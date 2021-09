Un document devenit public arată cum Biden primește ordine de la industria de avort din SUA

Un alt document devenit public arată că administrația Biden ignoră procedura de reglementare pentru a face o favoare financiară masivă industriei puternice și profitabile a avortului, care a susținut cu zeci de milioane de dolari candidatura lui Joe Biden la președinție.

La mai puțin de două săptămâni după o perioadă de timp deja redusă, în care publicul să revizuiască și să comenteze modificările de reglementare propuse, Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale al lui Biden a distribuit o propunere finală a noii reguli, care încalcă limbajul clar al legislației Obamacare în beneficiul Planned Parenthood și al altor grupuri corporatiste de avort, analizează Mollie Hemingway într-un articol The Federalist.

Documentul, datat pe 10 august și având mai mult de 300 de pagini, a fost trimis apoi la Office of Management and Budget (OMB) pentru aprobare finală, potrivit mai multor surse familiare cu procesul de elaborare a normelor federale. OMB a confirmat primirea pe 19 august, la doar 50 de zile după ce modificarea majoră a reglementării a fost propusă pentru prima dată publicului.

„În graba lor de a finaliza reglementarea, HHS și secretarul Xavier Becerra își bat joc de procesul de elaborare a regulilor. Eforturile lor de a minimaliza aportul publicului și de a permite doar o revizuire superficială arată că reglementarea a fost prestabilită“, a declarat Rachel Morrison, analist de politici la Centrul de Etică și Politici Publice, care s-a opus noii reguli.

Pentru a adopta Patient Protection and Affordable Care Act, cunoscută sub numele de Obamacare, în 2010, printr-un vot majoritar pe linie de partid, democrații au inclus o prevedere care să-i împace pe membrii pro-viață ai partidului, ce erau reticenți să voteze în favoarea acesteia. Secțiunea 1303 din proiectul de lege impune facturare separată pentru procedurile medicale care pun capăt vieții bebelușilor nenăscuți. Democrații pro-viață au afirmat că prin acest lucru se va asigura faptul că nu vor fi folosite fondurile federale la avorturi. Utilizatorii asigurării de sănătate urmau să scrie un cec pentru prima lor de asigurare, și altul pentru serviciile suplimentare de avort.

Cu toate acestea, administrația Obama a ignorat limbajul legal și a îngreunat procesul prin care asigurații aflau dacă finanțează avortul, permițând asiguratorilor să îngroape taxele suplimentare pentru avort în documentele descriptive ale poliței de asigurare. Înainte de sfârșitul administrației Trump, regulamentul care reglementează astfel de plăți pentru avort a fost actualizat pentru a se conforma legii, așa cum era formulată. Planned Parenthood, și apoi procurorul general din California, Xavier Becerra, au deschis proces pentru a bloca legea. Becerra a fost recompensat de Biden, care își subliniază în mod regulat devotamentul față de Biserica Romano-Catolică, cu o numire în funcția de Ministru al Sănătății și Serviciilor Sociale.

Pe 1 iulie, administrația Biden a propus eliminarea și înlocuirea cerinței de facturare separată impusă de administrația Trump.

În mod normal, o astfel de modificare importantă și semnificativă din punct de vedere economic ar necesita ca publicului să i se acorde luni de zile în care să aibă ocazia de a face comentarii, urmând apoi luni de revizuire riguroasă și răspuns la comentarii, înainte de finalizarea noii reglementări. În mod șocant, administrația Biden a oferit doar 28 de zile pentru comentarii publice, primind astfel doar 341 de observații.

În schimb, președintele Donald Trump a acordat publicului două luni complete, timp în care să comenteze norma propusă de administrația sa – ce reglementează facturarea serviciilor de avort, primind peste 75.000 de comentarii publice. Acest lucru a fost în concordanță cu Ordinul executiv 12866, semnat de președintele Bill Clinton în 1993, care prevede că noile reglementări ar trebui să aibă în general cel puțin 60 de zile pentru comentarii publice. Codul de procedură administrativă spune că, în afară că e vorba de o criză națională de securitate sau de altă situație de urgență, nu este recomandabil ca perioada de revizuire să fie mai mică de 30 de zile.

Ceea ce face ca perioada anormal de scurtă în care au fost permise comentarii publice să fie și mai surprinzătoare este faptul că HHS a admis în propunerea sa finală că această reglementare „este de așteptat să fie o ‘regulă extrem de importantă’… deoarece este posibil să aibă un efect anual asupra economiei în valoare de 100 milioane dolari sau mai mult.“

Una dintre porțiunile cele mai dificile și care consumă cel mai mult timp în procesul de reglementare este perioada în care o instituție revizuiește și răspunde la comentariile publice, ceea ce legea îi obligă să facă. Codul de procedură administrativă (APA) impune ca orice normă care are putere sau efect de lege să fie supusă inspecției publice și comentariilor înainte de finalizare. Instituțiile trebuie să țină cont de comentarii.

Aceasta înseamnă că o instituție trebuie să le citească și să răspundă la ele în preambulul reglementării finale. În caz contrar, agenția a încălcat APA și reglementarea poate fi blocată. Limitarea perioadei de comentarii publice la mai puțin de o lună a trunchiat drastic numărul de comentarii publice, dar experții în reglementare spun că perioada de nici două săptămâni a însemnat mult prea puțin timp pentru a revizui câteva sute de comentarii, dintre care unele aveau zeci de pagini și includeau vaste aspecte juridice și de reglementare. Versiunea finală nu prezenta nicio modificare față de regula propusă inițial, pe 1 iulie, în care să se reflecte comentariile substanțiale ale publicului cu privire la porțiunile controversate ale noii norme.

„Pentru mine acest lucru indică faptul că, din păcate, [Centers for Medicare & Medicaid Services] au luat deja decizia cu privire la toate aceste chestiuni complicate și se grăbește să finalizeze noua regulă fără a lua cu adevărat în considerare comentariile publicului și, sincer, fără a oferi publicului suficiente oportunități de a-și exprima părerea cu privire la o serie de prevederi controversate“, a declarat Randy Pate, fost director al Center for Consumer Information and Insurance Oversight în cadrul HHS. El a precizat că modificarea regulii nu se referea doar la facturarea separată pentru serviciile de avort, ci a ridicat și primele pentru asigurați și a eliminat flexibilitatea statelor privind modul în care operează bursa de asigurări.

Modificarea accelerată a reglementării rezolvă una dintre cele mai importante bătălii legislative purtate de democrați pentru a implementa Obamacare, care a legiferat o revizuire normativă masivă a pieței asigurărilor de sănătate. Senatorul Ben Nelson, un democrat pro-viață din Nebraska, este autorul secțiunii care solicită plata separată pentru serviciile de avort. Proiectul de lege nu ar fi fost aprobat fără respectiva prevedere.

Nelson a explicat în timpul dezbaterii privind secțiunea 1303 că plata separată însemna facturare separată și tranzacții separate: „[Dacă] primiți ajutor federal la încheierea unei asigurări și dacă planul respectiv include servicii de avort, compania de asigurări trebuie să factureze separat pentru asta și trebuie să plătiți separat, din propriile fonduri personale – sub forma unei tranzacții cu cardul de credit, un cec personal separat sau retragere automată din contul dvs. bancar. Repet, ca să fie clar. Trebuie să scrieți două cecuri: unul pentru polița de asigurare de bază și unul pentru serviciile suplimentare de avort. Acesta din urmă trebuie să provină în totalitate din fonduri personale.“

Planned Parenthood a declarat în cadrul unui proces că respectarea cerinței Obamacare, de facturare separată pentru serviciile de avort, așa cum impune și reglementarea introdusă de Trump, ar avea un impact financiar „devastator“ asupra corporației de avort. Aceștia au spus că regula lui Trump ar avea ca rezultat diminuarea profitului rezultat din avorturi, comparativ cu varianta în care avorturile sunt finanțate prin intermediul asigurărilor, precum și scăderea numărului de avorturi, în general, deoarece asiguratorii și pacienții vor renunța la asigurarea pentru servicii de avort.

„Planned Parenthood este disperată să ascundă taxele de avort de ochii consumatorilor, deoarece știu că transparența și adevărul nu fac bine afacerii“, a spus Roger Severino, fost director al Office for Civil Rights în cadrul HHS.

