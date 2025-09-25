Noi reguli de călătorie în UE pentru cetățenii americani

Uniunea Europeană începe colectare amprentelor digitale și a fețelor cetățenilor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată

Sistemul biometric de intrare/ieșire va fi introdus treptat începând din octombrie în cele 29 de țări Schengen

Călătorii non-UE, inclusiv americanii, care vizitează majoritatea țărilor europene, vor trebui să își înregistreze amprentele digitale și imaginea facială într-un sistem care va intra în vigoare în luna octombrie. Românii din Statele Unite ale Americii care călătoresc în Uniunea Europeană cu un pașaport românesc valabil nu se supun acestor noi reguli.

Uniunea Europeană va introduce treptat sistemul său de intrare/ieșire (EES) începând cu 12 octombrie 2025. Acesta acoperă călătoriile pe termen scurt ale cetățenilor non-UE în cele 29 de țări din spațiul Schengen care au controale la frontieră. Zona include toate țările UE plus Islanda, Norvegia și Elveția, dar nu și Cipru și Republica Irlanda.

Cetățenii non-UE cu vârsta peste 11 ani vor trebui să-și înregistreze amprentele digitale, imaginile faciale și pașapoartele la sosirea la o frontieră Schengen, creând un dosar EES gratuit care va fi păstrat timp de trei ani. Persoanele înregistrate vor furniza apoi amprentele digitale sau scanarea facială la trecerea frontierei Schengen, înlocuind în multe cazuri sistemul actual în care polițiștii de frontieră verifică vizual pasagerii și punând capăt practicii de a ștampila pașaportul cu imaginea unui avion, tren sau vapor.

UE afirmă că EES va eficientiza controalele la frontieră, va îmbunătăți securitatea și va facilita aplicarea regulii privind vizele de scurtă ședere, conform căreia cetățenii din afara UE pot petrece cel mult 90 de zile din fiecare perioadă de 180 de zile în spațiul Schengen.

Sistemul, care va fi pus în funcțiune cu câțiva ani mai târziu decât se prevăzuse inițial, va fi gestionat de Agenția Uniunii Europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție – cu acronimul eu-LISA – cu sediul la Tallinn, în Estonia. Acesta va colecta date din pașapoarte, inclusiv numele și data nașterii, data și locul fiecărei intrări și ieșiri, precum și informații privind refuzul intrării, împreună cu imagini faciale și amprente digitale stocate într-un serviciu de comparare biometrică.

EES va păstra majoritatea înregistrărilor timp de trei ani, însă, în cazul în care nu se înregistrează nicio ieșire, le va păstra timp de cinci ani de la expirarea șederii autorizate.

În ultimul trimestru al anului 2026, UE va introduce, de asemenea, o scutire de viză pe trei ani în valoare de 20 EUR, Sistemul european de informare și autorizare privind călătoriile (ETIAS), pentru călătoriile în cele 29 de țări Schengen și Malta. Aceasta va viza majoritatea cetățenilor din țările scutite de viză, inclusiv Australia, Canada, Regatul Unit și Statele Unite.

