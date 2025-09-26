Fostul director FBI, James Comey, pus sub acuzare

Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal și riscă până la cinci ani de închisoare. Comey, un adversar d

Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal și riscă până la cinci ani de închisoare.

Comey, un adversar de lungă durată al președintelui Donald Trump, este primul înalt funcționar guvernamental care se confruntă cu acuzații federale într-una dintre cele mai mari nemulțumiri ale lui Trump: ancheta din 2016 privind posibila colaborare a primei sale campanii prezidențiale cu Rusia.

„JUSTIȚIE IN AMERICA! Unul dintre cei mai răi oameni pe care i-a cunoscut vreodată această țară este James Comey, fostul șef corupt al FBI”, a scris Trump pe Truth Social.

Comey a fost acuzat de fals în declarații și obstrucționarea unei proceduri parlamentare și ar putea primii până la cinci ani de închisoare, dacă va fi condamnat.

Ambele acuzații sunt legate de mărturia sa din 30 septembrie 2020 în fața Comisiei Judiciare a Senatului. O sursă a declarat pentru CNN că acuzația de minciună în fața Congresului este legată de ancheta FBI privind scurgerea de informații „Arctic haze”, referitoare la informații clasificate care au ajuns în patru articole de ziar diferite.

Apărând prin Zoom, Comey a mărturisit că „nu a autorizat pe nimeni să fie o sursă anonimă în știrile din presă”, se arată în acuzare. „Această declarație era falsă”.

Comey a răspuns la acuzație într-un videoclip postat pe Instagram, spunând: „Haideți să avem un proces. Și să ne păstrăm credința”.

„Sunt profund dezamăgit de Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat”, a adăugat el.

