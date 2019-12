Nu mai putem ignora atacurile împotriva evreilor din New York

Noaptea trecută, în ținutul Rockland, în timpul unei celebrări Chanukah într-o sinagogă, un bărbat a dat buzna cu o macetă și a tăiat cel puțin cinci persoane, care au fost duse de urgență la spital.

Acesta este cel mai recent atac dintr-un șir de atacuri anti-semite din zona orașului New York, venit în urma uciderii tragice a patru persoane într-un alt atac asupra unui magazin alimentar evreiesc din Orașul Jersey.

Aceste două acte de violență din această lună au atras atenția asupra intensificării violenței anti-evreiești care s-a manifestat în New York în ultimii ani. Din păcate, primarul Bill de Blasio a petrecut mare parte a anului preocupat mai mult de candidatura sa la președinție decât de protejarea cetățenilor propriului oraș, precum și guvernele locale din New York și New Jersey, care au fost ignorante în gestionarea preocupării siguranței cetățenilor evrei.

Este pur și simplu uluitor de cât de puțină atenție s-a acordat atacurilor asupra evreilor din zona orașului New York. Dacă orice alt grup minoritar ar fi supus unui astfel de abuz, ar deveni o știre națională importantă. De ce au fost aceste atacuri ascunse sub covor? Cel mai clar răspuns pare a fi că mass-media și conducerea noastră politică sunt stânjenite de faptul că multe dintre aceste atacuri, inclusiv cel de ieri seară, au fost săvârșite de oameni de culoare.

Atenție, dacă extremiștii purtători de șepci MAGA ar fi împușcat minorități sau le-ar fi ciopârțit cu macete, nu ar fi fost doar știri, ci ar fi fost singurele știri. Atât de satisfăcător ar fi fost acest narativ pentru politicienii și experții noștri, încât ar fi fost greu să-i ignorăm. Dar, vai, sunt doar evrei uciși și mutilați. Și dacă infractorii nu se potrivesc descrierii extremiștilor de dreapta, susținătorilor naziști ai lui Trump, este complicat.

De Blasio, care a ignorat această problemă purulentă de ani de zile, a postat următoarele: „Teribil, multe familii de evrei din orașul nostru au legături strânse cu Monsey. Nu putem spune că frica pe care o simt acum oamenii este exagerată. Am vorbit cu prieteni buni care, pentru prima dată în viața lor, se tem să poarte și să manifeste semne ale credinței lor evreiești”.

Abia acum realizează de Blasio asta? Atacurile asupra evreilor ultra-ortodocși din Brooklyn au devenit un tipar aproape săptămânal sub administrația lui Blasio. Sinagogile și școlile sunt vandalizate în mod regulat, iar copiii și bătrânii evrei sunt atacați. Aceasta este o criză și s-a întâmplat de prea multe ori de-a lungul istoriei evreilor. De obicei a fost ignorată, în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, victimele sunt învinuite pentru că nu se adaptează.

Nimeni nu vrea să vorbească despre asta, dar se întâmplă ceva între comunitățile de negri și evrei din zona orașului New York, ceva ce trebuie abordat. Atacatorii din Jersey City erau negri; bărbatul cu macetă a fost, de asemenea, negru. Este timpul să ne oprim și pur și simplu să abordăm această problemă serios.

Pentru progresiștii precum de Blasio, acest lucru este greu de făcut. Noțiunea că ura vine din partea comunității negre către evrei nu se potrivește cu ierarhiile lor de opresiune. Astfel, mai degrabă decât să rezolve problema, ei o ignoră. Acest lucru trebuie să înceteze. Și trebuie să înceteze acum.

Nu contează cât de inconfortabilă este această temă. Intensificarea tensiunilor dinspre comunitatea de negri spre cea evreiască din New York trebuie abordată. Este nevoie de un efort real și de un angajament al liderilor comunității de negri de a educa și eradica prejudecățile anti-evreiești.

Nimeni nu vrea să vorbească despre asta, dar e greșit. Trebuie discutat înainte ca alți evrei să fie uciși. Nu există o altă știre mai importantă decât asta în cele cinci orașe și comunități adiacente. Războiul împotriva evreilor trebuie să înceteze. Dar înainte de a fi stopat, trebuie mai întâi recunoscut.

David Marcus

The Federalist