre alegătorii republicani consideră că președintele Biden nu are autoritatea constituțională de a forța întreprinderile private să solicite obligativitatea vaccinării în rândul angajaților, în timp ce 10,7% cred că are această autoritate, iar 5,8% nu sunt siguri.

27% dintre alegătorii democrați consideră că președintele Biden nu are autoritatea constituțională de a forța întreprinderile private să solicite obligativitatea vaccinării în rândul angajaților, în timp ce 54,9% cred că o are, iar 18,1% nu sunt siguri.

Mai mult, un număr majoritar de americani, 56,1%, susțin demersurile guvernatorilor de stat care se opun mandatului național de vaccinare impus de Biden companiilor private:

56,1% dintre alegătorii americani susțin demersurile guvernatorilor de stat care se opun mandatului național de vaccinare impus de Biden companiilor private – 46,3% susțin cu tărie acest lucru, 9,8% susțin.

62,3% dintre alegătorii independenți susțin demersurile guvernatorilor de stat care se opun mandatului național de vaccinare impus de Biden companiilor private – 45% susțin cu tărie acest lucru, 17,3% susțin.

78,5% dintre alegătorii republicani susțin demersurile guvernatorilor de stat care se opun mandatului național de vaccinare impus de Biden companiilor private – 70,7% susțin cu tărie acest lucru, 7,8% susțin.

29,8% dintre alegătorii democrați susțin demersurile guvernatorilor de stat care se opun mandatului național de vaccinare impus de Biden companiilor private – 23,3% susțin cu tărie, 6,5% susțin.

„Statistica arată clar, poporul american se opune cu înverșunare mandatului de vaccinare al lui Biden și nu va tolera ca un președinte ales de popor să acționeze ca un dictator sau ca un rege. Ei știu foarte bine că acest precedent va cauza rapid sfârșitul Republicii noastre și începutul unei noi tiranii opresive“, a declarat Mark Meckler, președintele Convention of States Action.

„Cetățenii noștri îi susțin fără rezerve pe guvernatorii curajoși și principiali care știu că în cazul de față nu e vorba de sănătate, știință sau compasiune, ci avem de-a face cu un evident abuz de acaparare a puterii politice“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US